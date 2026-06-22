Métropole de Lyon : Véronique Sarselli promet des "décisions drastiques" après un audit financier alarmant

La nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a dévoilé ce lundi 22 juin les principales conclusions de l’audit financier lancé dès sa prise de fonctions.

Selon elle, cette démarche n’avait "rien d’exceptionnel" et visait avant tout à disposer d’une vision claire de la situation financière de la collectivité et des engagements déjà pris pour les années à venir.

Premier constat dressé par l’audit indépendant : une dégradation des grands équilibres financiers de la Métropole.

"C’est un milliard d’euros supplémentaires depuis 2019", a indiqué Véronique Sarselli à propos des dépenses de fonctionnement.

La présidente souligne également une baisse de l’épargne brute, entraînant une diminution des capacités d’autofinancement de la collectivité.

Conséquence directe, la dette métropolitaine atteindrait désormais 2 milliards d’euros.

Deuxième enseignement mis en avant : l’augmentation des recettes fiscales.

Selon Véronique Sarselli, "le levier fiscal a été utilisé pour essayer de contrer la hausse des dépenses", sans pour autant enrayer durablement la dégradation des comptes.

La présidente estime que cette stratégie ne permet pas de répondre aux défis budgétaires qui attendent la collectivité.

L’audit met aussi en lumière ce que la nouvelle majorité considère comme des engagements financiers particulièrement contraignants.

Véronique Sarselli cite notamment les 6 milliards d’euros d’investissements programmés par le SYTRAL Mobilités ainsi que certaines décisions concernant le SDMIS.

"Nous avons hérité d’engagements financiers dont on croit qu’ils ont été pensés pour être irréversibles", a-t-elle déclaré.

La présidente critique également la gestion de la précédente majorité écologiste de Bruno Bernard.

Selon elle, l’augmentation des dépenses n’a pas été accompagnée de réformes structurelles permettant d’en limiter les effets.

"Il y a eu de l’improvisation dans la manière de gérer", estime-t-elle, évoquant notamment l’absence d’études de besoins et de réflexion sur l’organisation des ressources humaines.

La Métropole aurait également sous-estimé certaines dépenses obligatoires, en particulier celles liées au financement des collèges privés.

Face à ce diagnostic, Véronique Sarselli prévient que la nouvelle majorité devra prendre "des décisions fortes".

"Nous allons analyser tous les postes de dépenses, toutes les dépenses programmées et cela va nous obliger à prendre des décisions drastiques", a-t-elle affirmé, sans donner de pistes sur les engagements qui ne seront finalement pas tenus.

Les premières orientations devraient être présentées lors du prochain débat d’orientations budgétaires.