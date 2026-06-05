Lyon Politiques : JO 2030, ZTL et budget participatif - 05/06/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le politologue Romain Blachier et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Véronique Sarselli refuse le village olympique à la Confluence de Grégory Doucet : une première tape sur les doigts ?

- La ZTL de Lyon toujours en vigueur : un dossier finalement plus dangereux à gérer pour Véronique Sarselli ?

- Il y aura une troisième édition du budget participatif de la Ville de Lyon : pour quoi faire ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.