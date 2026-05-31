Malgré les critiques, Lyon reste l’une des villes les plus vertes de France

Dans un contexte marqué par les épisodes de chaleur et les débats sur l’adaptation des villes au changement climatique, Lyon maintient son rang.

La ville figure à la 4e place du Palmarès 2026 des villes les plus vertes de France, publié par l’Observatoire des villes vertes, un classement établi à partir de 97 indicateurs portant notamment sur le patrimoine végétal, les politiques publiques, les actions locales et la sensibilisation.

Le podium est dominé par Angers, qui conserve la première place, devant Annecy, nouvelle dauphine, et Metz, en progression à la troisième position. Lyon reste juste devant Strasbourg, cinquième.

Plus de 25 hectares végétalisés depuis 2020

Les auteurs du palmarès mettent en avant la transformation engagée depuis 2020 dans la capitale rhodanienne.

Selon le document, la stratégie lyonnaise repose sur un plan d’actions à plusieurs échelles, allant des rues aux places publiques, en passant par les écoles et équipements municipaux. Depuis le début du mandat, plus de 25 hectares auraient été végétalisés, accompagnés de la plantation de près de 12 000 arbres.

L’étude souligne également le programme des cours nature, avec 79 cours d’écoles végétalisées, plus de 14 000 m² désimperméabilisés et près de 350 arbres plantés, dans une logique mêlant îlots de fraîcheur et usages pédagogiques.

Autre élément mis en avant : Lyon apparaît comme la ville investissant le plus dans les espaces verts en 2026, devant Angers et Nantes, selon le classement comparatif sur dix ans publié dans l’étude. Forcément, les moyens colossaux de la Métropole ont beaucoup aidé lors du précédent mandat.

Dans le détail, Lyon affiche 359 euros de budget par habitant consacrés au vert, 34 m² d’espaces verts par habitant et environ 5 arbres d’alignement pour 100 habitants.

L’édition 2026 du palmarès intervient quelques semaines après les municipales et alors que les collectivités sont poussées à accélérer leur adaptation face aux canicules répétées, aux enjeux de biodiversité et à la gestion de l’eau.