Judiciaire

Villefranche-sur-Saône : il ne retourne pas en prison à cause de son codétenu, près d'un mois de cavale

Villefranche-sur-Saône : il ne retourne pas en prison à cause de son codétenu, près d'un mois de cavale

Détenu en semi-liberté à Villefranche-sur-Saône, un homme était resté trois semaines dans les rues de Lyon après une sortie autorisée. Devant le tribunal, il a expliqué aux juges ne plus supporter son codétenu.

Il avait bénéficié d’une sortie dans le cadre de son régime de semi-liberté, mais n’était jamais revenu au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône.

Ce lundi 20 juillet, un homme de 52 ans a été condamné à six mois de prison ferme pour cette évasion remontant au 28 mai. Le tribunal a ordonné son maintien en détention.

Le quinquagénaire purgeait une peine pour vol en récidive lorsqu’il a décidé de ne pas regagner sa cellule après une demi-journée passée à l’extérieur. Il est resté introuvable jusqu’au 19 juin. Des policiers l’ont alors interpellé à Lyon alors qu’il fouillait des sacs posés sur un banc.

Pendant ces trois semaines, l’homme affirme avoir vécu dans les rues de la capitale des Gaules et fait la manche. Il a ensuite été replacé sous un régime de détention classique.

À l’audience, le prévenu à la trentaine d'antécédents judiciaires a justifié son départ par les difficultés rencontrées avec l’homme qui partageait sa cellule, précisant que ce dernier avait depuis été libéré et que la cohabitation se passait mieux avec son successeur.

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