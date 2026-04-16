Auvergne-Rhône-Alpes : un hiver 2025-2026 "remarquable" pour les stations de montagne

La saison hivernale 2025-2026 s’achève sur une note positive pour les stations de Auvergne-Rhône-Alpes. Selon Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, le taux d’occupation des hébergements atteint 68,6%, en hausse de 2 points par rapport à l’hiver précédent.

Cette dynamique concerne l’ensemble des types de stations. Les grands domaines culminent à 75,5% d’occupation, tandis que les stations dites "charme" atteignent 60,3%, toutes deux en progression.

Le secteur des hébergements professionnels tire particulièrement son épingle du jeu, avec des performances solides, notamment pour les résidences de tourisme et les villages vacances.

Les vacances de fin d’année ont joué un rôle déterminant. Le taux d’occupation a atteint 88,1% sur cette période, avec une semaine du Nouvel An proche de la saturation à 95%. Des résultats en légère hausse qui confirment l’attractivité de cette période auprès des clientèles françaises et internationales.

Des vacances d’hiver plus contrastées

La fréquentation durant les vacances scolaires d’hiver reste élevée, à 82,4%, mais en recul de près de 4 points par rapport à l’année précédente.

En cause : un calendrier scolaire jugé défavorable, avec une répartition des zones moins propice à un remplissage optimal des stations.

Les périodes hors vacances confirment leur montée en puissance. En janvier, le taux d’occupation progresse à 72,6%, tandis que le mois de mars atteint 63%, en nette hausse grâce à la clientèle européenne.

Ces périodes deviennent désormais des leviers importants pour lisser l’activité sur la saison.

Les hébergements professionnels affichent un taux d’occupation de 75,3%, en progression de 2 points. Les résidences de tourisme se distinguent particulièrement avec 83,1% d’occupation, devant les villages vacances (77,5%) et l’hôtellerie (74,4%).

Malgré un contexte économique et géopolitique incertain, les stations d’Auvergne-Rhône-Alpes confirment leur attractivité, avec une fréquentation solide et une activité mieux répartie tout au long de la saison.