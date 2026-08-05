Faits Divers

Tarare : un barbecue pourrait être à l’origine d’un incendie sur les hauteurs de la ville

Tarare : un barbecue pourrait être à l’origine d’un incendie sur les hauteurs de la ville

Environ 1,4 hectare de végétation a brûlé ce mardi après-midi près de l’esplanade Sainte-Madeleine. Deux dépendances ont été atteintes et une soixantaine de pompiers mobilisés, sans qu’aucun blessé ne soit signalé.

Un important panache de fumée s’est élevé au-dessus de Tarare ce mardi après-midi. Peu après 15 heures, un incendie s’est déclaré sur les hauteurs de la commune, au nord-ouest de Lyon, avant de se propager rapidement sous l’effet du vent.

Le feu pourrait avoir pris naissance près d’un barbecue installé sur l’aire de pique-nique de l’esplanade Sainte-Madeleine, à proximité des tables et du terrain de football. Cette origine devra encore être confirmée par les investigations.

Poussées en direction de la rue Bonnassieux, les flammes ont parcouru environ 1,4 hectare de végétation. Elles ont également atteint deux dépendances, dont un garage.

Une soixantaine de sapeurs-pompiers et 22 véhicules ont été engagés pour contenir l’incendie, dans des conditions compliquées par les rafales qui alimentaient le brasier.

Aucune victime n’a été recensée.

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tarare

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allez les verres ! le 05/08/2026 à 07:14

l’article parle d’un barbecue à Tarare et toi tu trouves le moyen de de commenter en t’en prenant à Trump. Toi t’es un champion !

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la sechersse le 05/08/2026 à 07:05

la sécheresse persiste on France et on Europe le moindre feu peut détruire les forêts aux usa les incendies font un ravage chez Trump ou lieu de s’occuper de sont pays il fait la guerre à la place des bleus et passe sont temps à commenter l’actualité en Europe

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