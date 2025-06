Du 20 au 29 juin 2025, assistez à 10 jours de fête dans une ville entièrement décorée de tissu !

À cette occasion, Tarare, parée de 70 000 mètres de tissu multicolore, accueillera des expositions, inaugurations, concerts, conférences, évènements sportifs, spectacles, salons divers et variés, gastronomie… qui rythmeront ces 10 jours de festivités populaires.

En 2015, 170 000 personnes avaient participé aux 10 jours de cette fête. Rapporté aux 11 000 habitants de la ville, c’est plus que la Fête des Lumières à Lyon !

10 jours de fête : à chacun son bonheur !

Vous êtes plutôt geek, gourmand ou à la recherche d’animations culturelles ou sportives ? Vous trouverez forcément votre bonheur pendant les dix jours de la fête !

Le premier week-end sera rythmé par un Salon gourmand à la Halle des marchés, par une Fête de la Bière au jardin de la Halle ainsi que par un week-end culture manga à la salle des fêtes.

Vous êtes plutôt tourné vers la culture ? Plongez-vous tout au long de la fête dans l’histoire de la confection textile et découvrez le rôle des femmes dans le développement de cette industrie avec notamment plusieurs évènements :

- l’exposition fibre féminine qui évoque le rôle crucial des femmes dans le développement industriel

- l’exposition l’essor du textile dans l’ouest rhodanien qui raconte la grande aventure industrielle qu’a vécu le Beaujolais vert entre le XIXème et le XXème siècle

- Le film Les petites mains, diffusé au cinéma de Tarare qui vous fait revivre le destin des très jeunes femmes employées dans les usines du territoire

- Du Théâtre, avec Attendre que l’Orage passe, évocation sensible du destin croisée d’une tisseuse et d’un ouvrier et A plates coutures pièce inspirée du combat des ouvrières de Lejaby

Par ailleurs de nombreuses animations, concerts, inaugurations mais aussi conférences feront vibrer la ville jusqu’au samedi soir où le festival des Bandas fera prendre à la cité de la Mousseline des airs de ville du Sud-Ouest. Enfin, la fête se conclura en apothéose avec le grand défilé de chars à partir de 14h le dimanche 29 juin et le traditionnel feu d’artifice…

Une fête peu ordinaire qui mobilise toute une ville

Née en 1893, la Fête des Mousselines est organisée pour célébrer le secteur du textile qui a fait la réputation de Tarare au XIXe siècle. Cet évènement d’exception entraîne un véritable engouement : la ville est en ébullition et se drape, le temps de 10 jours, de dizaines de kilomètres de tissu pour accueillir plus de 170 000 spectateurs autour d’animations qui caractérisent cet évènement unique.

Cette fête populaire repose avant tout, sur la mobilisation des Tarariennes et des Tarariens. Très en amont de l’évènement, de très nombreux bénévoles mettent la main à la pâte pour préparer cet évènement tant attendu.

Pour l’édition 2025, ce sont plus de 700 bénévoles qui accompagnent la réussite de cet évènement.

Tarare, une ville transformée !

La fête est aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir Tarare. Située dans un écrin de verdure, au cœur du Beaujolais Vert, la cité des Mousselines est en plein renouveau depuis quelques années : Jonction A6/A89, réouverture du théâtre, requalification urbaine, nouvelle traversée de ville, rénovation des équipements sportifs, rénovation et dépollution, nouvelle zone d’activités, tiers-lieu et co-working...

Aujourd’hui, Tarare est fière de conserver une vocation industrielle affirmée et compte sur son territoire Gerflor, l’un des leaders mondiaux des revêtements de sol. La brasserie Ninkasi a fait de la ville son centre de production. Enfin, une production industrielle textile demeure bien présente avec, notamment, le groupe Chamatex (Rocle), Rauch, les Teintureries de Tarare ou encore les Teintureries de la Turdine : l’histoire se conjugue, aussi, au futur !

La population croit, la ville séduit les promoteurs et les nouveaux arrivants. Ville dynamique, Tarare voit l’avenir avec sérénité et enthousiasme !

Infos pratiques

Toutes les infos sur la billetterie des évènements est disponible sur le site internet dédié à la fête : www.mousselines.fr

Comment venir ?

Par la route (RN7 ou RD307) ou l'autoroute via l’A89 (par les échangeurs Tarare Est ou Tarare Ouest), Tarare se trouve ainsi à : 25 minutes du Grand Lyon, 25 minutes de Roanne, 40 minutes de Saint-Étienne, 45 minutes de Thiers et 1 heure de Clermont-Ferrand

Par le train via la gare située à 10mn du cœur de ville : Roanne en 25 minutes, Lyon Part-Dieu en 35 minutes, Lyon Perrache en 45 minutes, Vichy en 1 heure 15 et Clermont-Ferrand en 1 heure 50. Pour la journée du dimanche 29 juin, des dessertes supplémentaires sont prévues par la Région, partenaire de l’évènement.

Par le bus : Avec la ligne 116 depuis Lyon-Gorge de Loup, en 1 heure 20 ou la ligne 237 depuis Cours-la-Ville en 1 heure 05.

La fête des Mousselines est une formidable raison de passer un bon moment sous le signe de la convivialité !