Près de Lyon : le cabaret Voulez-Vous ferme définitivement après sa liquidation judiciaire

Le rideau est tombé, une dernière fois.

Le cabaret Voulez-Vous, installé à Anse, au nord de Lyon, a annoncé sa fermeture définitive ce mercredi 27 mai, dans le cadre de la liquidation judiciaire du groupe qui exploitait également trois autres établissements en France.

Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, le fondateur Laurent Descaves a officialisé la disparition du groupe, évoquant une décision douloureuse après plus de deux décennies d’existence.

Créée au milieu des années 2000 avec un premier établissement à Orléans, l’enseigne avait progressivement développé un réseau de cabarets, jusqu’à devenir l’un des principaux acteurs du secteur en France.

Le site d’Anse, inauguré en 2015 dans d’anciens locaux industriels, avait rapidement trouvé son public avec sa salle de plus de 1 000 m² dédiée aux spectacles.

En une dizaine d’années, l’établissement rhodanien a accueilli plus de 280 000 spectateurs et proposé plusieurs créations originales mêlant danse, chant et mise en scène.

Une accumulation de crises

Pour expliquer cette issue, le dirigeant évoque une succession d’événements ayant fragilisé durablement le modèle économique du spectacle vivant.

Parmi les difficultés citées figurent notamment les attentats terroristes, le mouvement des Gilets jaunes, la crise sanitaire du Covid-19, mais aussi l’augmentation des coûts liée à la guerre en Ukraine.

À cela se seraient ajoutés des emprunts importants contractés pendant la pandémie et un incendie ayant touché le site, présenté comme un tournant majeur dans les difficultés financières du groupe.

Malgré des recherches de financement de dernière minute et l’arrivée envisagée d’un investisseur, aucune solution n’a finalement permis d’éviter la liquidation.

Au total, 16 salariés en CDI, 48 artistes et de nombreux intermittents ou prestataires liés à l’activité du cabaret se retrouvent désormais sans emploi.

Dans son message, Laurent Descaves a rendu hommage à toutes les équipes ayant participé à l’aventure, saluant les souvenirs laissés par "les salles pleines", les spectacles et les émotions partagées avec le public.