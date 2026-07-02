Véronique Sarselli fait le bilan de ses 100 premiers jours à la Métropole de Lyon : la réouverture de la rue Grenette actée pour la rentrée

"Réparer, relancer, rassembler". C’est autour de ces trois verbes que Véronique Sarselli a construit le bilan de ses 100 premiers jours à la tête de la collectivité. L’exécutif métropolitain met en avant une série de mesures déjà engagées ou annoncées pour les prochains mois.

Les déplacements constituent le principal chantier mis en avant par la présidente LR.

On sait quand la rue Grenette va pouvoir rouvrir

La Métropole revendique notamment le gel de l’augmentation des tarifs des parkings LPA, la reprogrammation de plusieurs feux de circulation, la réouverture prochaine de la sortie du parking Bellecour dans les deux sens, la suppression des plots à la sortie du parking Saint-Jean ainsi que l’assouplissement de la ZTL.

Une plateforme participative baptisée "Ça bloque, on agit" a également été lancée afin de recueillir les signalements des habitants et nourrir une future cartographie dynamique des mobilités.

Concernant la ZTL, la Métropole prévoit désormais deux régimes distincts : une version semaine du lundi au jeudi soir et une version week-end du vendredi après-midi au lundi matin. La réouverture de la rue Grenette aux automobilistes est également annoncée pour la rentrée de septembre.

Reste à connaître la réaction des écologistes, qui militaient activement pour un maintien de la ZTL en l'état, acceptant quelques aménagements mais certainement pas la réouverture de l'axe traversant la Presqu'île.

Sur le volet social, l’exécutif de la Métropole souhaite accélérer le traitement des dossiers de la Maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées (MDMPH), qui reçoit environ 110 000 demandes par an.

Une Convention métropolitaine pour protéger les enfants doit être organisée à la rentrée avec l’ensemble des acteurs concernés : justice, Éducation nationale, ARS, forces de l’ordre, associations et professionnels de terrain. L’objectif affiché est de renforcer la chaîne de protection de l’enfance et d’harmoniser les procédures de signalement.

Parallèlement, dans le sillage de l'affaire Roman Abreu, une mission spécifique sur la prévention et le traitement des violences sexistes et sexuelles dans la vie institutionnelle métropolitaine a été confiée à la conseillère métropolitaine Élodie Roux de Bézieux.

Estimant que le Conseil métropolitain des jeunes "s’essouffle", Véronique Sarselli souhaite le transformer en Programme des jeunes leaders métropolitains. Destiné aux collégiens de 4e et de 3e, il comprendra notamment des ateliers d’éloquence, des rencontres avec des élus, des visites d’institutions et des médias locaux.

La Métropole annonce également la relance des voyages mémoriels de collégiens à Auschwitz-Birkenau, avec un premier déplacement prévu au premier trimestre 2027.

Climatisation des collèges et des établissements sensibles

Face à la multiplication des épisodes de canicule, la présidente annonce la préparation d’un plan de "climatisation raisonnée" des équipements métropolitains jugés prioritaires. Les collèges, les EHPAD, les maisons d’enfants et les établissements accueillant des publics vulnérables seront ciblés en priorité. Une enveloppe budgétaire spécifique doit être inscrite au budget 2027.

Au-delà des annonces sectorielles, Véronique Sarselli revendique une nouvelle méthode de gouvernance fondée sur "l’écoute, l’objectivation des problèmes et l’action". La présidente, tancée par l'opposition sur le fait qu'elle a davantage stoppé des projets initiés par les écologistes que lancé ses propres chantiers, rappelle avoir obtenu les résultats d'un audit financier indépendant afin d’évaluer la situation budgétaire de la Métropole et de restaurer ses marges de manœuvre.

Parmi les prochaines échéances figurent la publication de la cartographie des mobilités à la rentrée, la convention métropolitaine pour protéger les enfants, la présentation du programme des jeunes leaders métropolitains et la réouverture de la rue Grenette.