Licencié d’un restaurant du Beaujolais, il menace son ex-employeuse avec des images d’armes

La rupture professionnelle a rapidement viré au contentieux judiciaire.

Un habitant de Chazay-d’Azergues, âgé de 52 ans, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour répondre de menaces et de harcèlement, dans deux affaires distinctes mêlant tensions personnelles et professionnelles.

Les premiers faits remontent à l’été dernier. Employé comme plongeur dans un établissement de restauration du Beaujolais, le quinquagénaire apprend que son employeuse souhaite mettre un terme à leur collaboration.

Dans les jours suivants, l’ancien salarié aurait multiplié les messages à destination de la restauratrice, en joignant notamment des images de couteaux et de haches. Lors d’une rencontre ultérieure, il lui aurait également lancé des propos jugés inquiétants.

À l’audience, le prévenu a contesté avoir formulé de véritables menaces de mort.

Le ministère public a relevé la persistance du comportement reproché, tout en évoquant la situation médicale du prévenu, suivi pour un trouble bipolaire.

À l’issue de l’audience, le tribunal caladois a condamné l’homme à 5 mois de prison avec sursis.