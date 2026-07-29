Rhône : le nombre de demandeurs d’emploi repart à la hausse au deuxième trimestre

Le marché de l’emploi continue de se tendre dans le Rhône.
Selon les dernières statistiques publiées par la Dares et France Travail, 162 200 demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi (catégories A, B et C) étaient inscrits en moyenne au deuxième trimestre 2026. Cela représente une hausse de 1,7 % par rapport au trimestre précédent, soit 2 700 personnes supplémentaires, et une augmentation de 5,3 % sur un an.
Parmi eux, 93 090 personnes étaient sans emploi (catégorie A), un chiffre en progression de 1,1 % sur le trimestre et de 5,9 % sur un an.
La hausse touche l’ensemble des tranches d’âge, mais elle est particulièrement marquée chez les moins de 25 ans, dont les effectifs progressent de 9,5 % sur un an dans les catégories A, B et C. Les demandeurs d’emploi âgés de 25 à 49 ans enregistrent une hausse de 5,3 %, tandis que celle-ci atteint 2,8 % chez les 50 ans et plus.
Le chômage de longue durée continue d’augmenter
Autre enseignement de cette publication : la progression du chômage de longue durée.
Dans le Rhône, 71 700 demandeurs d’emploi sont inscrits à France Travail depuis au moins un an, soit 44,2 % de l’ensemble des inscrits en catégories A, B et C. Leur nombre augmente de 3,1 % en un trimestre et de 12,7 % sur un an.
En prenant en compte les catégories A à E, 183 820 personnes étaient inscrites à France Travail dans le Rhône au deuxième trimestre, soit une hausse de 1,6 % sur trois mois et de 4,2 % sur un an. Par ailleurs, 11 626 personnes étaient recensées en parcours social (catégorie F) et 12 803 étaient en attente d’une orientation (catégorie G), deux catégories créées avec la réforme de France Travail entrée en vigueur en 2025.
En France, tout est organisé pour ne pas travailler. On ne gagne pas plus en travaillant qu’en restant chez soi à glander. Il suffit de travailler quelques mois pour recharger son droit au chomage de deux ou trois ans. Tout le monde à bien compris le système, les immigrés venus soi disant travaillés aussi...Signaler Répondre
Et toi tu fais quoi? au RSA depuis 30 ans?Signaler Répondre
En France c'est très pratique de travailler juste assez pour recharger ses droits au chômage , et ensuite se remettre au chômage jusqu'à ce qu'ils soient épuisés.Signaler Répondre
Les socialo et consorts macronistes ont fait laissé rentrer des foules d'immigrés sans compétences, sans appétence au travail, sans accoutumance à notre société , ils ont victimisé glandeurs, racailles et profiteurs et généralisé l'assistanat et l’irresponsabilité , cela fini par se voir dans les comptes de l'état et le délitement de la nation : le recul de la prospérité et l avènement du conflit sociétal . Merci la gauche fourbe et idéologique .Signaler Répondre
De radoter un peu ?Signaler Répondre
Le capitalisme c'est fait pour les pays émergeants pour pouvoir se lancer.Signaler Répondre
Mais très vite les inégalités explosent et on se retrouve à l'inverse à repartir vers le sous-développement, sans emplois, sans argent, sans perspective.
Du coup les riches créent pour continuer à palper du flouze des guerres qui permettent de tout reconstruire après, et c'est reparti pour un tour sauf si la population se soulève...
Attention je ne dis pas qu'il faille partir non plus vers le communisme à la LFI, surtout pas ;-)
Le tout est de trouver un juste équilibre, ce qui n'est pas près de se faire avec les tocards que l'on a actuellement en politique à TOUS les niveaux.
Je crois que vous confondez votre gauche et votre droite.Signaler Répondre
45 ans de socialisme et voilà le résultat !
Les Français ont voulus faire barrage, alors venez pas chouiner !!!!!Signaler Répondre
Il serait intéressant de comparer les différents salaires pour toute les catégories…Signaler Répondre
Macron aura tout raté, de A à Z.Signaler Répondre
Il aura juste réussi à démontrer pour ceux qui n'avaient pas compris la première fois que c'est un tocard incompétent qui ne sait faire que du blabla inutile.
Il manque l'information la plus importante : le taux de chômage dans le Rhône !Signaler Répondre
L’intelligence Artificielle va remplacer bientôt des centaines de milliers d’emplois voire des millions ! Déjà , pour la justice, juges , magistrats, avocats, greffiers, huissiers seront dépassés par la Vitesse de la nouvelle justice doté de cette intelligence artificielle avec moins de préjugés et de préférence comme aujourd’hui ou tous les hommes sont présumés coupable d’être des assassins, des violeurs , des violents , des agresseurs sexistes et sexuels et des pedophiles….Signaler Répondre
Vous avez l'air de vous y connaître en économie. C'est sur qu'avec l'arrivée de la vraie gauche, je présume LFI, nous allons rapidement ressembler au Venezuela, la bas, ils ont le plein emploi c'est certain tout comme à Cuba.Signaler Répondre
Rassurez vous, la famille et les copains seront à l'abri.
En voilà,un avec les yeux embués . La France est gouvernée à gauche depuis 40 ans. avec des prélèvements de + de 50 % ns sommes proche du communisme financé par les entreprises qui arrivent à tenir. même la droite à fait de la droiche sous la pression politique et syndicale. il est temps de redonner de l air et de la liberté à la France au travers d une vraie politique de droite liberale . il faut repenser le fonctionnement de l état qui nous bouffe chaque jour un peu plus avec sa technocratie et un panier percé avec 3500 M de dettes. Le seul actuellement qui a un programme économique très intelligent qui tient la route est David Lisnard , d'ailleurs assez snobé par les medias lais dont le parti Nouvelle Énergie grossi chaque jour.Signaler Répondre
Chasse aux pauvres à la rentrée....Signaler Répondre
La vraie gauche? Non Merci, on a déjà donné 😢😢Signaler Répondre
Tu as l'air de t'y connaitre en politique ! Sache que la France est un pays de fainéants qui préfèrent toucher les aides ,c'est à dire l'argent de mes impôts ,que de chercher du taf ...Je sais de quoi je parle ..Signaler Répondre
Je ne crois pas réellement au chiffres officiels car à chaque fois on recalcule avec de nouvelles bases.Signaler Répondre
En réalité les gens sans emploi sont plus nombreux que ceux annoncés et tout le monde le sait.
Puis on a caché la misère avec plus de fonctionnaires souvent inutiles (parole de fonctionnaire...) qui sont souvent inemployable dans le privé (il faudrait voir les cas qu'on a...)
Bref encore et toujours des mensonges étatiques.
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre