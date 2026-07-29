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Le pire week-end de l’été arrive : ce que prévoit Bison Futé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Le pire week-end de l’été arrive : ce que prévoit Bison Futé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes
Le pire week-end de l’été arrive : ce que prévoit Bison Futé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes - LyonMag

Autant dire que la patience sera de mise.

Si vous comptez prendre la route ce week-end, préparez-vous aux bouchons. Ce premier week-end d’août sera en effet particulièrement compliqué pour les automobilistes et devrait être le plus chargé de l’été.

Les difficultés débuteront dès ce vendredi où Bison Futé voit rouge au niveau national dans le sens des départs et noir sur le quart sud-ouest. Ce sera vert pour les retours sauf une nouvelle fois sur le quart sud-ouest et sur le pourtour méditerranéen où le drapeau orange sera de sortie.

La pire journée sera incontestablement ce samedi 1er août avec un drapeau noir sur tout le pays dans le sens des départs et orange pour les retours. "La circulation sera très soutenue sur l’ensemble des grands axes du territoire, à l’instar de ceux desservant la côte atlantique, le Sud-Ouest, le centre de l’Hexagone, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen. Les difficultés devraient commencer très tôt dans la matinée et se terminer en début de soirée", explique Bison Futé. "Dans le sens des retours, à partir du milieu de la matinée, les flux de circulation seront importants sur la côte atlantique, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen. Les ralentissements devraient perdurer jusqu’en fin d’après-midi", est-il également décrit.

Pas de répit pour la journée de dimanche où Bison Futé voit rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs, orange sur le reste du pays.

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bison fute

août

vacances

17 commentaires
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bassta le 29/07/2026 à 12:46
Jacques20 a écrit le 29/07/2026 à 12h22

Ton raisonnement est bon concernant le budget essence mais concernant le budget général des foyers, il est moins bon de nos jours.
Cependant en 1970 le logement (loyer ou remboursement d'emprunt + charges) représentait environ 10 à 12 % du budget moyen d'un ménage alors qu'aujourd'hui il reprsésente souvent entre 28 et 35 % des revenus (si ce n'est plus dans les grandes agglomérations).

En 1970, les factures se limitaient à l'électricité, l'eau, le gaz et éventuellement le téléphone fixe. Aujourd'hui, se sont ajoutés les abonnements Internet et mobiles, les assurances plus nombreuses et plus coûteuses les mutuelles de santé et les abonnements divers.

oui nous sommes obligés de faire des arbitrages (acheter utile et non futile), et prévoir d'acheter un logement. Sinon c'est une catastrophe à la retraite, surtout si on se retrouve seul (beaucoup d'exemples dans mon entourage).

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Jacques20 le 29/07/2026 à 12:27
çavapasnon a écrit le 29/07/2026 à 10h02

5,4 milliards de dollars en trois mois ! On va pas encore les engraisser !!!!!

Que tu ailles chez Total, dans une station-service ou au supermarché du coin, le pétrole brut a de très fortes chances d'être passé par chez Total.

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Jacques20 le 29/07/2026 à 12:22
bassta a écrit le 29/07/2026 à 11h34

si on le rapporte au niveau du SMIC c'est le même prix qu'en 1970,et les voitures consomment beaucoup moins.

Ton raisonnement est bon concernant le budget essence mais concernant le budget général des foyers, il est moins bon de nos jours.
Cependant en 1970 le logement (loyer ou remboursement d'emprunt + charges) représentait environ 10 à 12 % du budget moyen d'un ménage alors qu'aujourd'hui il reprsésente souvent entre 28 et 35 % des revenus (si ce n'est plus dans les grandes agglomérations).

En 1970, les factures se limitaient à l'électricité, l'eau, le gaz et éventuellement le téléphone fixe. Aujourd'hui, se sont ajoutés les abonnements Internet et mobiles, les assurances plus nombreuses et plus coûteuses les mutuelles de santé et les abonnements divers.

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C'est pourtant pas compliqué !! le 29/07/2026 à 12:18

Pour ceux qui savent ou en ont le courage, avant de gueuler faites des recherches sur la toile :

https://mon-essence.fr/ville/36614-lyon

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honteuxx le 29/07/2026 à 12:11
Ça va a écrit le 29/07/2026 à 10h49

Eh ben, paie plus cher ailleurs et ne viens pas pleurnicher.
C'est bien français ça, ils font des bénéfices donc je gueule, et je suis assez stupide pour vouloir payer encore plus cher.
C'est d'une logique !...

Bah oui, moi ça me gène! Ils font des bénéfices, et l'état fait des chèques pour les grands rouleurs qui partent en vacances payés avec nos impôts!!!!!!

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Michel Audiard le 29/07/2026 à 11:54

L’été : les vieux cons sont à Deauville, les putes à Saint-Tropez et les autres sont en voiture un peu partout .

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simca le 29/07/2026 à 11:45
bassta a écrit le 29/07/2026 à 11h34

si on le rapporte au niveau du SMIC c'est le même prix qu'en 1970,et les voitures consomment beaucoup moins.

Tu es actionnaire de Total? Elles sont en or?

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pore le 29/07/2026 à 11:44
Ça va a écrit le 29/07/2026 à 10h49

Eh ben, paie plus cher ailleurs et ne viens pas pleurnicher.
C'est bien français ça, ils font des bénéfices donc je gueule, et je suis assez stupide pour vouloir payer encore plus cher.
C'est d'une logique !...

Je crois pas qu'on ai garder les cochons ensembles! Je pleurniche pas, je constate! Et je marche avec mes petits pieds 🤣

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basstacouere le 29/07/2026 à 11:43
bassta a écrit le 29/07/2026 à 11h34

si on le rapporte au niveau du SMIC c'est le même prix qu'en 1970,et les voitures consomment beaucoup moins.

bien vu..mais qu 'en est il du prix des zzzzotomobiles?

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bassta le 29/07/2026 à 11:34
desvols a écrit le 29/07/2026 à 09h09

2€ le litre de SP95 hier! BANDE DE VOLEURS 👌👌👌

si on le rapporte au niveau du SMIC c'est le même prix qu'en 1970,et les voitures consomment beaucoup moins.

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Ça va le 29/07/2026 à 10:49
çavapasnon a écrit le 29/07/2026 à 10h02

5,4 milliards de dollars en trois mois ! On va pas encore les engraisser !!!!!

Eh ben, paie plus cher ailleurs et ne viens pas pleurnicher.
C'est bien français ça, ils font des bénéfices donc je gueule, et je suis assez stupide pour vouloir payer encore plus cher.
C'est d'une logique !...

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Ex Précisions le 29/07/2026 à 10:32

Bison Copier-Coller c'est Nostradamus !
C'est aussi 150 fonctionnaires payés avec nos impôts, et je parie qu'il y a 3x plus de chefs grassement payés que de personnes qui bossent pour ces statistiques...

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pardoné le 29/07/2026 à 10:12
çavapasnon a écrit le 29/07/2026 à 10h02

5,4 milliards de dollars en trois mois ! On va pas encore les engraisser !!!!!

oh l'oubli 🤔 DE BENEFICE! Je pense que tout le monde avait compris 😉

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çavapasnon le 29/07/2026 à 10:02
GLOUGLOU 1er a écrit le 29/07/2026 à 09h36

Va chez total c'est moins cher et l'action monte !

5,4 milliards de dollars en trois mois ! On va pas encore les engraisser !!!!!

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GLOUGLOU 1er le 29/07/2026 à 09:36
Hildegonde a écrit le 29/07/2026 à 09h21

2 € 04 ce matin

Va chez total c'est moins cher et l'action monte !

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Hildegonde le 29/07/2026 à 09:21
desvols a écrit le 29/07/2026 à 09h09

2€ le litre de SP95 hier! BANDE DE VOLEURS 👌👌👌

2 € 04 ce matin

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desvols le 29/07/2026 à 09:09

2€ le litre de SP95 hier! BANDE DE VOLEURS 👌👌👌

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bcp des etrangers le 29/07/2026 à 06:46

chaque bcp des étrangers qui passent parle Lyon ou l’agglomération parte en Espagne ou au Maroc dommage qu’il s’arrête pas pour une nuit ou deux profiter de notre belle ville car au final sa reste des vacances même si la plupart des gens préfèrent arriver à destination le plus vite possible bonne vacances et bonnes reprises au taf

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