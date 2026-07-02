Lyon : les écologistes dénoncent le détricotage de la ZTL et la réouverture de la rue Grenette

La décision ne passe évidemment pas chez les écologistes lyonnais.

Dans un communiqué commun, les groupes Les Écologistes et apparentés à la Métropole de Lyon et Les Écologistes à la Ville de Lyon dénoncent les annonces de la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, concernant la réouverture de la rue Grenette à la circulation automobile et l’assouplissement de la zone à trafic limité de la Presqu’île.

Ils estiment que le retour en arrière annoncé par l’exécutif métropolitain revient à ignorer les conclusions de la concertation menée auprès des habitants, à laquelle plus de 17 000 personnes auraient participé.

A leurs yeux, la réouverture de la rue Grenette aux voitures à la rentrée entraînerait notamment la disparition des voies réservées aux bus, utilisées quotidiennement par près de 90 000 voyageurs.

Les co-présidents du groupe écologiste métropolitain, Fanny Dubot et Renaud Payre, dénoncent une décision qui irait à contre-courant des grandes villes européennes. Selon eux, les centres-villes apaisés et les zones piétonnes contribuent à améliorer la sécurité des usagers, notamment les plus vulnérables, tout en participant à la vitalité commerciale des centres urbains.

Ils citent notamment les exemples de Milan ou de Londres, où des politiques de réduction de la place de la voiture sont actuellement développées.

Même tonalité du côté du groupe écologiste de la Ville de Lyon.

Ses co-présidentes, Yasmine Bouagga et Sophia Popoff, jugent cette orientation incompatible avec les enjeux climatiques et sanitaires. Elles estiment que la réouverture à la circulation automobile privilégierait "quelques milliers d’automobilistes" au détriment des piétons, des usagers des transports en commun et de la qualité de l’air dans l’agglomération.

Les deux groupes demandent ainsi à l’exécutif métropolitain de revenir sur ces annonces, qu’ils considèrent comme un recul pour les mobilités durables et l’apaisement du centre-ville lyonnais.