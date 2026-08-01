Lyon : les tarifs de 13 parkings gelés à partir de ce 1er août

Pas d’augmentation à venir dans plusieurs parkings du centre de Lyon.

À compter de ce samedi 1er août, LPA Mobilités va geler les tarifs de 13 parcs de stationnement, principalement situés en Presqu’île. La mesure concerne aussi bien les tarifs horaires que les abonnements.

Selon l’opérateur, cette décision répond aux orientations de la Métropole de Lyon, qui entend utiliser la politique de stationnement pour soutenir l’accessibilité et l’attractivité du centre-ville.

Le gel s’appliquera aux parkings : Bourse, Hôtel de Ville, République, Perrache, Terreaux, Célestins, Antonin-Poncet, Cordeliers, Saint-Antoine et Grolée, ainsi qu’aux parcs Saint-Jean, Saint-Georges et Morand.

LPA Mobilités indique que le maintien des prix doit faciliter l’accès des habitants, visiteurs, salariés et clients aux commerces, équipements et activités de la Presqu’île.

Les automobilistes n’auront aucune formalité particulière à accomplir. Les abonnés concernés ont été informés et le tarif actuel sera automatiquement reconduit lors du renouvellement de leur abonnement.

La nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur ce samedi 1er août. Elle sera affichée dans les parkings, à la boutique LPA Mobilités de la place des Cordeliers et sur le site de l’opérateur.