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Lyon : les écologistes dénoncent le détricotage de la ZTL et la réouverture de la rue Grenette

Lyon : les écologistes dénoncent le détricotage de la ZTL et la réouverture de la rue Grenette

Les groupes Les Écologistes de la Métropole et de la Ville de Lyon montent au créneau après les annonces de Véronique Sarselli sur l’avenir de la Presqu’île. Ils accusent la nouvelle présidente de la Métropole de remettre en cause des aménagements récents au détriment des transports en commun, des piétons et de la qualité de l’air.

La décision ne passe évidemment pas chez les écologistes lyonnais.

Dans un communiqué commun, les groupes Les Écologistes et apparentés à la Métropole de Lyon et Les Écologistes à la Ville de Lyon dénoncent les annonces de la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, concernant la réouverture de la rue Grenette à la circulation automobile et l’assouplissement de la zone à trafic limité de la Presqu’île.

Ils estiment que le retour en arrière annoncé par l’exécutif métropolitain revient à ignorer les conclusions de la concertation menée auprès des habitants, à laquelle plus de 17 000 personnes auraient participé.

A leurs yeux, la réouverture de la rue Grenette aux voitures à la rentrée entraînerait notamment la disparition des voies réservées aux bus, utilisées quotidiennement par près de 90 000 voyageurs.

Les co-présidents du groupe écologiste métropolitain, Fanny Dubot et Renaud Payre, dénoncent une décision qui irait à contre-courant des grandes villes européennes. Selon eux, les centres-villes apaisés et les zones piétonnes contribuent à améliorer la sécurité des usagers, notamment les plus vulnérables, tout en participant à la vitalité commerciale des centres urbains.

Ils citent notamment les exemples de Milan ou de Londres, où des politiques de réduction de la place de la voiture sont actuellement développées.

Même tonalité du côté du groupe écologiste de la Ville de Lyon.

Ses co-présidentes, Yasmine Bouagga et Sophia Popoff, jugent cette orientation incompatible avec les enjeux climatiques et sanitaires. Elles estiment que la réouverture à la circulation automobile privilégierait "quelques milliers d’automobilistes" au détriment des piétons, des usagers des transports en commun et de la qualité de l’air dans l’agglomération.

Les deux groupes demandent ainsi à l’exécutif métropolitain de revenir sur ces annonces, qu’ils considèrent comme un recul pour les mobilités durables et l’apaisement du centre-ville lyonnais.

Tags :

Véronique Sarselli

ZTL

rue grenette

ecologistes

13 commentaires
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Gui le 02/07/2026 à 12:19

Ca fait plaisir cette réouverture. EELV iront faire du vélo ailleurs

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Ça pique un peu là le 02/07/2026 à 12:01
moi13 a écrit le 02/07/2026 à 11h47

Que madame Dubot s’occupe de son arrondissement (sécurité, squatters et autres) avant de s’émouvoir du devenir de la rue Grenette.

Elle est déjà bien occupée par la largeur des trottoirs ne lui demandez pas trop !

Elle et son ami Payre sont à l'image de l'écolo lyonnais, comme les brochets, la moitié du corps en gueule !

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Again & again le 02/07/2026 à 12:01

De sacrés comiques les commerçants de la rue Grenette...fini commerce, arnaques, trop cher ! C'est kapout ! Gens fauchés.

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Heu... le 02/07/2026 à 11:56
papayou a écrit le 02/07/2026 à 11h21

Tu rigoles, vous n'avez fait que çà de chouiner pendant 6 ans et maintenant on se retrouve avec une métropole qui a été élu par des gens extérieurs de lyon qui prend des décisions à contre courant de l'histoire

Dixit papayou, la personne qui décide du courant de l'histoire.

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moi13 le 02/07/2026 à 11:47

Que madame Dubot s’occupe de son arrondissement (sécurité, squatters et autres) avant de s’émouvoir du devenir de la rue Grenette.

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Grand gognand le 02/07/2026 à 11:35

Aujourd’hui la première question de la Métropole est : la rue Grenette doit elle mettre l'auto à vau-l'eau pour que le trafic des vélos s'envolent ?

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raleur le 02/07/2026 à 11:25

oui et alors ?

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papayou le 02/07/2026 à 11:21
Seark a écrit le 02/07/2026 à 10h04

Mais ils arrêteront un jour de chougner ces écolos de pacotille ?? On a chougné quand ils nous ont imposé leur sectarisme et leurs décisions ubuesques pendant 6 ans ???? Hé les verdâtres, écoutez moi bien et répétez après moi : le pouvoir appartient désormais à la métropole, nous sommes en minorité.
C'est cruel mais il va falloir vous y faire et, peut être, vous regarder dans un miroir.

Tu rigoles, vous n'avez fait que çà de chouiner pendant 6 ans et maintenant on se retrouve avec une métropole qui a été élu par des gens extérieurs de lyon qui prend des décisions à contre courant de l'histoire

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Aucun rapport le 02/07/2026 à 11:19
abala a écrit le 02/07/2026 à 10h31

Y a pas eu plus chouineur que les commerçants de la rue grenette....

On les a beaucoup moins entendu qu'on n'entends les écolos pourtant.
Problème de surdité sélective?

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Youpi, on va avoir des lendemains qui chantent le 02/07/2026 à 11:18

Eh ben voilà, le problème du commerce en centre-ville est réglé. Vous allez voir que ça va repartir à fond.
Parole de droitardé.

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Citoyen1 le 02/07/2026 à 10:46

Mauvais perdants....

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Chacun son tour le 02/07/2026 à 10:44

Et oui les escrolos c'est chacun son tour comme au bordel comme à confesse !!

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abala le 02/07/2026 à 10:31
Seark a écrit le 02/07/2026 à 10h04

Mais ils arrêteront un jour de chougner ces écolos de pacotille ?? On a chougné quand ils nous ont imposé leur sectarisme et leurs décisions ubuesques pendant 6 ans ???? Hé les verdâtres, écoutez moi bien et répétez après moi : le pouvoir appartient désormais à la métropole, nous sommes en minorité.
C'est cruel mais il va falloir vous y faire et, peut être, vous regarder dans un miroir.

Y a pas eu plus chouineur que les commerçants de la rue grenette....

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Le sage le 02/07/2026 à 10:27

Faites comme moi, n'allez plus en centre-ville, bordel généralisé, insécurité et mendicité, pourquoi vous compliquez-vous la vie ?

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Aucun rapport le 02/07/2026 à 10:26

traduction de "apaisé" pour les écolos: là où on a foutu le bordel.

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Seark le 02/07/2026 à 10:04

Mais ils arrêteront un jour de chougner ces écolos de pacotille ?? On a chougné quand ils nous ont imposé leur sectarisme et leurs décisions ubuesques pendant 6 ans ???? Hé les verdâtres, écoutez moi bien et répétez après moi : le pouvoir appartient désormais à la métropole, nous sommes en minorité.
C'est cruel mais il va falloir vous y faire et, peut être, vous regarder dans un miroir.

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Chris6969699 le 02/07/2026 à 10:03

"les centres-villes apaisés"... Sérieusement ? Ils ont vu ça où que le centre ville de Lyon était apaisé ?

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