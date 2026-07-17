D’importants ralentissements dès ce vendredi : nouveau week-end chargé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Le week-end s’annonce très chargé sur les routes de France. Les premières difficultés sont attendues dès ce vendredi puisque la journée est classée rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes et orange au niveau national. Plusieurs axes seront à éviter. Il sera conseillé de ne pas emprunter l'A6 entre Beaune et Lyon de 15h à 17h, l'A7 entre Lyon et Orange de 12h à 18h, mais aussi l'A46 et la Rocade Est de 11h à 18h et enfin l'A43 entre Lyon et Chambéry de 17h à 19h.
Ce samedi, le drapeau rouge sera de nouveau de sortie, mais cette fois-ci sur l’ensemble du pays. Des bouchons sont notamment annoncés sur l'A7 entre Lyon et Orange de 8h à 18h.
Enfin, dimanche, la journée sera classée orange toujours dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. Les automobilistes trouveront sur leur chemin des ralentissements sur l'A6 entre Beaune et Lyon de 12h à 15h, sur l'A7 entre Lyon et Orange de 10h à 20h, mais aussi l’autoroute A46 et la route nationale 346, de 12h à 14h.
ℹ️#InfoTrafic #vacances #été— Bison Futé (@BisonFute_MT) July 15, 2026
Les routes seront fortement empruntées ce #weekend, notamment en sens #départs avec au niveau national une circulation qui sera :
🟥Très difficile samedi 18/07
🟧Difficile vendredi 17/07
Détails➡️https://t.co/yVttWMI1PM🛣️🚗 pic.twitter.com/7arbaR3CvA
bien sur, voir même tuer les pauvres a la naissance, comme ça on évite tous tes malheurs....Signaler Répondre
Sinon la liberté d’aller et de venir, ça vous parle ?Signaler Répondre
Ce sont les même qui créent des bouchons l été, qui bloquent les trains et qui manifestent pour des augmentations de salaire.Signaler Répondre
Il faudrait interdire la possession d'un véhicule thermique aux foyers dont le revenu est inférieur à 2500 euros et bloquer à 1 seul abonnement tel par foyer . ce serait un bon début pour le respect de l'environnement et bon pour le pouvoir d'achat