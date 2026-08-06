Limas : un automobiliste grièvement blessé après avoir percuté un arbre

La voiture a terminé sa course contre un arbre. Mercredi, vers 20 heures, les secours sont intervenus avenue Édouard-Herriot à Limas, près de Villefranche-sur-Saône, pour prendre en charge un automobiliste grièvement blessé.

Âgé de 50 ans, le conducteur a été évacué vers l’hôpital de Villefranche-sur-Saône dans un état jugé critique. Aucun autre véhicule ne semble avoir été impliqué.

Les enquêteurs devront désormais déterminer les raisons pour lesquelles l’automobiliste a quitté la chaussée.