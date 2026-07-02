Véronique Sarselli fait le bilan de ses 100 premiers jours à la Métropole de Lyon : la réouverture de la rue Grenette actée pour la rentrée

"Réparer, relancer, rassembler". C’est autour de ces trois verbes que Véronique Sarselli a construit le bilan de ses 100 premiers jours à la tête de la collectivité. L’exécutif métropolitain met en avant une série de mesures déjà engagées ou annoncées pour les prochains mois.
Les déplacements constituent le principal chantier mis en avant par la présidente LR.
On sait quand la rue Grenette va pouvoir rouvrir
La Métropole revendique notamment le gel de l’augmentation des tarifs des parkings LPA, la reprogrammation de plusieurs feux de circulation, la réouverture prochaine de la sortie du parking Bellecour dans les deux sens, la suppression des plots à la sortie du parking Saint-Jean ainsi que l’assouplissement de la ZTL.
Une plateforme participative baptisée "Ça bloque, on agit" a également été lancée afin de recueillir les signalements des habitants et nourrir une future cartographie dynamique des mobilités.
Concernant la ZTL, la Métropole prévoit désormais deux régimes distincts : une version semaine du lundi au jeudi soir et une version week-end du vendredi après-midi au lundi matin. La réouverture de la rue Grenette aux automobilistes est également annoncée pour la rentrée de septembre.
Reste à connaître la réaction des écologistes, qui militaient activement pour un maintien de la ZTL en l'état, acceptant quelques aménagements mais certainement pas la réouverture de l'axe traversant la Presqu'île.
Sur le volet social, l’exécutif de la Métropole souhaite accélérer le traitement des dossiers de la Maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées (MDMPH), qui reçoit environ 110 000 demandes par an.
Une Convention métropolitaine pour protéger les enfants doit être organisée à la rentrée avec l’ensemble des acteurs concernés : justice, Éducation nationale, ARS, forces de l’ordre, associations et professionnels de terrain. L’objectif affiché est de renforcer la chaîne de protection de l’enfance et d’harmoniser les procédures de signalement.
Parallèlement, dans le sillage de l'affaire Roman Abreu, une mission spécifique sur la prévention et le traitement des violences sexistes et sexuelles dans la vie institutionnelle métropolitaine a été confiée à la conseillère métropolitaine Élodie Roux de Bézieux.
Estimant que le Conseil métropolitain des jeunes "s’essouffle", Véronique Sarselli souhaite le transformer en Programme des jeunes leaders métropolitains. Destiné aux collégiens de 4e et de 3e, il comprendra notamment des ateliers d’éloquence, des rencontres avec des élus, des visites d’institutions et des médias locaux.
La Métropole annonce également la relance des voyages mémoriels de collégiens à Auschwitz-Birkenau, avec un premier déplacement prévu au premier trimestre 2027.
Climatisation des collèges et des établissements sensibles
Face à la multiplication des épisodes de canicule, la présidente annonce la préparation d’un plan de "climatisation raisonnée" des équipements métropolitains jugés prioritaires. Les collèges, les EHPAD, les maisons d’enfants et les établissements accueillant des publics vulnérables seront ciblés en priorité. Une enveloppe budgétaire spécifique doit être inscrite au budget 2027.
Au-delà des annonces sectorielles, Véronique Sarselli revendique une nouvelle méthode de gouvernance fondée sur "l’écoute, l’objectivation des problèmes et l’action". La présidente, tancée par l'opposition sur le fait qu'elle a davantage stoppé des projets initiés par les écologistes que lancé ses propres chantiers, rappelle avoir obtenu les résultats d'un audit financier indépendant afin d’évaluer la situation budgétaire de la Métropole et de restaurer ses marges de manœuvre.
Parmi les prochaines échéances figurent la publication de la cartographie des mobilités à la rentrée, la convention métropolitaine pour protéger les enfants, la présentation du programme des jeunes leaders métropolitains et la réouverture de la rue Grenette.
Bravo a l'équipe en place. EELV en PLS, ça fait plaisir. Qu'ils rentrent à Paris les verdâtre.Signaler Répondre
Hé arrête ton jugement de 2 bal .Signaler Répondre
les finances de la métropole on été retrouver dans un états épouvantable.
le personnel de la métropole peuvent le dire,c'est a cause du Bernard et Greg.
aujourd'hui la métropole est bancale et vous savez bien qu'il va falloir du temps pour tous remettre en place.
tu pourra juger d'ici deux ans .
la route ne gênais personne auparavant et les commerces fonctionnait.
dangereux mdr, j'ai rarement vu des problèmes dans c'est rue ou les véhicules roulais a allure régulière.
A OUI c'est pas des picsous comme toi que les commerces vont fonctionner .
ta dame de fer . A croire qu 'elle l 'était dés sa mise en place !Signaler Répondre
Comme ce monsieur , je n 'aime ni le bruit , ni la pollution . J'ai toujours vécu à Lyon , urbain jusqu 'au bout des ongles . Ce discours à la con de certains commentateurs de Lyon -Mag , si tu veux être urbain il faut tout supporter est .... insupportable . Non je n 'aime pas les SUV en ville , pas plus que les pousse -buffles et je vois que de plus en plus de monde s 'adapte : mon chauffagiste pour la révision annuel comme des zingueurs viennent en vélos , se gare dans l 'allée même et s 'en trouvent satisfaits. Bon c 'est la nouvelle génération , pas celle du sourire du plombier ...Signaler Répondre
je suis habitant de la métropole.je me rend régulièrement dans se quartier qui perd de sa vitalité ,son charme depuis les travaux .Signaler Répondre
soutiens aux commerçants des frères lumières .
il ne fau pas les oublier...réouvré la rue des frères lumières et revoir les places de stationnements gratuit pour 1 h par voiture .
le commerçants son en souffrance extreme pour certains.
nous voyons régulièrement des videos et je confirme ,c'est le desert total en heure de mi journée.
un quartier qui était vivant ( chaque jour de la semaine ) comme celui de la croix rousse.
AUJOURDHUI LA POTANCE ET LA CORDE SON EN PLACE
Il faut envoyer l’armée et mettre des mitrailleuses en batterie et modifier la loi pour autoriser les tirs de semonce. Malheureusement c’est la seule réponse adaptée à ces individus qui défient et testent la république constamment.Signaler Répondre
En 100 jours concrétement elle s'est augmenté elle et ses amis, elle a menti sur la gestion des finances de la métropole, viré son pantin qu'était Aulas maintenant qu'il ne lui sert plus et annoncer la réouverture d'une rue aux voiture alors qu'elle est situé en plein centre ville et dangereuse pour les piétons, et j'oubliais stoppé les travaux nécessaire le long de la saone alors qu'elle avait voté pour auparavent.Signaler Répondre
On peut dire qu'elle fait fort la Sarselli, elle a une vision d'avenir qui dépasse l'entendement
Grâce à ça, on va enfin avoir de bons resto et des boutiques sympas !Signaler Répondre
Concertation pas très objective puisque tout le monde pouvait voter...même un habitant de Nouméa....c'est dire....mais on est habitué avec ces mafieux écolo nostalgique des régimes communistes.Signaler Répondre
je comprends tout à fait qu’une centaine d’habitants de la rue Grenette soit contre la réouverture de leur rue, je ferais pareil. mais que représentent -ils par rapport aux dizaines de milliers de personnes bloquées dans leurs voitures et les embouteillages générés par cette fermeture ?Signaler Répondre
Génial !Signaler Répondre
Que des mesures d’un autre temps ! A son image et l’image des bourgeois périphérique de Lyon
Ça ne pose pas de problème la rue grenette , les habitantes et habitants plébiscitent la mesure mise en place , on les interroge et hop on fait l’inverse
On est vraiment sur des sujets brûlants de pacotille ! Des sujets d’actualité quand on parle de réchauffement climatique, de violences sexistes et sexuelles, de santé publique avec les pfas, et j’en passe , c’est vraiment une vieille politique pour de la vieux électeurs même pas résidants à Lyon ! What the duck !
Coupe moi la frange ma VERO tu verras plus clair
Ah donc ce serait les voitures en transit rue de Grenette qui auraient provoqué une canicule ?? Waooh le niveau....Signaler Répondre
On se rend bien compte que l interdiction actuelle des voitures en presqu ile a empechée ou limité une canicule historique ....Signaler Répondre
C'est comme enlever un litre d'eau dans le lac du Parc de la tete d'or et voir si le niveau a baissé.
Assurément nous ne sommes pas dans la psychiatrie .
Le malheur des uns fait votre bonheur ?Signaler Répondre
C est interessant comme ligne de vie ...
Ce qui est fascinant ici, c’est cette nostalgie intacte du 20ème siècle la ville comme tuyau à voitures, la rue comme couloir de transit, le centre comme parking à ciel ouvert, et tout cela baptisé avec aplomb « bon sens ».Signaler Répondre
Une semaine après une canicule majeure, certains continuent donc de croire que l’avenir urbain consiste à remettre du moteur, du bruit, des gaz, des bouchons et de l’asphalte au cœur de la métropole. Ce n’est pas du pragmatisme. C'est consternant;
La ville vivable ne mourra pas du vélo, des piétons ou des zones apaisées. Elle mourra de ceux qui confondent liberté et droit de traverser partout en voiture comme si l’espace public leur appartenait par défaut. Le vrai sectarisme, aujourd’hui, c’est cette incapacité à imaginer une ville autrement qu’à travers les voitures.
On peut discuter des aménagements, corriger des erreurs, améliorer les transports, écouter les habitants. Mais rouvrir symboliquement un axe automobile en plein cœur de Lyon, dans le contexte climatique actuel, c’est envoyer un message désastreux. SURTOUT NE CHANGERONS RIEN, CONTINUONS COMME AVANT JUSQU'À L'ÉTOUFFEMENT ET LE BURN TOTAL !
Voyez plus loin que le bout de votre garde boue : il est plus court que mon capot.Signaler Répondre
Ouvrez vous sur le monde autour de vous , tout le monde .Le sectarisme rend con.
Si la pollution et le bruit vous gênent, que faites vous encore sur Lyon ? Il y a de jolis hameaux dans les monts du Lyonnais.....Signaler Répondre
oui, quel bonheur! Des voitures, du bruit, de la pollution!Signaler Répondre
Une semaine après une canicule historique, quelle vision! quel sens des priorités!
Mais réveillez vous bon sang! Voyez un peu plus loin que le bout de vos capots!
oui à ouverture de Lyon à la circulation après les bobos pseudos qui ont fait de Lyon la ville la plus bouchonnée et par voie de conséquences la plus polluée preuve que les bobos des Verts n ont rien d écologique… à part un petit vélo dans la tête ces politicards magouilleurs nous ont fait détester l écologie politique… et ça se voit le parti des VERTS avec toutes ses magouilles mafieuses n est plus que ombre de lui même et disparaît de l échiquier politique sans ses magouilles avec LFISignaler Répondre
On annonce une vague d'arrêt cardiaque et la saturation des urgences . les patients ont le teint vert . On soupçonne une épidémie de sarsselite!Signaler Répondre
vivement les photos d'embouteillage, et les bus coincés, ca va faire un bon bilan !Signaler Répondre
Ou juste se rendre compte que créer des bouchons, c'est créer de la pollution, et donc aggraver le dérèglement climatique.Signaler Répondre
Mais pour ça, il faut enlever les oeillères vertes.
Pour passer devant , c 'est une clientèle en voie d 'extinction , les moins de cinquante ans sont une rareté . M 'enfin!Signaler Répondre
Une belle réplique à l'écofachisme !!! bien jouéSignaler Répondre
Annoncer plus de voitures une semaine après une canicule historique ? Je ne sais pas si on est dans la psychiatrie ou la bétise.Signaler Répondre
Impatient de voir défiler les SUV qui iront faire le plein de charcuterie chez Bonnard...Signaler Répondre
De l'écoute, des constatations sur place, du bon sens, du pragmatisme, pas d'idéologie sectaire, tout ce que nous n'avons pas eu 6 ans durant. Quel bonheur. Déjà recalibrer les feux et enlever les plots sont 2 mesures de bon sens....Et puis Doucet doit s'y faire : c'est la métropole qui dirige, lui est un simple figurant, un pantin quoi ....Signaler Répondre
Cette dame fait fermer leur clapet à ses opposants de tout poil ! Bravo Madame .Signaler Répondre
Cette dame fait fermer leur clapet à ses opposants de tout poil ! Bravo Madame .Signaler Répondre
beaucoup de magouilles entre « barons » politicards lyonnais, mais peu de promesses de campagne tenues .. et toujours des vélos qui bousculent les piétons sur les trottoirs lyonnais ne reste puis qu à semer des clous et sortir avec une canne pointueSignaler Répondre
ParfaitSignaler Répondre