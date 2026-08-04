Victime d’un chantage à la sextape, Ayem Nour choisit de publier elle-même ses vidéos

Ayem Nour a choisi de reprendre le contrôle de ses images plutôt que de laisser un inconnu les utiliser contre elle.

Dans la nuit de lundi à mardi, l’animatrice de 37 ans a publié elle-même plusieurs vidéos intimes sur la plateforme MYM. Quelques jours plus tôt, elle avait révélé être victime d’une tentative d’extorsion et menacée de voir une sextape diffusée sans son accord.

Son raisonnement est assumé : empêcher l’auteur du chantage de tirer un quelconque bénéfice de ces contenus. "Personne ne va faire de l’argent sur mon dos", avait-elle annoncé avant leur mise en ligne.

L’ancienne chroniqueuse du Mad Mag a également rendu publics plusieurs messages attribués à son maître chanteur.

Dans l’un des échanges partagés en story, son interlocuteur affirme posséder d’autres vidéos et menace de les diffuser, même en cas de plainte. Ayem Nour lui a répondu que ces images ne constituaient désormais plus un moyen de pression puisqu’elle avait choisi de les publier elle-même.

Elle avait signalé l’affaire publiquement dès le 29 juillet, en diffusant des captures d’écran des menaces reçues.

Une plainte annoncée, mais pas encore enregistrée

L’influenceuse assure vouloir déposer plainte. Sollicité par Le Parisien, le parquet de Paris indiquait toutefois ne pas avoir encore enregistré de démarche à ce stade.

Ayem Nour explique avoir été contrainte de prendre une décision qu’elle n’aurait pas envisagée dans un autre contexte. Elle refuse, dit-elle, de laisser une personne extérieure dicter sa conduite ou exploiter sa vie privée.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont soupçonné une opération de communication destinée à promouvoir son compte payant.

L’ancienne candidate de téléréalité a fermement rejeté ces accusations, estimant subir une situation particulièrement difficile et dénonçant ceux qui mettent en doute sa parole.