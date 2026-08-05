Faits Divers

Quincieux : un homme retrouvé mort dans un appartement couvert de sang

Quincieux : un homme retrouvé mort dans un appartement couvert de sang

La victime a été découverte mardi soir par une connaissance venue prendre de ses nouvelles. La porte du logement à Quincieux dans le Rhône était ouverte et de nombreuses traces de sang ont été relevées. Une autopsie doit éclaircir les circonstances du décès.

Une porte laissée grande ouverte, puis une scène particulièrement inquiétante à l’intérieur. Mardi 4 août, vers 21 heures, un homme s’est rendu au domicile d’une connaissance à Quincieux, au nord de Lyon, après être resté sans nouvelles d’elle.

Il a découvert le corps allongé sur le dos dans l’appartement. Du sang maculait plusieurs pièces, notamment la chambre, le couloir et la salle de bains.

La victime présentait une plaie au niveau du coude selon le Progrès. Cette blessure ne semblait toutefois pas suffisante pour expliquer sa mort, dont l’origine demeure inconnue.

Les lieux ont rapidement été investis par les enquêteurs. Des techniciens en identification criminelle, un magistrat et un médecin légiste ont procédé aux premières constatations avant que le logement ne soit placé sous scellés.

Une autopsie doit être pratiquée afin de déterminer la cause du décès et d’établir si une autre personne est intervenue. Une enquête judiciaire a été ouverte.

4 commentaires
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Bien dit le 05/08/2026 à 14:22
Solidarité 69 a écrit le 05/08/2026 à 13h52

Bienvenue dans la nouvelle France by LFI.

C'est ça, Contente toi de ton slogan car tu n'as pas le niveau pour argumenter

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last but not least le 05/08/2026 à 14:21
Jacques20 a écrit le 05/08/2026 à 13h02

C'est comique, vous prenez le pseudo de Diderot pour citer Rousseau alors que Diderot pensait le contraire. Lui, disait " l'homme n'est pas fait pour vivre seul dans la nature, il est un animal fondamentalement social ".
Si vous voulez jouer à ce jeu, on peut aller loin : Thomas Hobbes disait " L'homme est un loup pour l'homme ". Sigmund Freud affirme que l'être humain possède dès la naissance des pulsions agressives et sexuelles.
Alors, que devient votre citation ?

"l'homme est un loulou pour l 'homme"

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Solidarité 69 le 05/08/2026 à 13:52

Bienvenue dans la nouvelle France by LFI.

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Mouais le 05/08/2026 à 13:33
Diderot a écrit le 05/08/2026 à 11h10

La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable.

Jean-Jacques Rousseau

Quand on travaille avec des enfants ... On réalise encore que Rousseau n'était pas doué sur ce plan là ;-)

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Jacques20 le 05/08/2026 à 13:02
Diderot a écrit le 05/08/2026 à 11h10

La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable.

Jean-Jacques Rousseau

C'est comique, vous prenez le pseudo de Diderot pour citer Rousseau alors que Diderot pensait le contraire. Lui, disait " l'homme n'est pas fait pour vivre seul dans la nature, il est un animal fondamentalement social ".
Si vous voulez jouer à ce jeu, on peut aller loin : Thomas Hobbes disait " L'homme est un loup pour l'homme ". Sigmund Freud affirme que l'être humain possède dès la naissance des pulsions agressives et sexuelles.
Alors, que devient votre citation ?

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Match nul le 05/08/2026 à 12:55

D'un coté , un homme mort.
De l autre ,un appartement recouvert de sang.
Saint Axe ...priez pour eux.

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M le 05/08/2026 à 12:24

Le fameux Rousseau qui a abandonne ses proprrs enfants sans jamais s en etre occupe ! Pas sa faute bien sure mais celle de la socite !..

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Diderot le 05/08/2026 à 12:11
Cauue a écrit le 05/08/2026 à 11h51

C’est bon..apprend une nouvelle phrase…tu nous as fatigué !!

On se tutoie ? On se connait ? Ce n'est probablement pas à l'école que je vous ai croisé.
Cette citation n'est pas destinée aux acteurs des faits divers, mais à certains commentateurs du forum

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Pays de cinglés le 05/08/2026 à 12:03

Aucun doute : c'est soit l'oeuvre d'un déséquilibré qui n'ira pas en prison, soit un suicide de 3 balles dans la tête.

Dans les deux cas, circulez il n'y a rien à voir, il faut arrêter de faire du France bashing et critiquer la justice qui ne fait rien mais pour de bonnes raisons (les siennes). Tout va bien dans le meilleur des mondes.

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Cauue le 05/08/2026 à 11:51
Diderot a écrit le 05/08/2026 à 11h10

La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable.

Jean-Jacques Rousseau

C’est bon..apprend une nouvelle phrase…tu nous as fatigué !!

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Diderot le 05/08/2026 à 11:10

La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable.

Jean-Jacques Rousseau

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