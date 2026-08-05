JO 2030 : "Merci Éric Ciotti", le troll d’un député du Rhône après le choix d’Oullins comme futur village olympique

Cyrille Isaac-Sibille n’a pas résisté au plaisir de remercier celui qui, bien involontairement, a contribué à renforcer la place de Lyon dans l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030.
Après l’annonce de l’installation du village olympique des sports de glace à Oullins-Pierre-Bénite ce lundi soir, le député MoDem a envoyé un courrier volontairement moqueur à Éric Ciotti. "Cher collègue, permets-moi de te remercier, avec toute l’amitié qui sied à notre fonction", écrit-il au maire de Nice.
Et de poursuivre : "Grâce à toi, c’est finalement notre territoire qui aura le privilège d’accueillir les athlètes olympiques et paralympiques !"
Cher @eciotti— Cyrille IsaacSibille (@CIsaacSibille) August 4, 2026
J’apprends avec joie que, grâce à toi, le village olympique et paralympique des Jeux d’hiver 2030 sera finalement implanté à Oullins-Pierre-Bénite, dans ma circonscription @grandlyon
Permets-moi donc de te remercier, avec toute l’amitié qui sied à notre fonction pic.twitter.com/yvfPvq0l23
Initialement, Nice devait accueillir les épreuves de hockey sur glace à l’Allianz Riviera. Mais Éric Ciotti, élu maire au printemps, a refusé ce projet.
Ce retrait a rebattu la carte des Jeux. Lyon a finalement récupéré l’essentiel des compétitions de glace, à l’exception du patinage de vitesse, qui doit être organisé aux Pays-Bas. Avec ces épreuves sont également attendues d’importantes retombées économiques, évaluées à plusieurs centaines de millions d’euros.
Dans sa lettre au patron de l'UDR, Cyrille Isaac-Sibille vante également la transformation à venir du quartier oullinois de la Saulaie, retenu pour accueillir les sportifs.
Le parlementaire imagine déjà les athlètes rejoindre Gerland ou emprunter le métro depuis le futur village. Il évoque aussi la passerelle dont le chantier pourrait être accéléré grâce aux Jeux, même si la Métropole de Lyon de Véronique Sarselli n'a jamais tranché publiquement sur son sort.
"J’aurai une pensée pour toi", promet-il à Éric Ciotti. Un troll qui permet au centriste de savourer le cadeau tombé du ciel niçois.
Je ne vois pas cela en négatif que le village olympique soit à Oullins, mais les JO ne vont pas financé le nouveau quartier, faut pas rever. Ils vont payer les adaptations temporaires et nécessaires pour les JO, mais pas le reste.Signaler Répondre
Faire financer une partie de la rénovation de ce quartier déjà prévu de longue date par les jo 2030 qui ont de toutes façons besoin de ce village est ce une mauvaise idée?Signaler Répondre
A part des attaques personnelles vous avez des arguments?Signaler Répondre
Eric Ciotti ne s'est pas rallié au rn... Il a mendiéSignaler Répondre
Exactement, je possède la moitié de Vinatier 🤣🤣Signaler Répondre
Si tu souhaites l'asile psychiatrique avec des soins adaptés, j'ai quelques chambres de disponibles en UMD .
Combien ça va coûter en argent public, combien cela va rapporter à nos finances, qui peut répondre honnêtement sans langue de bois? Ensuite il faudra choisir, nos politiques en sont bien incapables.Signaler Répondre
On vous autorise un accès internet pour pouvoir poster dans votre asile ???Signaler Répondre
"Ne peut pas s'empêcher d'insulter.... c'est tocards". Alors je ne vois pas le début d'une insulte dans le post du député. Par contre dans ton post...Signaler Répondre
Eric Ciotti le mec qui a annulé la construction d'un hôpital pour le remplacer par une prison?Signaler Répondre
Eric Ciotti le mec qui a sauvé son poste de député en s'alliant au rn et en s'enfermant dans son bureau?Signaler Répondre
Une patinoire provisoire qui allait peser lourdement sur les administrés Niçois. 100 à 150 millions d'euros : C'est la somme totale que la Ville de Nice, la Métropole et le Département des Alpes-Maritimes auraient dû directement injecter et 40 millions d'euros est montant précis que le Département aurait dû obligatoirement emprunter pour financer la construction d'une nouvelle patinoire. Il me parait logique et raisonnable de laisser une ville qui possède deja les infrastructures d’organiser ces jeux. Cyrille Isaac-Sibille devrait saluer le bon sens et le souci de bien gerer plutot que de se comporter comme un sale gosse.Signaler Répondre
Et s'ils avaient maintenu Ironman, il y aurait inévitablement eu des victimes. Et vous seriez ici à dire que c'était de l'inconscience de l'avoir maintenu.Signaler Répondre
Éric Ciotti a fait le choix de désendetter Nice, d’investir dans la sécurité, climatiser les hopitaux, écoles et Hépad et baisser les impots dès cette année. La gauche et la macronie ont fait le choix de dépenser toujours plus d’argent public et toujours plus d’impots pour assouvir leur dogme...Signaler Répondre
Le Modem, ce parti qui ne survit que grâce à son allégeance à Macron.Signaler Répondre
Le passage de son "chef" Neu Neu Bayrou au poste de 1er ministre nous en laisse un souvenir impérissable 😂😂
On dirait un enfant.Signaler Répondre
Il ridiculise encore plus la politique
Alors comme ça, il a critiqué son pote Eric ? Il est pas gentil ce Cyrille.Signaler Répondre
Quant à tes prédictions, elles me font bien marrer, reprends les commentaires des mecs de droite et plus à droite sur les JO de Paris, ça allait être le carnage assuré.
Parmi eux, Alain Bauer, le rigolo favori par les droitardés, a qualifié la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 de "folie criminelle" en raison de risques exceptionnels pour la sécurité, évoquant des dangers comme des attentats, des drones ou des paniques meurtrières.
On vu le résultat.
Post pas très intelligent quand on connait un peu le dossier niçois....Signaler Répondre
sans compter le prix que les oullinois vont avoir à payer ! tout ça pour promouvoir un quartier gangrené jusqu'à l'os !les athlètes mondiaux vont surement apprécier !Signaler Répondre
Eric Ciotti, le visage pâle qui a rejoint l'élevage de cochons du RN va ruiner la ville de Nice côté sportif .Signaler Répondre
Au fait, ça mange quoi un porc sauvage qui refuse des activités sportives ?
Après Accord avec la préfecture, ils ont ensemble supprimés l'Ironman 2026 ( Marathon ) pour cause de canicule, une étape incontournable dans la discipline pour le classement général de cette année.
Ce maire là est clairement un nuisible pour la société niçoise...sauf pour les fachos 😘
Le niveau des politiques est affligeant. Pas un pour relever l'autre. Et tout cela avec nos impôts. il faut tous les sortir et renouveler totalement cette carte.Signaler Répondre
Ce caniche de macron ne peut pas s’empêcher d’insulter et de mépriser ceux qui ne sont pas dans son camp (le camp du bien forcément). Sans surprise quand on fera le bilan de ce guignol, on se rendra compte que ce pseudo village des athlètes sera un désastre financier, un désastre idéologique. Bref rien de surprenant dans la France sans plus d’avenir de macron. Laissons aboyer ces tocards.Signaler Répondre
Bel exemple de Village olympique à Grenoble/Echirolles : drogue, insécurité, pauvreté..... Ciotti a peut être raison...Signaler Répondre
Il parle un peu vite ce député fantôme car le quartier de LA SAULAIE est un haut lieu du trafic de drogue ...Signaler Répondre
Il pense pouvoir réhabiliter tout le quartier de LA SAULAIE pour un hébergement des athlètes de sports sur glace ?
On voit bien qu'il ne connait pas bien sa circonscription.