Judiciaire

Licencié d’un restaurant du Beaujolais, il menace son ex-employeuse avec des images d’armes

Licencié d’un restaurant du Beaujolais, il menace son ex-employeuse avec des images d’armes

Après la fin de son contrat dans un restaurant de Chazay-d’Azergues, un homme a adressé des messages menaçants à la gérante, accompagnés de photos d’armes blanches. Il a été condamné par le tribunal de Villefranche-sur-Saône.

La rupture professionnelle a rapidement viré au contentieux judiciaire.

Un habitant de Chazay-d’Azergues, âgé de 52 ans, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour répondre de menaces et de harcèlement, dans deux affaires distinctes mêlant tensions personnelles et professionnelles.

Les premiers faits remontent à l’été dernier. Employé comme plongeur dans un établissement de restauration du Beaujolais, le quinquagénaire apprend que son employeuse souhaite mettre un terme à leur collaboration.

Dans les jours suivants, l’ancien salarié aurait multiplié les messages à destination de la restauratrice, en joignant notamment des images de couteaux et de haches. Lors d’une rencontre ultérieure, il lui aurait également lancé des propos jugés inquiétants.

À l’audience, le prévenu a contesté avoir formulé de véritables menaces de mort.

Le ministère public a relevé la persistance du comportement reproché, tout en évoquant la situation médicale du prévenu, suivi pour un trouble bipolaire.

À l’issue de l’audience, le tribunal caladois a condamné l’homme à 5 mois de prison avec sursis.

7 commentaires
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drole de type le mec le 29/05/2026 à 15:14
Alex69 a écrit le 29/05/2026 à 13h38

Nous n’avons pas de nom et l’origine du détraqué , ça n’a donc pas d’intérêt. C’est très flou comme information.

Et vous un personnage plus que bizarre avec ce commentaire de besoin de quelque chose, c'est un simple fait divers

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Alex69 le 29/05/2026 à 13:38

Nous n’avons pas de nom et l’origine du détraqué , ça n’a donc pas d’intérêt. C’est très flou comme information.

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Bellota le 29/05/2026 à 13:07
Ex Précisions a écrit le 29/05/2026 à 11h53

A Villefranche la peine ne pouvait être autrement...
Le gars avait essayer de piquer du beaujolpif dans la cave du resto ? Tout ça pour ça ;-)

Il eut été préférable qu’il goûte au Beaujolais plutôt que d’oublier - sans doute - son traitement médical

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il fait chaud un peu le 29/05/2026 à 13:06
Tout le monde sait a écrit le 29/05/2026 à 11h44

Quelle idée de donner du travail à ces gens là?

En aucun cas on parle de l'origine de la personne votre cerveau ne fonctionne pas trop,ou bien c'est de la haine de l'autre qui ressort.

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Ex Précisions le 29/05/2026 à 11:53

A Villefranche la peine ne pouvait être autrement...
Le gars avait essayer de piquer du beaujolpif dans la cave du resto ? Tout ça pour ça ;-)

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Tout le monde sait le 29/05/2026 à 11:44

Quelle idée de donner du travail à ces gens là?

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Gabin69 le 29/05/2026 à 11:12

Ouf! Heureusement qu'il a pas écopé de prison ferme

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