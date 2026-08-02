Lyon : il plonge dans le Rhône pour récupérer un ballon et se noie

Une partie de football improvisée en pleine nuit s’est achevée tragiquement à Lyon.

Vers 2 heures ce dimanche matin, un homme de 27 ans jouait avec une autre personne près du Rhône lorsque leur ballon est tombé dans le fleuve. Le jeune homme a décidé de se mettre à l’eau pour tenter de le récupérer. Mais il n’est jamais parvenu à rejoindre la rive et a rapidement coulé.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés quai du Docteur-Gailleton, dans le 2e arrondissement, à proximité du pont de la Guillotière. La victime a été repêchée en arrêt cardiorespiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, son décès a été constaté sur place.

Une enquête a été ouverte.