Près de Lyon : son permis n’est pas en règle, il n’avait plus le droit de rouler depuis 1978

Au cours d’un contrôle routier, le peloton motorisé de Tarare a fait une découverte peu commune. Un des automobilistes contrôlés donne son permis de conduire aux gendarmes, et ceux-ci se rendent compte qu’il est non prorogé depuis 1978. Il n’avait donc plus le droit de conduire depuis près de 45 ans.

Pour rappel, si la majorité des permis sont valables à vie, d’autres ne le sont pas et nécessitent de faire des visites médicales régulières pour pouvoir prolonger leur validité.

Dans un post sur sa page Facebook, la gendarmerie du Rhône précise que les conducteurs ayant un permis de conduire non-prorogé s’exposent à une amende de 90 euros et à une perte de 3 points et à une potentielle immobilisation de son véhicule. Dans un souci de précision, les gendarmes rappellent également qu’il faut attendre la réception de son nouveau permis prorogé pour pouvoir prendre de nouveau le volant, l’avis positif de la commission médicale de la préfecture ne suffit pas.