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Lyon : il plonge dans le Rhône pour récupérer un ballon et se noie

Lyon : il plonge dans le Rhône pour récupérer un ballon et se noie
Lyon : il plonge dans le Rhône pour récupérer un ballon et se noie - LyonMag

Un jeune homme est mort dans la nuit de samedi à dimanche près du pont de la Guillotière à Lyon. Il s’était jeté dans le fleuve pour récupérer un ballon tombé à l’eau.

Une partie de football improvisée en pleine nuit s’est achevée tragiquement à Lyon.

Vers 2 heures ce dimanche matin, un homme de 27 ans jouait avec une autre personne près du Rhône lorsque leur ballon est tombé dans le fleuve. Le jeune homme a décidé de se mettre à l’eau pour tenter de le récupérer. Mais il n’est jamais parvenu à rejoindre la rive et a rapidement coulé.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés quai du Docteur-Gailleton, dans le 2e arrondissement, à proximité du pont de la Guillotière. La victime a été repêchée en arrêt cardiorespiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, son décès a été constaté sur place.

Une enquête a été ouverte.

3 commentaires
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j'apprends les horaires le 02/08/2026 à 16:28

Tu joues au foot a 2h du mat? On rigole ici 🤣🤣🤣

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Cmoi le 02/08/2026 à 16:22

Du foot à 2h du mat,à la guillotière! Finalement ,la canicule ne gêne pas les grands sportifs....

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Calahann le 02/08/2026 à 16:04

C'est clairement de la fatalité.

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