Rhône : le nombre de demandeurs d’emploi repart à la hausse au deuxième trimestre

Le marché de l’emploi continue de se tendre dans le Rhône.

Selon les dernières statistiques publiées par la Dares et France Travail, 162 200 demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi (catégories A, B et C) étaient inscrits en moyenne au deuxième trimestre 2026. Cela représente une hausse de 1,7 % par rapport au trimestre précédent, soit 2 700 personnes supplémentaires, et une augmentation de 5,3 % sur un an.

Parmi eux, 93 090 personnes étaient sans emploi (catégorie A), un chiffre en progression de 1,1 % sur le trimestre et de 5,9 % sur un an.

La hausse touche l’ensemble des tranches d’âge, mais elle est particulièrement marquée chez les moins de 25 ans, dont les effectifs progressent de 9,5 % sur un an dans les catégories A, B et C. Les demandeurs d’emploi âgés de 25 à 49 ans enregistrent une hausse de 5,3 %, tandis que celle-ci atteint 2,8 % chez les 50 ans et plus.

Le chômage de longue durée continue d’augmenter

Autre enseignement de cette publication : la progression du chômage de longue durée.

Dans le Rhône, 71 700 demandeurs d’emploi sont inscrits à France Travail depuis au moins un an, soit 44,2 % de l’ensemble des inscrits en catégories A, B et C. Leur nombre augmente de 3,1 % en un trimestre et de 12,7 % sur un an.

En prenant en compte les catégories A à E, 183 820 personnes étaient inscrites à France Travail dans le Rhône au deuxième trimestre, soit une hausse de 1,6 % sur trois mois et de 4,2 % sur un an. Par ailleurs, 11 626 personnes étaient recensées en parcours social (catégorie F) et 12 803 étaient en attente d’une orientation (catégorie G), deux catégories créées avec la réforme de France Travail entrée en vigueur en 2025.