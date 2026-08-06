Limas : un automobiliste grièvement blessé après avoir percuté un arbre

La voiture a terminé sa course contre un arbre. Mercredi, vers 20 heures, les secours sont intervenus avenue Édouard-Herriot à Limas, près de Villefranche-sur-Saône, pour prendre en charge un automobiliste grièvement blessé.
Âgé de 50 ans, le conducteur a été évacué vers l’hôpital de Villefranche-sur-Saône dans un état jugé critique. Aucun autre véhicule ne semble avoir été impliqué.
Les enquêteurs devront désormais déterminer les raisons pour lesquelles l’automobiliste a quitté la chaussée.
En général les arbres au bord des routes c'est du costaud type platane, la voiture va s'enrouler autour mais l'arbre ne va pas broncher, juste quelques morceaux d'écorces broutées même pas arrachés....Signaler Répondre
OUi, l'avenue Edouard herriot c'est limité a 50km/h! J'y passe tout les jours!Signaler Répondre
allo les flics? en vacances?
Il roulait à 50 max pour pulvériser sa bagnole...Signaler Répondre