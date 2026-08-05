Tarare : un barbecue pourrait être à l’origine d’un incendie sur les hauteurs de la ville

Un important panache de fumée s’est élevé au-dessus de Tarare ce mardi après-midi. Peu après 15 heures, un incendie s’est déclaré sur les hauteurs de la commune, au nord-ouest de Lyon, avant de se propager rapidement sous l’effet du vent.

Le feu pourrait avoir pris naissance près d’un barbecue installé sur l’aire de pique-nique de l’esplanade Sainte-Madeleine, à proximité des tables et du terrain de football. Cette origine devra encore être confirmée par les investigations.

Poussées en direction de la rue Bonnassieux, les flammes ont parcouru environ 1,4 hectare de végétation. Elles ont également atteint deux dépendances, dont un garage.

Une soixantaine de sapeurs-pompiers et 22 véhicules ont été engagés pour contenir l’incendie, dans des conditions compliquées par les rafales qui alimentaient le brasier.

Aucune victime n’a été recensée.