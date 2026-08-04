Sainte-Foy-lès-Lyon : le chauffeur accusé d’avoir écrasé un vigile sur le parking de Grand Frais poursuivi pour tentative de meurtre

Le contrôle de routine a basculé en quelques secondes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un agent de sécurité de 30 ans a été percuté puis traîné sur plusieurs mètres par un camion à benne, sur le parking du magasin Grand Frais de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Son conducteur a été mis en examen samedi pour tentative de meurtre. Le parquet de Lyon a demandé son placement en détention provisoire, sur lequel la justice doit se prononcer ce mardi.

L’agent s’était rendu sur place vers 1h30 après le déclenchement d’une alarme. Il aurait découvert un camion stationné devant l’enseigne de la route de la Libération.

Le chauffeur lui aurait expliqué qu’il venait récupérer des déchets. Le vigile lui aurait alors demandé d’attendre, le temps de vérifier ses déclarations.

Au lieu de patienter, le sexagénaire aurait redémarré et roulé sur l’agent en quittant les lieux. Grièvement blessée avec pronostic vital engagé, la victime souffre de multiples fractures et traumatismes.

Arrêté peu après les faits grâce au signalement du camion, le conducteur nie avoir voulu écraser le vigile. Les images de vidéoprotection montreraient cependant une manœuvre volontaire au moment où il cherchait à prendre la fuite. La scène filmée a largement pesé dans la qualification retenue par le parquet.

Le camion était loué et assuré par une entreprise spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets. Cet élément tend à écarter l’hypothèse d’une intrusion destinée à commettre un cambriolage.

Une information judiciaire a été ouverte le 1er août. Les investigations se poursuivent désormais sous l’autorité d’un juge d’instruction.

Le suspect ayant demandé un délai pour préparer sa défense, il a été incarcéré provisoirement dans l’attente de sa nouvelle présentation devant le juge des libertés et de la détention.