Nice ou Lyon pour les JO 2030 ? Une réunion "constructive" ce lundi, une seconde à venir

Le dossier avance… sous surveillance. À Décines-Charpieu, le COJOP Alpes Françaises 2030 a réuni ce lundi 20 avril ses principales parties prenantes pour faire le point sur l’organisation des Jeux.
Une réunion présentée comme "positive et constructive", dans un contexte encore marqué par plusieurs interrogations.
Au cœur des échanges, le rapport des inspecteurs généraux, commandé en février dernier pour évaluer le fonctionnement du comité. Organisation interne, management, préparation des échéances… les conclusions ont été détaillées et discutées.
Selon le COJOP, les explications apportées par son président Edgar Grospiron ont permis de "clarifier l’ensemble des points soulevés".
Autre étape attendue : la nomination d’un directeur général après le départ fracassant de Cyril Linette. Un bureau exécutif est prévu le 11 mai prochain pour entériner ce choix, proposé par Edgar Grospiron.
Le dossier sensible des épreuves de glace
Reste un point particulièrement scruté : l’implantation des épreuves de glace comme le hockey ou le patinage artistique. Les discussions se poursuivent, avec l’objectif affiché de respecter les contraintes budgétaires tout en confirmant l’accueil de ces épreuves à Nice, malgré la frilosité du nouveau maire Eric Ciotti, alors que Lyon et même Grégory Doucet sont prêts à prendre le relais.
Un groupe de travail doit se réunir à nouveau dans les prochains jours, pour éclaircir toujours plus les chances niçoises de rester dans la course.
Entre ajustements internes et arbitrages encore en cours, le chantier des JO 2030 continue de se structurer… étape par étape.
la preuve que Doucet. est qu un politicard opportuniste il a oublié ses grands principes et affirmations pseudos écolos des années précédentes… les vra écologistes se sont bien fait avoir … c est juste un politicard magouilleur qui a peur de se retrouver au chômage car l humanitaire ça ne paye plus et l incapable gaspilleur aurait bien du mal à se recyclerSignaler Répondre
Investissements rentables ?Signaler Répondre
Avec quel argent ?
Quelles sont les priorités des gens aujourd'hui ? le pouvoir d'achat, les JO 2030 répondent ils aux priorités ? non
Pas capables de débloquer quelques milliards pour baisser les prix énergétiques pour les particuliers et les entreprises mais par contre on les met dans des infrastructures sportives? qui payera quand on dépassera 10 millions de chômeurs avec les faillites en série?
Quel sera le prix du chauffage cet hiver si la France reste dans le pac européen avec le prix de l'électricité calculé sur le prix du gaz?
C'est quoi le cap directeur de la France? si vous le savez il faudrait nous éclairer de vos lumières.
Si le patinage était la seule activité des JO retenue pour Nice, elle peut l'être à Lyon en rénovant l'ancienne patiinoire Charlemagne ou d'en créer une nouvelleSignaler Répondre
qui pourrait être la LDLC Arena (16000 places) à Décines, accessible par tramway, bus, et métro !
Si le patinage était la seule activité des JO retenue pour Nice, elle peut l'être à Lyon en rénovant l'ancienne patiinoire Charlemagne ou d'en créer une nouvelleSignaler Répondre
qui pourrait être la LDLC Arena (16000 places) à Décines, accessible par tramway, bus, et métro ! CQFD
Mais qu'avez vous décidé lors de cette réunion ?Signaler Répondre
Ben....on a décidé de la date de la prochaine réunion et puis on est allé manger...
L'absurde de parler des JO 2030.Signaler Répondre
On le sait ses JO ne seront pas gratuits. Si on reprend les vrais chiffres de ceux d'été, c'est à perte.
L'absurde est de mettre ses données avec l'état général de faillite du pays, la crise mondiale et des gens qui ne peuvent plus mettre d'essence et aussi les futurs prix du chauffage cet hiver.
On voit alors que ses petites castes d'en haut en n'ont rien à foutre du petit peuple qui souffre. Elles ponctionnent l'argent public pour briller et parfois s'en mettre aussi au passage plein les poches (et les poches de leurs "cours").
Tout cela est absurde, le monde est absurde et les peuples sont baîllonnés car ses néo-privilégiés qui ressemblent de plus en plus à des autocrates endogames.