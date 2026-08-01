Lyon : les tarifs de 13 parkings gelés à partir de ce 1er août

Pas d’augmentation à venir dans plusieurs parkings du centre de Lyon.
À compter de ce samedi 1er août, LPA Mobilités va geler les tarifs de 13 parcs de stationnement, principalement situés en Presqu’île. La mesure concerne aussi bien les tarifs horaires que les abonnements.
Selon l’opérateur, cette décision répond aux orientations de la Métropole de Lyon, qui entend utiliser la politique de stationnement pour soutenir l’accessibilité et l’attractivité du centre-ville.
Le gel s’appliquera aux parkings : Bourse, Hôtel de Ville, République, Perrache, Terreaux, Célestins, Antonin-Poncet, Cordeliers, Saint-Antoine et Grolée, ainsi qu’aux parcs Saint-Jean, Saint-Georges et Morand.
LPA Mobilités indique que le maintien des prix doit faciliter l’accès des habitants, visiteurs, salariés et clients aux commerces, équipements et activités de la Presqu’île.
Les automobilistes n’auront aucune formalité particulière à accomplir. Les abonnés concernés ont été informés et le tarif actuel sera automatiquement reconduit lors du renouvellement de leur abonnement.
La nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur ce samedi 1er août. Elle sera affichée dans les parkings, à la boutique LPA Mobilités de la place des Cordeliers et sur le site de l’opérateur.
Le gel est la moindre des choses. Un retour à des tarifs plus raisonnables aurait une chance, avec les nouvelles régulations des feux, de faire revenir les clients extra métropolitains dans Lyon. Merci pour ce premier pas. Et que les écolos continuent de brûler dans l’enfer (pour les familles, les personnes modestes, les personnes à mobilité réduite..) qu’ils ont créé.Signaler Répondre
Que de se payer un livre à Decitre...Signaler Répondre
C'est moins cher la journée dés 2 heures par rapport aux stationnements mirobolants de la Ville de Lyon !Signaler Répondre
Et la fosse aux Ours ?Signaler Répondre
Ne vous plaignez pas. Si ça avait été Bernard, les tarifs auraient augmenté. Ces gauchistes ne savent faire que ça !Signaler Répondre
Geler un prix exorbitant ?Signaler Répondre
Quelle avancée ;-)
En pleine canicule geler des parking tombe bien...Signaler Répondre