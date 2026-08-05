JO 2030 : "Merci Éric Ciotti", le troll d’un député du Rhône après le choix d’Oullins comme futur village olympique

Cyrille Isaac-Sibille n’a pas résisté au plaisir de remercier celui qui, bien involontairement, a contribué à renforcer la place de Lyon dans l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030.

Après l’annonce de l’installation du village olympique des sports de glace à Oullins-Pierre-Bénite ce lundi soir, le député MoDem a envoyé un courrier volontairement moqueur à Éric Ciotti. "Cher collègue, permets-moi de te remercier, avec toute l’amitié qui sied à notre fonction", écrit-il au maire de Nice.

Et de poursuivre : "Grâce à toi, c’est finalement notre territoire qui aura le privilège d’accueillir les athlètes olympiques et paralympiques !"

Cher @eciotti

J’apprends avec joie que, grâce à toi, le village olympique et paralympique des Jeux d’hiver 2030 sera finalement implanté à Oullins-Pierre-Bénite, dans ma circonscription @grandlyon

Permets-moi donc de te remercier, avec toute l’amitié qui sied à notre fonction pic.twitter.com/yvfPvq0l23 — Cyrille IsaacSibille (@CIsaacSibille) August 4, 2026

Initialement, Nice devait accueillir les épreuves de hockey sur glace à l’Allianz Riviera. Mais Éric Ciotti, élu maire au printemps, a refusé ce projet.

Ce retrait a rebattu la carte des Jeux. Lyon a finalement récupéré l’essentiel des compétitions de glace, à l’exception du patinage de vitesse, qui doit être organisé aux Pays-Bas. Avec ces épreuves sont également attendues d’importantes retombées économiques, évaluées à plusieurs centaines de millions d’euros.

Dans sa lettre au patron de l'UDR, Cyrille Isaac-Sibille vante également la transformation à venir du quartier oullinois de la Saulaie, retenu pour accueillir les sportifs.

Le parlementaire imagine déjà les athlètes rejoindre Gerland ou emprunter le métro depuis le futur village. Il évoque aussi la passerelle dont le chantier pourrait être accéléré grâce aux Jeux, même si la Métropole de Lyon de Véronique Sarselli n'a jamais tranché publiquement sur son sort.

"J’aurai une pensée pour toi", promet-il à Éric Ciotti. Un troll qui permet au centriste de savourer le cadeau tombé du ciel niçois.