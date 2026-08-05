Quincieux : un homme retrouvé mort dans un appartement couvert de sang

Une porte laissée grande ouverte, puis une scène particulièrement inquiétante à l’intérieur. Mardi 4 août, vers 21 heures, un homme s’est rendu au domicile d’une connaissance à Quincieux, au nord de Lyon, après être resté sans nouvelles d’elle.

Il a découvert le corps allongé sur le dos dans l’appartement. Du sang maculait plusieurs pièces, notamment la chambre, le couloir et la salle de bains.

La victime présentait une plaie au niveau du coude selon le Progrès. Cette blessure ne semblait toutefois pas suffisante pour expliquer sa mort, dont l’origine demeure inconnue.

Les lieux ont rapidement été investis par les enquêteurs. Des techniciens en identification criminelle, un magistrat et un médecin légiste ont procédé aux premières constatations avant que le logement ne soit placé sous scellés.

Une autopsie doit être pratiquée afin de déterminer la cause du décès et d’établir si une autre personne est intervenue. Une enquête judiciaire a été ouverte.