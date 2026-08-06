Faits Divers

Limas : un automobiliste grièvement blessé après avoir percuté un arbre

Limas : un automobiliste grièvement blessé après avoir percuté un arbre

Un conducteur de 50 ans a été transporté en urgence absolue à l’hôpital de Villefranche-sur-Saône après avoir heurté un arbre mercredi 5 août, avenue Édouard-Herriot à Limas. Les circonstances de l’accident restent à déterminer.

La voiture a terminé sa course contre un arbre. Mercredi, vers 20 heures, les secours sont intervenus avenue Édouard-Herriot à Limas, près de Villefranche-sur-Saône, pour prendre en charge un automobiliste grièvement blessé.

Âgé de 50 ans, le conducteur a été évacué vers l’hôpital de Villefranche-sur-Saône dans un état jugé critique. Aucun autre véhicule ne semble avoir été impliqué.

Les enquêteurs devront désormais déterminer les raisons pour lesquelles l’automobiliste a quitté la chaussée.

3 commentaires
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Ex Précisions le 06/08/2026 à 17:27

En général les arbres au bord des routes c'est du costaud type platane, la voiture va s'enrouler autour mais l'arbre ne va pas broncher, juste quelques morceaux d'écorces broutées même pas arrachés....

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etunarbre1 le 06/08/2026 à 14:18
Comme d'habitude a écrit le 06/08/2026 à 12h23

Il roulait à 50 max pour pulvériser sa bagnole...

OUi, l'avenue Edouard herriot c'est limité a 50km/h! J'y passe tout les jours!
allo les flics? en vacances?

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Comme d'habitude le 06/08/2026 à 12:23

Il roulait à 50 max pour pulvériser sa bagnole...

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