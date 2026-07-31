Faits Divers

Une voiture recherchée interceptée à Vaulx-en-Velin : le conducteur de 18 ans était armé

Une voiture recherchée interceptée à Vaulx-en-Velin : le conducteur de 18 ans était armé

Les policiers ont contrôlé dans la nuit de mardi à mercredi un véhicule susceptible d’avoir servi à la fuite des auteurs d’un vol violent commis dans le 7e arrondissement de Lyon. Son conducteur, âgé de 18 ans, n’avait pas le permis et détenait une arme de poing.

Le signalement d’un véhicule impliqué dans un vol a conduit à l’interpellation d’un jeune homme armé à Vaulx-en-Velin.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les policiers ont repéré dans l’est lyonnais une voiture recherchée après une agression survenue quelques heures plus tôt à Lyon. Lors du contrôle, ils ont découvert que l’automobiliste, âgé de 18 ans, conduisait sans permis.

Une arme de poing a également été retrouvée en sa possession.

L’intervention fait suite à un vol avec violence commis en réunion mardi, vers 23h30, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, plusieurs individus auraient agressé une personne pour lui dérober sa trottinette. Le groupe aurait ensuite quitté les lieux à bord de plusieurs voitures.

L’un des véhicules signalés a été retrouvé peu après à Vaulx-en-Velin. Les investigations doivent désormais déterminer s’il a effectivement participé à la fuite et préciser le rôle éventuel du conducteur dans le vol.

1 commentaire
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Samlion le 31/07/2026 à 10:19
Chris6969699 a écrit le 31/07/2026 à 10h11

"plusieurs individus auraient agressé une personne pour lui dérober sa trottinette".

Un grand sentiment d'apaisement...

Rien de plus finalement...

Un vol de trottinette, sûrement des adeptes de la dz mafia, tristes sire.

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Chris6969699 le 31/07/2026 à 10:11

"plusieurs individus auraient agressé une personne pour lui dérober sa trottinette".

Un grand sentiment d'apaisement...

Rien de plus finalement...

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Bienveillance’ le 31/07/2026 à 09:50

Ces jeunes devraient s’armer de bonnes volontés d’aller travailler faire du bien autour, de soi la vie est précieuse ..

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Moi le 31/07/2026 à 09:46

C'est pas le cousin de Nahel ???

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