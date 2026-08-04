People

Victime d’un chantage à la sextape, Ayem Nour choisit de publier elle-même ses vidéos

Victime d’un chantage à la sextape, Ayem Nour choisit de publier elle-même ses vidéos
DR

L’ancienne candidate lyonnaise de Secret Story a mis en ligne des contenus intimes sur une plateforme payante afin, dit-elle, de couper court aux menaces d’un maître chanteur. Ayem Nour affirme vouloir saisir la justice.

Ayem Nour a choisi de reprendre le contrôle de ses images plutôt que de laisser un inconnu les utiliser contre elle.

Dans la nuit de lundi à mardi, l’animatrice de 37 ans a publié elle-même plusieurs vidéos intimes sur la plateforme MYM. Quelques jours plus tôt, elle avait révélé être victime d’une tentative d’extorsion et menacée de voir une sextape diffusée sans son accord.

Son raisonnement est assumé : empêcher l’auteur du chantage de tirer un quelconque bénéfice de ces contenus. "Personne ne va faire de l’argent sur mon dos", avait-elle annoncé avant leur mise en ligne.

L’ancienne chroniqueuse du Mad Mag a également rendu publics plusieurs messages attribués à son maître chanteur.

Dans l’un des échanges partagés en story, son interlocuteur affirme posséder d’autres vidéos et menace de les diffuser, même en cas de plainte. Ayem Nour lui a répondu que ces images ne constituaient désormais plus un moyen de pression puisqu’elle avait choisi de les publier elle-même.

Elle avait signalé l’affaire publiquement dès le 29 juillet, en diffusant des captures d’écran des menaces reçues.

Une plainte annoncée, mais pas encore enregistrée

L’influenceuse assure vouloir déposer plainte. Sollicité par Le Parisien, le parquet de Paris indiquait toutefois ne pas avoir encore enregistré de démarche à ce stade.

Ayem Nour explique avoir été contrainte de prendre une décision qu’elle n’aurait pas envisagée dans un autre contexte. Elle refuse, dit-elle, de laisser une personne extérieure dicter sa conduite ou exploiter sa vie privée.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont soupçonné une opération de communication destinée à promouvoir son compte payant.

L’ancienne candidate de téléréalité a fermement rejeté ces accusations, estimant subir une situation particulièrement difficile et dénonçant ceux qui mettent en doute sa parole.

Tags :

Ayem Nour

ayem

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Cqui le 04/08/2026 à 16:18

C'est qui ?

Signaler Répondre
avatar
johnny le 04/08/2026 à 16:12

La fameuse vidéo elle la vend 600 e sur mym 2 min la vidéo

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 04/08/2026 à 15:48

Elle n'a qu'à pas se filmer en faisant ces choses là... Ou s'assurer que personne ne filme vu sa notoriété.

Signaler Répondre
avatar
Bravo le 04/08/2026 à 15:48

Sincèrement, bravo ! Maintenant, attaquez-les. Chapeau bas, Madame.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.