Le pire week-end de l’été arrive : ce que prévoit Bison Futé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Si vous comptez prendre la route ce week-end, préparez-vous aux bouchons. Ce premier week-end d’août sera en effet particulièrement compliqué pour les automobilistes et devrait être le plus chargé de l’été.
Les difficultés débuteront dès ce vendredi où Bison Futé voit rouge au niveau national dans le sens des départs et noir sur le quart sud-ouest. Ce sera vert pour les retours sauf une nouvelle fois sur le quart sud-ouest et sur le pourtour méditerranéen où le drapeau orange sera de sortie.
La pire journée sera incontestablement ce samedi 1er août avec un drapeau noir sur tout le pays dans le sens des départs et orange pour les retours. "La circulation sera très soutenue sur l’ensemble des grands axes du territoire, à l’instar de ceux desservant la côte atlantique, le Sud-Ouest, le centre de l’Hexagone, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen. Les difficultés devraient commencer très tôt dans la matinée et se terminer en début de soirée", explique Bison Futé. "Dans le sens des retours, à partir du milieu de la matinée, les flux de circulation seront importants sur la côte atlantique, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen. Les ralentissements devraient perdurer jusqu’en fin d’après-midi", est-il également décrit.
Pas de répit pour la journée de dimanche où Bison Futé voit rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs, orange sur le reste du pays.
oui nous sommes obligés de faire des arbitrages (acheter utile et non futile), et prévoir d'acheter un logement. Sinon c'est une catastrophe à la retraite, surtout si on se retrouve seul (beaucoup d'exemples dans mon entourage).Signaler Répondre
Que tu ailles chez Total, dans une station-service ou au supermarché du coin, le pétrole brut a de très fortes chances d'être passé par chez Total.Signaler Répondre
Ton raisonnement est bon concernant le budget essence mais concernant le budget général des foyers, il est moins bon de nos jours.Signaler Répondre
Cependant en 1970 le logement (loyer ou remboursement d'emprunt + charges) représentait environ 10 à 12 % du budget moyen d'un ménage alors qu'aujourd'hui il reprsésente souvent entre 28 et 35 % des revenus (si ce n'est plus dans les grandes agglomérations).
En 1970, les factures se limitaient à l'électricité, l'eau, le gaz et éventuellement le téléphone fixe. Aujourd'hui, se sont ajoutés les abonnements Internet et mobiles, les assurances plus nombreuses et plus coûteuses les mutuelles de santé et les abonnements divers.
Pour ceux qui savent ou en ont le courage, avant de gueuler faites des recherches sur la toile :Signaler Répondre
https://mon-essence.fr/ville/36614-lyon
Bah oui, moi ça me gène! Ils font des bénéfices, et l'état fait des chèques pour les grands rouleurs qui partent en vacances payés avec nos impôts!!!!!!Signaler Répondre
L’été : les vieux cons sont à Deauville, les putes à Saint-Tropez et les autres sont en voiture un peu partout .Signaler Répondre
Tu es actionnaire de Total? Elles sont en or?Signaler Répondre
Je crois pas qu'on ai garder les cochons ensembles! Je pleurniche pas, je constate! Et je marche avec mes petits pieds 🤣Signaler Répondre
bien vu..mais qu 'en est il du prix des zzzzotomobiles?Signaler Répondre
si on le rapporte au niveau du SMIC c'est le même prix qu'en 1970,et les voitures consomment beaucoup moins.Signaler Répondre
Eh ben, paie plus cher ailleurs et ne viens pas pleurnicher.Signaler Répondre
C'est bien français ça, ils font des bénéfices donc je gueule, et je suis assez stupide pour vouloir payer encore plus cher.
C'est d'une logique !...
Bison Copier-Coller c'est Nostradamus !Signaler Répondre
C'est aussi 150 fonctionnaires payés avec nos impôts, et je parie qu'il y a 3x plus de chefs grassement payés que de personnes qui bossent pour ces statistiques...
oh l'oubli 🤔 DE BENEFICE! Je pense que tout le monde avait compris 😉Signaler Répondre
5,4 milliards de dollars en trois mois ! On va pas encore les engraisser !!!!!Signaler Répondre
Va chez total c'est moins cher et l'action monte !Signaler Répondre
2 € 04 ce matinSignaler Répondre
2€ le litre de SP95 hier! BANDE DE VOLEURS 👌👌👌Signaler Répondre
chaque bcp des étrangers qui passent parle Lyon ou l’agglomération parte en Espagne ou au Maroc dommage qu’il s’arrête pas pour une nuit ou deux profiter de notre belle ville car au final sa reste des vacances même si la plupart des gens préfèrent arriver à destination le plus vite possible bonne vacances et bonnes reprises au tafSignaler Répondre