Le pire week-end de l’été arrive : ce que prévoit Bison Futé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Si vous comptez prendre la route ce week-end, préparez-vous aux bouchons. Ce premier week-end d’août sera en effet particulièrement compliqué pour les automobilistes et devrait être le plus chargé de l’été.

Les difficultés débuteront dès ce vendredi où Bison Futé voit rouge au niveau national dans le sens des départs et noir sur le quart sud-ouest. Ce sera vert pour les retours sauf une nouvelle fois sur le quart sud-ouest et sur le pourtour méditerranéen où le drapeau orange sera de sortie.

La pire journée sera incontestablement ce samedi 1er août avec un drapeau noir sur tout le pays dans le sens des départs et orange pour les retours. "La circulation sera très soutenue sur l’ensemble des grands axes du territoire, à l’instar de ceux desservant la côte atlantique, le Sud-Ouest, le centre de l’Hexagone, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen. Les difficultés devraient commencer très tôt dans la matinée et se terminer en début de soirée", explique Bison Futé. "Dans le sens des retours, à partir du milieu de la matinée, les flux de circulation seront importants sur la côte atlantique, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen. Les ralentissements devraient perdurer jusqu’en fin d’après-midi", est-il également décrit.

Pas de répit pour la journée de dimanche où Bison Futé voit rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs, orange sur le reste du pays.