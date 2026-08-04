Villefranche-sur-Saône : une virée pour voler des produits de beauté se termine par deux peines de prison

Partis de Lyon pour une série de vols dans les commerces de Villefranche-sur-Saône, deux hommes ont terminé leur journée en garde à vue, puis derrière les barreaux.

Le 22 juillet, vers 16 heures, la police les a arrêtés rue Nationale. Dans le coffre de leur voiture se trouvaient plusieurs produits provenant de trois enseignes du centre-ville caladois : flacons de parfum, lotions pour les cheveux et huiles pailletées.

Les images de vidéosurveillance ont permis de retracer leur passage dans les magasins. Confrontés aux enregistrements, les deux suspects ont reconnu les vols.

Devant le tribunal, l’un des prévenus a expliqué ne pas avoir les moyens d’acheter les lotions dont il disait avoir besoin pour son salon de coiffure.

Leur déplacement depuis Lyon avait par ailleurs été effectué sans permis de conduire.

Les magistrats ne se sont pas uniquement arrêtés à la valeur relativement limitée des marchandises. Les deux hommes, qui se seraient rencontrés lors d'une peine effectuée à la prison de Villefranche, avaient déjà été condamnés pour des vols, mais aussi pour des faits d’extorsion et de violences.

En situation irrégulière, les prévenus ont été condamnés à dix et douze mois de prison, avec maintien en détention. Une interdiction définitive du territoire français a également été prononcée à leur encontre.