Lyon Politiques

Lyon Politiques : JO 2030, ZTL et budget participatif - 05/06/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : JO 2030, ZTL et budget participatif - 05/06/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le politologue Romain Blachier et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Véronique Sarselli refuse le village olympique à la Confluence de Grégory Doucet : une première tape sur les doigts ?
- La ZTL de Lyon toujours en vigueur : un dossier finalement plus dangereux à gérer pour Véronique Sarselli ?
- Il y aura une troisième édition du budget participatif de la Ville de Lyon : pour quoi faire ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

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Véronique Sarselli

Grégory Doucet

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