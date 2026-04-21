Nice ou Lyon pour les JO 2030 ? Une réunion "constructive" ce lundi, une seconde à venir

Le dossier avance… sous surveillance. À Décines-Charpieu, le COJOP Alpes Françaises 2030 a réuni ce lundi 20 avril ses principales parties prenantes pour faire le point sur l’organisation des Jeux.

Une réunion présentée comme "positive et constructive", dans un contexte encore marqué par plusieurs interrogations.

Au cœur des échanges, le rapport des inspecteurs généraux, commandé en février dernier pour évaluer le fonctionnement du comité. Organisation interne, management, préparation des échéances… les conclusions ont été détaillées et discutées.

Selon le COJOP, les explications apportées par son président Edgar Grospiron ont permis de "clarifier l’ensemble des points soulevés".

Autre étape attendue : la nomination d’un directeur général après le départ fracassant de Cyril Linette. Un bureau exécutif est prévu le 11 mai prochain pour entériner ce choix, proposé par Edgar Grospiron.

Le dossier sensible des épreuves de glace

Reste un point particulièrement scruté : l’implantation des épreuves de glace comme le hockey ou le patinage artistique. Les discussions se poursuivent, avec l’objectif affiché de respecter les contraintes budgétaires tout en confirmant l’accueil de ces épreuves à Nice, malgré la frilosité du nouveau maire Eric Ciotti, alors que Lyon et même Grégory Doucet sont prêts à prendre le relais.

Un groupe de travail doit se réunir à nouveau dans les prochains jours, pour éclaircir toujours plus les chances niçoises de rester dans la course.

Entre ajustements internes et arbitrages encore en cours, le chantier des JO 2030 continue de se structurer… étape par étape.