Transports

Lyon : les tarifs de 13 parkings gelés à partir de ce 1er août

Lyon : les tarifs de 13 parkings gelés à partir de ce 1er août

Les tarifs horaires et les abonnements resteront inchangés dans plusieurs parkings de la Presqu’île et du centre de Lyon. LPA Mobilités appliquera cette mesure dès ce 1er août, sur décision de la Métropole de Lyon.

Pas d’augmentation à venir dans plusieurs parkings du centre de Lyon.

À compter de ce samedi 1er août, LPA Mobilités va geler les tarifs de 13 parcs de stationnement, principalement situés en Presqu’île. La mesure concerne aussi bien les tarifs horaires que les abonnements. 

Selon l’opérateur, cette décision répond aux orientations de la Métropole de Lyon, qui entend utiliser la politique de stationnement pour soutenir l’accessibilité et l’attractivité du centre-ville.

Le gel s’appliquera aux parkings : Bourse, Hôtel de Ville, République, Perrache, Terreaux, Célestins, Antonin-Poncet, Cordeliers, Saint-Antoine et Grolée, ainsi qu’aux parcs Saint-Jean, Saint-Georges et Morand. 

LPA Mobilités indique que le maintien des prix doit faciliter l’accès des habitants, visiteurs, salariés et clients aux commerces, équipements et activités de la Presqu’île.

Les automobilistes n’auront aucune formalité particulière à accomplir. Les abonnés concernés ont été informés et le tarif actuel sera automatiquement reconduit lors du renouvellement de leur abonnement.

La nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur ce samedi 1er août. Elle sera affichée dans les parkings, à la boutique LPA Mobilités de la place des Cordeliers et sur le site de l’opérateur. 

Tags :

LPA

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Spacelex le 01/08/2026 à 13:27

Le gel est la moindre des choses. Un retour à des tarifs plus raisonnables aurait une chance, avec les nouvelles régulations des feux, de faire revenir les clients extra métropolitains dans Lyon. Merci pour ce premier pas. Et que les écolos continuent de brûler dans l’enfer (pour les familles, les personnes modestes, les personnes à mobilité réduite..) qu’ils ont créé.

Signaler Répondre
avatar
Cela devenait aussi cher de stationner le 01/08/2026 à 13:07

Que de se payer un livre à Decitre...

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 01/08/2026 à 12:47
Ex Précisions a écrit le 01/08/2026 à 08h03

Geler un prix exorbitant ?
Quelle avancée ;-)

C'est moins cher la journée dés 2 heures par rapport aux stationnements mirobolants de la Ville de Lyon !

Signaler Répondre
avatar
patu le 01/08/2026 à 09:04

Et la fosse aux Ours ?

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 01/08/2026 à 08:57
Ex Précisions a écrit le 01/08/2026 à 08h03

Geler un prix exorbitant ?
Quelle avancée ;-)

Ne vous plaignez pas. Si ça avait été Bernard, les tarifs auraient augmenté. Ces gauchistes ne savent faire que ça !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 01/08/2026 à 08:03

Geler un prix exorbitant ?
Quelle avancée ;-)

Signaler Répondre
avatar
foxy69 le 01/08/2026 à 06:53

En pleine canicule geler des parking tombe bien...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.