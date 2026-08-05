Tour de France Femmes : le peloton arrive dans le Rhône ce mercredi

Ce sont 140 kilomètres qui seront à parcourir ce mercredi 5 août pour le peloton du Tour de France Femmes.

Les participantes à la course s'élanceront de Mâcon avant 14h, pour rejoindre Belleville-en-Beaujolais au nord du département du Rhône. Sur les routes du Beaujolais, le parcours est accidenté, avec plusieurs côtes et cols à franchir.

Le col de Duriez (550m) à Juliénas et le mont Brouilly (486m) promettent ainsi une belle bagarre à quelques kilomètres de l'arrivée prévue vers 17h40.

Ce sera le seul passage cet année de la course cycliste dans le Rhône. Puisque le lendemain, la 6e étape partira de Montbrison dans la Loire, afin de rallier Tournon-sur-Rhône en Ardèche.

Mardi, Marlen Reusser n’a laissé à personne le soin de dicter le rythme sur son terrain favori. Spécialiste du contre-la-montre, la coureuse de Movistar a dominé la 4e étape du Tour de France femmes en Côte-d'Or et pris les commandes du classement général.

La Suissesse a devancé la Néerlandaise Lieke Nooijen de quatre secondes. Troisième à 18 secondes, Demi Vollering a signé une solide performance et reste pleinement engagée dans la lutte pour la victoire finale à Nice.

La journée a en revanche été beaucoup plus difficile pour Pauline Ferrand-Prévôt. Peu habituée à cet exercice individuel, la Française n’a pris que la 34e place, à 2 minutes et 13 secondes de Marlen Reusser.

Un écart qui la fait sortir du top 10 du classement général et compromet sérieusement ses ambitions avant les prochaines étapes.