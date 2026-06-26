Métropole de Lyon : une mission spéciale lancée pour renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles

La Métropole de Lyon veut revoir ses procédures en matière de violences sexistes et sexuelles.
À l’occasion du conseil métropolitain du 22 juin, la présidente Véronique Sarselli a annoncé confier une mission spécifique à Élodie Roux de Bézieux, chargée de proposer des améliorations dans la prévention, le signalement et le traitement de ces situations au sein de la collectivité. Un timing qui coïncide avec les révélations fracassantes sur l'affaire Roman Abreu, le communicant de la campagne de Jean-Michel Aulas accusé de viol par une militante.
La mission devra réaliser un diagnostic complet des dispositifs actuellement en place, en évaluant leur lisibilité, leur accessibilité et leur articulation.
À l’issue de ce travail, Élodie Roux de Bézieux devra remettre un rapport contenant des propositions concrètes pour renforcer le cadre d’action de la Métropole.
Les travaux porteront notamment sur les procédures d’alerte et de signalement, la prise en compte de la parole des personnes concernées, l’accompagnement des victimes présumées et des témoins, la conduite à tenir lorsqu’une alerte est portée à la connaissance d’un responsable public et la mise en place de formations régulières et obligatoires pour les élus, collaborateurs, membres de cabinet, groupes politiques et cadres administratifs.
Pour ce faire, la conseillère métropolitaine rencontrera l’ensemble des groupes politiques siégeant au conseil métropolitain.
La Métropole précise également que le rapport pourra être co-rédigé avec un élu d’un autre groupe politique si celui-ci en exprime le souhait. La mission pourra en outre s’appuyer sur un collège de personnalités qualifiées, comprenant notamment des juristes, psychologues, professionnels de santé, représentants associatifs et spécialistes des violences sexistes et sexuelles.
Un rapport attendu d’ici six mois
Pour mener cette mission, Élodie Roux de Bézieux bénéficiera de l’appui d’un chargé de mission, placé sous la supervision de la direction générale des services, ainsi que des directions des ressources humaines et des affaires juridiques de la Métropole.
Le rapport sera remis à Véronique Sarselli dans un délai de six mois avant d’être présenté au conseil métropolitain.
"Les violences sexistes et sexuelles sont un sujet particulièrement grave. Une institution comme la Métropole doit être capable de prévenir, d’écouter, de signaler, de protéger et d’agir avec humanité, rigueur et exemplarité", souligne la présidente de la Métropole.
Végétaliser et réduire l'espace du bitume. Derrière les mots il y a une réalité. La création des pistes cyclables, des lignes de bus et de tram ont créé plus d'espaces bétonnés. Prenez par exemple l'avenue des frères Lumière. Les trottoirs ont été condidérablement élargie, cela a pris de la place sur la route mais ce ne sont pas les trois arbres qui se cours après qui vont apporter de la fraicheur. Vous pouvez faire le tour de Lyon et me dire que grace aux écologistes la température à chutée.Signaler Répondre
Et je n'attends rien de la nouvelle équipe métropolitaine. Comme les autres la première action d'envergure a été de s'augmenter.
En ce qui concerne le sujet, c'est tous les mêmes. Pour se couvrir et montrer que c'est les meilleurs création d'un comité théodule qui ne va servir à rien. Et puis je n'aime pas les hypocrites. Aujourd'hui que ce soit l'antisémitisme ou les violences faites aux femmes les faits sont considérés. Hier, les mêmes faits ne prenaient pas les mêmes proportions et la gauche n'était pas plus propre que les autres partis.
Y compris contre les hommes ?Signaler Répondre
Ça permet tous les petits arrangements entre amis...Signaler Répondre
Les politiques et leur hyper réactivité dès qu’il y a le moindre problème. Une conseillère qui va être payée à rédiger un rapport qui ne débouchera sur rien. Mais nos politiques auront coché une case et le sujet sera « traité ». La France bureaucratique dans toute son expression.Signaler Répondre
Maintenant seul les médias pourront nous informer de ce qui se dit dans les conseils métropolitains, la nouvelle métropole a décidé en plus mettre disponible les replay des conseils métropolitains... La transparence politique régresseSignaler Répondre
C'est super de dépenser pleins de frics à nouveau sur ces questions de sociétés. Mais on crève de chaud, la ville n'est pas adaptée, ils veulent nous remettre des bagnoles partout. Visiblement, pour la métropole, tout ce qui a été fait durant le précédent mandat était mauvais. Je ne suis pas un fan du tout de l'ancienne équipe, mais il faut reconnaître qu'elle avait compris que la question de l'adaptation de la ville au dérèglement climatique était la priorité absolue, donc de végétaliser et de réduire la place du bitume. On va crever et se barrer sinon. Les violences sexuelles et sexistes, bon ok, mais les violences sociales, les violences climatiques, laisser les gens suffoquer dans des appartements non adaptés, qui deviennent des fours, avec les canicules à répétition, c'est aussi produire de la violence. Une violence moins spectaculaire, plus diffuse, mais tout aussi réelle dans ses conséquences sur la santé, les inégalités et, parfois, sur la vie elle-même. Le vrai sujet il est là, et Lyon mag s'en fout visiblement,Signaler Répondre
Je ne comprends pas la passivité des jeunes femmes d aujourd hui qui attendent tout de l institution.Signaler Répondre
Certes, il faut une loi pour protéger les plus fragiles, mais par la même est ce vraiment elles qui oseront porter plainte ?
Lorsque j étais en activité, mon employeur dans un geste familier m avait pris par le cou, réflexe immédiat, ma main est parti direct.....
Lui a été surpris, moi j ai explique qu il ne fallait pas venir subrepticement par derrière, l intention amicale ne pouvant être visible, et que ce serait pareil, le geste étant un réflexe, je ne pouvais maîtriser. Les limites étaient mises, nous avons continué notre collaboration sans problèmes ..
La chose est simple, tu me touches, je te touche aussi....réflexe d équité🤣🤣
Un million d'euros de budget pour réaliser le rapport... et cinquante euros pour mettre en œuvre les préconisations !Signaler Répondre