Quincieux : un homme retrouvé mort dans un appartement couvert de sang

Une porte laissée grande ouverte, puis une scène particulièrement inquiétante à l’intérieur. Mardi 4 août, vers 21 heures, un homme s’est rendu au domicile d’une connaissance à Quincieux, au nord de Lyon, après être resté sans nouvelles d’elle.
Il a découvert le corps allongé sur le dos dans l’appartement. Du sang maculait plusieurs pièces, notamment la chambre, le couloir et la salle de bains.
La victime présentait une plaie au niveau du coude selon le Progrès. Cette blessure ne semblait toutefois pas suffisante pour expliquer sa mort, dont l’origine demeure inconnue.
Les lieux ont rapidement été investis par les enquêteurs. Des techniciens en identification criminelle, un magistrat et un médecin légiste ont procédé aux premières constatations avant que le logement ne soit placé sous scellés.
Une autopsie doit être pratiquée afin de déterminer la cause du décès et d’établir si une autre personne est intervenue. Une enquête judiciaire a été ouverte.
C'est ça, Contente toi de ton slogan car tu n'as pas le niveau pour argumenterSignaler Répondre
"l'homme est un loulou pour l 'homme"Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Quand on travaille avec des enfants ... On réalise encore que Rousseau n'était pas doué sur ce plan là ;-)Signaler Répondre
C'est comique, vous prenez le pseudo de Diderot pour citer Rousseau alors que Diderot pensait le contraire. Lui, disait " l'homme n'est pas fait pour vivre seul dans la nature, il est un animal fondamentalement social ".Signaler Répondre
Si vous voulez jouer à ce jeu, on peut aller loin : Thomas Hobbes disait " L'homme est un loup pour l'homme ". Sigmund Freud affirme que l'être humain possède dès la naissance des pulsions agressives et sexuelles.
Alors, que devient votre citation ?
D'un coté , un homme mort.Signaler Répondre
De l autre ,un appartement recouvert de sang.
Saint Axe ...priez pour eux.
Le fameux Rousseau qui a abandonne ses proprrs enfants sans jamais s en etre occupe ! Pas sa faute bien sure mais celle de la socite !..Signaler Répondre
On se tutoie ? On se connait ? Ce n'est probablement pas à l'école que je vous ai croisé.Signaler Répondre
Cette citation n'est pas destinée aux acteurs des faits divers, mais à certains commentateurs du forum
Aucun doute : c'est soit l'oeuvre d'un déséquilibré qui n'ira pas en prison, soit un suicide de 3 balles dans la tête.Signaler Répondre
Dans les deux cas, circulez il n'y a rien à voir, il faut arrêter de faire du France bashing et critiquer la justice qui ne fait rien mais pour de bonnes raisons (les siennes). Tout va bien dans le meilleur des mondes.
C’est bon..apprend une nouvelle phrase…tu nous as fatigué !!Signaler Répondre
La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable.Signaler Répondre
Jean-Jacques Rousseau