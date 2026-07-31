Une voiture recherchée interceptée à Vaulx-en-Velin : le conducteur de 18 ans était armé

Le signalement d’un véhicule impliqué dans un vol a conduit à l’interpellation d’un jeune homme armé à Vaulx-en-Velin.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les policiers ont repéré dans l’est lyonnais une voiture recherchée après une agression survenue quelques heures plus tôt à Lyon. Lors du contrôle, ils ont découvert que l’automobiliste, âgé de 18 ans, conduisait sans permis.

Une arme de poing a également été retrouvée en sa possession.

L’intervention fait suite à un vol avec violence commis en réunion mardi, vers 23h30, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, plusieurs individus auraient agressé une personne pour lui dérober sa trottinette. Le groupe aurait ensuite quitté les lieux à bord de plusieurs voitures.

L’un des véhicules signalés a été retrouvé peu après à Vaulx-en-Velin. Les investigations doivent désormais déterminer s’il a effectivement participé à la fuite et préciser le rôle éventuel du conducteur dans le vol.