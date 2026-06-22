Métropole de Lyon : Véronique Sarselli promet des "décisions drastiques" après un audit financier alarmant

La nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a dévoilé ce lundi 22 juin les principales conclusions de l’audit financier lancé dès sa prise de fonctions.
Selon elle, cette démarche n’avait "rien d’exceptionnel" et visait avant tout à disposer d’une vision claire de la situation financière de la collectivité et des engagements déjà pris pour les années à venir.
Premier constat dressé par l’audit indépendant : une dégradation des grands équilibres financiers de la Métropole.
"C’est un milliard d’euros supplémentaires depuis 2019", a indiqué Véronique Sarselli à propos des dépenses de fonctionnement.
La présidente souligne également une baisse de l’épargne brute, entraînant une diminution des capacités d’autofinancement de la collectivité.
Conséquence directe, la dette métropolitaine atteindrait désormais 2 milliards d’euros.
Deuxième enseignement mis en avant : l’augmentation des recettes fiscales.
Selon Véronique Sarselli, "le levier fiscal a été utilisé pour essayer de contrer la hausse des dépenses", sans pour autant enrayer durablement la dégradation des comptes.
La présidente estime que cette stratégie ne permet pas de répondre aux défis budgétaires qui attendent la collectivité.
L’audit met aussi en lumière ce que la nouvelle majorité considère comme des engagements financiers particulièrement contraignants.
Véronique Sarselli cite notamment les 6 milliards d’euros d’investissements programmés par le SYTRAL Mobilités ainsi que certaines décisions concernant le SDMIS.
"Nous avons hérité d’engagements financiers dont on croit qu’ils ont été pensés pour être irréversibles", a-t-elle déclaré.
La présidente critique également la gestion de la précédente majorité écologiste de Bruno Bernard.
Selon elle, l’augmentation des dépenses n’a pas été accompagnée de réformes structurelles permettant d’en limiter les effets.
"Il y a eu de l’improvisation dans la manière de gérer", estime-t-elle, évoquant notamment l’absence d’études de besoins et de réflexion sur l’organisation des ressources humaines.
La Métropole aurait également sous-estimé certaines dépenses obligatoires, en particulier celles liées au financement des collèges privés.
Face à ce diagnostic, Véronique Sarselli prévient que la nouvelle majorité devra prendre "des décisions fortes".
"Nous allons analyser tous les postes de dépenses, toutes les dépenses programmées et cela va nous obliger à prendre des décisions drastiques", a-t-elle affirmé, sans donner de pistes sur les engagements qui ne seront finalement pas tenus.
Les premières orientations devraient être présentées lors du prochain débat d’orientations budgétaires.
Merci Armand de rappeler les conclusions de cet auditSignaler Répondre
"Malgré une conjoncture défavorable et la baisse des dotations de l’État, le profil de crédit de la collectivité reste ainsi très favorable, confirmant sa capacité à absorber les chocs financiers."
Malgré les preuves, certains arrivent encore à nier les faits... comme avec le dérèglement climatique...
Première mesure pour rétablir un équilibre budgétaire :Signaler Répondre
Lors du premier conseil d'administration du Sytral, qui se tiendra le 24 juin prochain, la présidente de la Métropole et ses vice-présidents proposeront d'augmenter leurs indemnités.
Pas un mais vraiment pas un pour relever le niveau.
Comme disait COLUCHE : un pour tous et tous pourris
La gauche est spécialiste dans ce domaine. Elle achète à grand frais dans les beaux quartiers, des immeubles pour les transformer en logements sociaux. Une façon de péréniser son électorat comme c’est déja le cas dans plusieurs villes comme Paris et Nantes...Signaler Répondre
Eh champion, le mur en béton au milieu de Choulans, il est là depuis des décennies.Signaler Répondre
Tu nous expliques comment une dépanneuse ou les secours opéraient quand les DEUX files d'un même sens de circulation étaient bloquées par un embouteillage ?
Faut il te rappeler que la file à droite a été interdite à la circulation générale après qu'un camion qui y circulait trop vite se soit couché sur un lycéen qui marchait sur le trottoir près de Don Bosco ?
effectivement du porte bien ton pseudo "rien compris " C'est le structure de la dette qui est inquiétante....pour l'avenir et consequement l'endettement ..Les 2 milliards de 2020 ne sont pas comparables a ceux de 20226..bref comme tu ne vas rien comprendre j'arrête là mes explications ...Signaler Répondre
La Métropole achète un immeuble 13,6 M€ et le revend 6,7M€ à un bailleur HLM. L'opération est censée permettre le développement de logements sociaux dans le 6e arrondissement de Lyon (Rhône). Elle est vivement critiquée par l'opposition à la Métropole.Signaler Répondre
Un Prrsident de Métropole doit avoir la maîtrise du budget je suis convaincu que Bernard a jeté de l’argent par les fenêtres ..Signaler Répondre
2 milliards? c'était déjà le montant de la dette en 2020... Du coup, si c'était pour payer un Cabinet financier pour nous dire que la dette n'a pas bougé en 6 ans, elle aurait pu s'abstenir et aurait commencé déjà à faire des économies...Signaler Répondre
Bruno Bernard a cramé la caisse. C'est pas une surprise. L'heure des comptes a sonnée.Signaler Répondre
on parle du passage en régie de l'eau dépense 130md'€ future objectif d'investissements quasi 800md'€ avec création d'une usine sur la Saône au cas où la Rhône soit à secSignaler Répondre
La sortie de trajectoire des finances est de la faute de tous les partis vu qu'ils participent tous au budget et le voient.Signaler Répondre
Le fait que la CdC ait dit que les comptables publiques étaient incompétents par habitude de ne pas aiguiser leurs compétences comme à cause entre autre de la corruption, ou par pure incompétence car ils n'ont pas de diplômes alors que le taux d'insertion des diplômes comptables est inférieure à 15% fait qu'on a que des branques pour tenir les comptes et alerter.
Ils sont drôles tous ces politiciens de l'extrême gauche à l'extrême droite, ils arrivent en dénonçant la gestion économique précédente et annoncent à qui veut bien les croire qu'ils vont faire des économies.Signaler Répondre
Et pourtant dans les premières mesures qu'ils prennent c'est de s'augmenter eux et leurs fidèles.
L'argent qui a été dépensé seulement pour la voirie dans Lyon et toute l'agglomération, en réduction des voies de circulation et création de pistes cyclables inutile donne le vertige . S'endetter pour créer des bouchons ! Au mépris des Lyonnais qui travaillent et ont besoin de leur voiture .Signaler Répondre
En période de disette budgétaire c'est une provocation .
Ce sont les entreprises de T.P. et autres qui se sont gavées avec probablement des enveloppes distribuées ça et là ....
Une parenthèse sur la montée de choulans réduite à un seule voie de chaque côté avec un mur en béton au milieu :
lorsqu'il y aura un accident ou un véhicule en panne un jour de bouchon , comment faire acheminer les secours ou une dépanneuse ? Tout ceci relève de la dangereuse inconscience des écolos-technocrates.
Bernard disait à Aulas que le budget d’investissement avait été engagé et que les comptes étaient publics.Signaler Répondre
Sarselli a payé une société externe pour dire que oui, le budget d’investissement a bien été engagé. Qui a menti pendant la campagne ?
Adieu métro E, mégalo tunnel et autres miroirs aux alouettes.
Et je suppose que toi et tes potes vous avez bien entendu refuser tout ce qui venait du "quoi qu'il en coûte" ?Signaler Répondre
Donne-moi le nom d'un politique qui a dit a ce moment-là, "que les Français se débrouillent !"
PAS UN SEUL !!! Mais ça cause.
Quand Bernard disait à Aulas suite à ses accusation que le budget avait exploser ! Aulas avait raison Bernard aurait dû effectuer un audit financierSignaler Répondre
Toi aussi,apparemment !Signaler Répondre
Ils ferment la presqu'ile font mettre en liquidation suite à faillite de nombreuses enseignes historique Lyonnaises. Ont fait des pistes cyclables en vois tu en voilà. J'imagine que l'entretien des spots végétaux c'est pas gratuit non plus.Signaler Répondre
La structure qui doit raffraichirBellecourt est inutile car ces idiots n'ont pas tenus compte du métro et des parkings souterrains.
Ils trouvent le moyens de plomber encore plus les finances existantes de la ville de Lyon.
Ubn mot d'ordre arrêter tous les projets des écolos en cours !
Ô surprise. L'équipe précédente a entrepris une foule de grands travaux mais affirmait que la gestion était saine et qu'il n'y avait aucun problème. Résultats la dette a doublé en 5 ans... et maintenant il faut serrer la ceinture alors les mêmes vont hurler que la nouvelle Métropole ne fait plus rien.Signaler Répondre
Les mêmes ecolo qui nous affirmaient haut et fort il y a pas longtemps lors d’un direct de bfm que les finances étaient saines, à l’équilibre....menteurs jusqu’au bout des doigts ? Ou incompétents ? Ou aveuglés ideologiquement ? C’était Dubost je crois....Signaler Répondre
courage à Mme Sarselli vu dans quel état doivent être les finances de la métropole…Signaler Répondre
Pour l’instant ce qu’on voit c’est que les mêmes qui soutenaient mordicus qu’il y avait des milliards pour lancer des projets pharaoniques, se plaignent amèrement que les projets beaucoup plus modestes de leurs prédécesseurs ne laissent pas assez d’argent de poche pour se faire plaisir.Signaler Répondre
apprends à écrire avant de donner dès conseilsSignaler Répondre
On s'en doutait.. là où la gauchiasse et les écolo LFI sont aux manettes, on tombe dans le gouffre financier. On paie donc 6 années de gestion calamiteuse, sans vista, pour faire plaisir aux copains et aux associations. Heureux qu'ils ne soient plus a la métropole ces incapables....pour répondre au frustré qui a laissé un commentaire sur Sarselli , je rajouterai que si Sarselli a le charisme d'une palourde, Bernard avait le charisme d'un lampadaire habillé en SDF.Signaler Répondre
Sûrement mieux que le socialo d'avant.Signaler Répondre
Les habitants de St Foy ont de très bons souvenirs et la regrettent un peu.
Après charisme ... vous voyez ce qu'on a comme politique actuellement? menteur, tricheur, profiteur, au QI de poulpe... elle est déjà sûrement mieux que la majorité d'avant.
Elle devrait mettre les futurs CRA près des habitations de l'ex majorité pour bien faire sentir la problématique de l'insécurité.
Deux milliards de dette !!! ce n’est jamais grave pour la gauche qui dépense l’argent public en gabegies irréflechies...Signaler Répondre
> Selon les informations de Tribune de Lyon, la délibération prévoit de porter l’indemnité de la présidente à 2 877,37 euros brutSignaler Répondre
C’est clair que 2000 balles de plus ça aurait pu rembourser le trou enorme de 1 milliards que les ecolos bobos nous ont laissé ahaha.
On parle des augmentations de la doucette sinon?
2026:
Frais de représentation : à Lyon, le maire Grégory Doucet s’augmente de 400%
Le conseil municipal de la ville de Lyon a adopté ce jeudi le passage de 3000 à 15.000 euros des frais de représentation du maire de Lyon
Salaire: L’indemnité de Grégory Doucet est désormais de 7 926,73 euros contre 7 500,31 euros en 2020.
Mais quand c’est les ecolos gocho bobo c’est pas grave. C’est un investissement.
Comme d’habitude quand ils sont élus, les gauchos ont cramé la caisse. Pistes cyclables, immigration, logements sociaux, subventions aux associations... ont conduit à laisser une dette de deux milliards à la nouvelle majorité...Signaler Répondre
mouais... 2 milliards de dettes sur un budget total de 4 milliards, ça fait pas très propre quand même.Signaler Répondre
alors annulé votre projet de méga tunnel entre Tassin et Saint-fons dans un premier temps cela permettra de ne pas aggraver la situation.Signaler Répondre
Il faut d abort qu'elle baisse ses indemnités après elle sera crédible et tout ses fonctionnaire paye à rien fourteSignaler Répondre
Mais elle le dit elle même, la situation est “alarmante” parce que Bruno Bernard a engagé des projets au lieu de garder un magot prêt à être distribué aux copains (ici les collèges privés mais qui sait à combien de monde Sarselli & co ont promis une pluie d’argent public si ils étaient élus). Ce qui la choque c’est que la Métropole finance transports en commun et des pompiers.Signaler Répondre
Il restera toujours assez d’argent pour s’augmenter.
Quand vient le temps d’allouer le budget on découvre le programme réel pas les promesses à gogos de la campagne.
Quelle est la part de Waurien dans ce naufrage ?Signaler Répondre
Avant de laisser un lien qui évoque la notation de l'agence Fitch Ratings, essayer de comprendre de quoi il en retourne avec les critères et indices pris en compte par rapport à un audit financier, ce serait plus judicieux et surtout plus crédible...Signaler Répondre
En ce qui concerne votre jugement personnel (ou attaque personnelle plus précisément) envers Sarselli sur sa personnalité, là encore vous avez des arguments judicieux...., mais puisqu'on en est à ce niveau : c'est vrai que le charisme du précédent président de la Métropole était fulgurant et éclatant, c'est indéniable...
Les précédents ont bouffé le budget ? ? ? ?Signaler Répondre
Oui ce n'est pas nouveau l'investissement ca augmente les dettes.Signaler Répondre
Cela ne signifie pas que le budget est mal géré.
Tous les grands groupes et entreprises voient leur dette augmenter d'une année sur l'autres en lien avec des politiques d'investissement. Reste a voir ou l'argent est investie.
Par contre la dette c'est pratique, ca fait peur et on peut s'en servir comme d'un levier pour amener plain de mesure de droite... ce mandat va etre long... très long
Et avec ça Bernard et Doucet ont tout augmenté TF stationnement etc..Signaler Répondre
Bravo ! Merci et bon courage !Signaler Répondre
Voila une des premières réductions drastiques : https://www.lyoncapitale.fr/actualite/sytral-veronique-sarselli-souhaite-multiplier-ses-indemnites-par-quatreSignaler Répondre
Sic...
Pas étonnant voilà le bilan des escrolos ,travaux inutiles , incompétents à la région.Signaler Répondre
Résumons les premières mesures de Sarselli :Signaler Répondre
- multiplier son indemnité par 4
- augmenter tous ses conseillers
- filer vehicules et logements de fonction à ses amis
et on nous parle de mauvaise gestion...
... alors que la métropole a été récompensée par une organisme indépendant pour sa bonne gestion
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/critiquee-pour-son-budget-la-metropole-de-lyon-conserve-la-meilleure-note-financiere
elle est gentille véro, mais outre avoir le charisme d'une palourde, elle ne transpire pas l'objectivité et la bonne foi, plutot le copinage, l'enrichissement personnel et la caractéristique mauvaise foi politique...
Ils ont fait quoi? Financer des trucs inutiles très chers à crédit... avec beaucoup de personnes de certains réseaux qui s'en sont mis plein les poches au passage (car oui des gens se gavent)?Signaler Répondre
Là bilan des ecologistes
Mais l'état c'est le centre moux gauchiste macronien à 1500 milliards en 10 ans. .. avec quelques nouveaux millionnaires (voir milliardaires) proche du pourvoir (on s'est bien goinfré)
La situation est alarmante donc :Signaler Répondre
- j'augmente mon indemnité
- je remet à disposition voitures avec chauffeur et appartement de fonction
- je cumule les fonctions
- ...
Quel pragmatisme.