JO 2030 : Véronique Sarselli promet une Métropole de Lyon "moteur" des Jeux

La Métropole de Lyon confirme sa place dans le dispositif des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Alpes 2030.

Suite à la validation de la carte des sites par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Alpes 2030, la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, a salué une décision qui conforte, selon elle, le rôle stratégique du territoire lyonnais dans l’organisation de l’événement.

"C’est une immense fierté pour notre métropole", déclare Véronique Sarselli ce lundi.

La présidente LR estime que ce choix confirme la capacité du territoire à accueillir des événements internationaux de grande ampleur et représente une opportunité de renforcer son rayonnement à l’échelle mondiale.

La Métropole de Lyon accueillera le pôle glace des Jeux. Les communes de Lyon, Décines-Charpieu et Chassieu où sont situés Eurexpo et la LDLC Arena ont été retenues comme sites d’accueil des compétitions sur le territoire métropolitain.

Véronique Sarselli insiste sur le rôle que devra jouer la collectivité dans plusieurs domaines : transports, gestion des flux, tourisme, développement économique, promotion internationale, politiques sportives, jeunesse, sécurité civile ou encore coordination avec les communes concernées.

"La Métropole de Lyon ne sera pas seulement au rendez-vous des Jeux, elle en sera l’un des moteurs", affirme-t-elle.

La présidente appelle toutefois à la vigilance sur la maîtrise des coûts et l’impact environnemental de l’événement. Elle se félicite du recours à des infrastructures déjà existantes pour accueillir les compétitions et souhaite que les Jeux laissent un héritage durable sur les plans économique, sportif, social et touristique.

La Métropole annonce également que Véronique Sarselli rejoint dès à présent le conseil d’administration du COJOP au nom de la collectivité.

Elle indique vouloir travailler en étroite collaboration avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’État, les communes hôtes et le mouvement sportif afin de préparer l’échéance de 2030.