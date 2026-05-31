Environnement

Malgré les critiques, Lyon reste l’une des villes les plus vertes de France

Malgré les critiques, Lyon reste l’une des villes les plus vertes de France

Lyon conserve sa place parmi les villes françaises les plus engagées en faveur du végétal urbain. La capitale des Gaules se classe 4e du Palmarès 2026 des villes vertes, derrière Angers, Annecy et Metz.

Dans un contexte marqué par les épisodes de chaleur et les débats sur l’adaptation des villes au changement climatique, Lyon maintient son rang.

La ville figure à la 4e place du Palmarès 2026 des villes les plus vertes de France, publié par l’Observatoire des villes vertes, un classement établi à partir de 97 indicateurs portant notamment sur le patrimoine végétal, les politiques publiques, les actions locales et la sensibilisation.

Le podium est dominé par Angers, qui conserve la première place, devant Annecy, nouvelle dauphine, et Metz, en progression à la troisième position. Lyon reste juste devant Strasbourg, cinquième.

Plus de 25 hectares végétalisés depuis 2020

Les auteurs du palmarès mettent en avant la transformation engagée depuis 2020 dans la capitale rhodanienne.

Selon le document, la stratégie lyonnaise repose sur un plan d’actions à plusieurs échelles, allant des rues aux places publiques, en passant par les écoles et équipements municipaux. Depuis le début du mandat, plus de 25 hectares auraient été végétalisés, accompagnés de la plantation de près de 12 000 arbres.

L’étude souligne également le programme des cours nature, avec 79 cours d’écoles végétalisées, plus de 14 000 m² désimperméabilisés et près de 350 arbres plantés, dans une logique mêlant îlots de fraîcheur et usages pédagogiques.

Autre élément mis en avant : Lyon apparaît comme la ville investissant le plus dans les espaces verts en 2026, devant Angers et Nantes, selon le classement comparatif sur dix ans publié dans l’étude. Forcément, les moyens colossaux de la Métropole ont beaucoup aidé lors du précédent mandat.

Dans le détail, Lyon affiche 359 euros de budget par habitant consacrés au vert, 34 m² d’espaces verts par habitant et environ 5 arbres d’alignement pour 100 habitants.

L’édition 2026 du palmarès intervient quelques semaines après les municipales et alors que les collectivités sont poussées à accélérer leur adaptation face aux canicules répétées, aux enjeux de biodiversité et à la gestion de l’eau.

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Lyon

végétalisation

14 commentaires
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bob75 le 31/05/2026 à 14:42

On en est a se féliciter que les pillages soient evités...

y'a eu 40 vi-ls mais ca va personne n'est mort

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claude69100 le 31/05/2026 à 14:32
citoyennormal a écrit le 31/05/2026 à 13h08

c'est quoi vos critère car pour l'insécurité nous sommes dans le top 3 avant les vers à la gestion ce n’était pas ainsi.

T'as encore rien compris.
L'article n'est pas sur la délinquance, comme d'habitude, ni sur LFI pour les commentaires.
Alors arrêtes de vomir, ça te fera du bien.

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Bidon le 31/05/2026 à 14:18

Ce classement est bidon. Lyon n'est absolument pas une ville verte, aucun quartier n'échappe à ce constat. Il va sérieusement falloir revoir vos critères votre classement et votre définition de ville verte.

Ce ne sont pas 3 carrés d'herbe ici et là qui vont changer la donne.
Et si vous estimez que ces maigres résultats permettent d'être parmi les mieux classés alors cela ne renforce que la médiocrité de l'écologie à la française.

Planter des arbres et autres coins de verdure, ok. Encore faut il que ce soit propre, sans déchets jetés par terre etc.
. Est ce le cas ? Non.

Vous dites avoir planté plus de 12 000 arbres ? Ce chiffre est ridiculement bas et insuffisant.

Cette ville est toujours grise, terne et sale. L'argent z été gaspillé pour aucun résultat positif

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91Dolores83 le 31/05/2026 à 14:05

Que pensez-vous d'Annecy?

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123456 le 31/05/2026 à 13:17

350 arbres plantés ! C'est une plaisanterie ?

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foxy69 le 31/05/2026 à 13:09

On en doute pas , meme Doucet a été épargné.........

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citoyennormal le 31/05/2026 à 13:08

c'est quoi vos critère car pour l'insécurité nous sommes dans le top 3 avant les vers à la gestion ce n’était pas ainsi.

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Hihan le 31/05/2026 à 12:20

Très Verte mais attention aux merdes de chiens sur les chaussures et ne jamais se rouler dans la pelouse mdrr !

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dripoux le 31/05/2026 à 12:19
saco697 a écrit le 31/05/2026 à 11h24

ben oui c est bien le pourcentage qui compte et pourrait avoir un effet … avec les pseudos écolos l auto satisfaction est une religion… mais ils n ont toujours pas tenu leur promesses de végétalisme la Place Bellecour Doucet a préféré distribuer largement l argent public à ses très très chers copains … pour un effet nul sur la température sur la place

le problème pour végétalisé la plus grande place d'aurope c'est que tu peut pas faire de grand travaux sous la place il y a un parking plus le métro

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zemmourvite le 31/05/2026 à 11:28

Et c'est bien le problème ! Que fait la métropole pour le régler ?

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saco697 le 31/05/2026 à 11:24

ben oui c est bien le pourcentage qui compte et pourrait avoir un effet … avec les pseudos écolos l auto satisfaction est une religion… mais ils n ont toujours pas tenu leur promesses de végétalisme la Place Bellecour Doucet a préféré distribuer largement l argent public à ses très très chers copains … pour un effet nul sur la température sur la place

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Moua ha ha le 31/05/2026 à 11:19

On se console en disant qu’on se fera agresser dans un bel espace vegetalisé 😁

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les chiffres le 31/05/2026 à 10:58

la seule donnée importante est le pourcentage d'espace vert et là Lyon est loin très très loin

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Titre le 31/05/2026 à 10:12

C’est quoi ce titre « malgré les critiques » ? Les critiques de qui ? Des habitués rageux du forum de LyonMag ?
Grégory Doucet a été réélu et c’est une bonne chose pour nous tous

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