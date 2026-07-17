Transports

D’importants ralentissements dès ce vendredi : nouveau week-end chargé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

D’importants ralentissements dès ce vendredi : nouveau week-end chargé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes
Photo d'illustration - LyonMag

Prudence et patience seront de mise pour les automobilistes.

Le week-end s’annonce très chargé sur les routes de France. Les premières difficultés sont attendues dès ce vendredi puisque la journée est classée rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes et orange au niveau national. Plusieurs axes seront à éviter. Il sera conseillé de ne pas emprunter l'A6 entre Beaune et Lyon de 15h à 17h, l'A7 entre Lyon et Orange de 12h à 18h, mais aussi l'A46 et la Rocade Est de 11h à 18h et enfin l'A43 entre Lyon et Chambéry de 17h à 19h.

Ce samedi, le drapeau rouge sera de nouveau de sortie, mais cette fois-ci sur l’ensemble du pays. Des bouchons sont notamment annoncés sur l'A7 entre Lyon et Orange de 8h à 18h.

Enfin, dimanche, la journée sera classée orange toujours dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. Les automobilistes trouveront sur leur chemin des ralentissements sur l'A6 entre Beaune et Lyon de 12h à 15h, sur l'A7 entre Lyon et Orange de 10h à 20h, mais aussi l’autoroute A46 et la route nationale 346, de 12h à 14h.

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3 commentaires
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moi le 17/07/2026 à 09:48
Libriste Estuncon a écrit le 17/07/2026 à 08h14

Ce sont les même qui créent des bouchons l été, qui bloquent les trains et qui manifestent pour des augmentations de salaire.
Il faudrait interdire la possession d'un véhicule thermique aux foyers dont le revenu est inférieur à 2500 euros et bloquer à 1 seul abonnement tel par foyer . ce serait un bon début pour le respect de l'environnement et bon pour le pouvoir d'achat

bien sur, voir même tuer les pauvres a la naissance, comme ça on évite tous tes malheurs....

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Bellota le 17/07/2026 à 08:52
Libriste Estuncon a écrit le 17/07/2026 à 08h14

Ce sont les même qui créent des bouchons l été, qui bloquent les trains et qui manifestent pour des augmentations de salaire.
Il faudrait interdire la possession d'un véhicule thermique aux foyers dont le revenu est inférieur à 2500 euros et bloquer à 1 seul abonnement tel par foyer . ce serait un bon début pour le respect de l'environnement et bon pour le pouvoir d'achat

Sinon la liberté d’aller et de venir, ça vous parle ?

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Libriste Estuncon le 17/07/2026 à 08:14

Ce sont les même qui créent des bouchons l été, qui bloquent les trains et qui manifestent pour des augmentations de salaire.
Il faudrait interdire la possession d'un véhicule thermique aux foyers dont le revenu est inférieur à 2500 euros et bloquer à 1 seul abonnement tel par foyer . ce serait un bon début pour le respect de l'environnement et bon pour le pouvoir d'achat

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