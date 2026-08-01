Narcotrafic à Villefranche-sur-Saône : un suspect remis en liberté après l’annulation de son procès

Le procès de cinq personnes soupçonnées d’avoir participé à un important trafic de stupéfiants n’a finalement pas eu lieu, jeudi 30 juillet, à Villefranche-sur-Saône.
Avant l’examen du fond du dossier, les avocates de la défense ont contesté les conditions dans lesquelles leurs clients avaient été présentés à la justice à l’issue de leur garde à vue. Elles ont relevé l’absence, dans le dossier qui leur avait alors été transmis, d’un procès-verbal d’audition provenant d’une autre enquête. Cette pièce avait pourtant joué un rôle central dans les investigations, puisqu’elle avait permis aux policiers de remonter jusqu’à l’un des principaux suspects.
Le procureur de la République estimait de son côté que les droits de la défense avaient été respectés dès lors que la pièce avait été versée au dossier avant les débats.
Après près d’une heure de délibéré, le tribunal caladois a donné raison aux avocates. Il a annulé les procès-verbaux de défèrement, considérant que l’absence de ce document avait porté atteinte aux droits des prévenus.
Le tribunal n’étant dès lors plus valablement saisi, la comparution immédiate a pris fin sans jugement.
Drogue, argent liquide et kalachnikov saisis
Les cinq suspects avaient été interpellés le 20 mai par les policiers de Villefranche, au lendemain d’une vaste opération contre le narcotrafic dans le Rhône.
Deux hommes de 30 ans, incarcérés depuis fin mai, étaient présentés comme les responsables présumés du réseau. Une femme de 24 ans et deux hommes de 20 ans, soupçonnés d’avoir assuré des livraisons, comparaissaient sous contrôle judiciaire.
Lors d’une perquisition menée chez l’un des principaux mis en cause, les enquêteurs avaient découvert 1,5 kilo de cocaïne, 14 kilos de cannabis, 28 000 euros en espèces ainsi qu’une kalachnikov.
L’un des deux prévenus détenus a été remis en liberté à l’issue de l’audience. Le second reste incarcéré dans le cadre d’une autre condamnation. Les contrôles judiciaires imposés aux trois autres mis en cause ont également été levés.
Le parquet de Villefranche-sur-Saône devrait contester cette décision devant la cour d’appel de Lyon selon le Progrès. Même en cas de confirmation de l’annulation, les cinq suspects pourront être convoqués à une nouvelle audience, mais en dehors de la procédure de comparution immédiate.
La loi doit être respectéeSignaler Répondre
Oui le boulot à été faitSignaler Répondre
Les policiers ont arrêté les délinquants.
Seulement voilà, la justice chez nous est tellement complexe qu'une virgule oublié remet tout en cause même lorsque le délit est irréfutable.
Pourquoi toujours ramener au terme droitardé?
Si vous n'avez rien à dire d'intelligent gardez vos commentaires pour vous.
« chez l’un des principaux mis en cause, les enquêteurs avaient découvert 1,5 kilo de cocaïne, 14 kilos de cannabis, 28 000 euros en espèces ainsi qu’une kalachnikov. »Signaler Répondre
J’ai une question très simple : pourquoi s’arrêteraient-ils ?
Ça critique les avocats et les juges, mais il n'y a personne pour constater que le boulot n'a pas été fait correctement à la base. Et ça veut refaire le monde. D'un autre côté, les droitardés et le respect de la loi...Signaler Répondre
Si une personne souhaitait commettre un délit, LFI lui conseillerait de le faire sous la juridiction du tribunal de Villefranche sur Saône.Signaler Répondre
Allez savoir pourquoi ?
on commence à avoir l'habitude...Signaler Répondre
Plus rien ne m'etonne de la part de l'institution judiciaire mise en place par la clique a mitrandSignaler Répondre
Les lfistes aussi !Signaler Répondre
La nouvelle France des juges by LFI.Signaler Répondre
quelle honteSignaler Répondre
Stupéfiant !Signaler Répondre
Les policiers mettent leur vie en danger pour arrêter ces racailles et les juges gauchistes les relachent ?Signaler Répondre
Ouf !!! les bobos vont pouvoir se réaprovisionner de leurs croquettes favorites !Signaler Répondre
Rendez la drogue l argent aux ex prévenus !Signaler Répondre
Avec une indemnité....
La justice a tout compris sauf le sens de la justice....
Le mur ne manque pas de tâcherons....comprenne qui voudra.
A Villefranche on fait comme on veut !Signaler Répondre
Bravo les avocats! Vous faites bien votre travail! Ces racailles vont pouvoir continuer a vendre leur merde 👌👌Signaler Répondre
La gauche a de bons avocatsSignaler Répondre
Quelle surprise avec le tribunal humanitaire de Villefranche .Les narcos y sont comme chez eux.Signaler Répondre
Le mieux, c'est de ne pas les arrêter.Signaler Répondre
On gagnera du temps et de l'argent puisque le résultat est connu d'avance.
Vive la justice.
On a vraiment un problème avec la justice en France, parmi tous les autres gérés par l'État aujourd'hui...Signaler Répondre
Les policiers qui se sont occupés de l'affaire doivent être verts, ça va les motiver c'est certain !