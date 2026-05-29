Aïd perturbé à Thizy-les-Bourgs : le Conseil des mosquées du Rhône appelle au dialogue

La situation se tend à Thizy-les-Bourgs, seule commune RN du département.

Dans un communiqué, le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) indique prendre acte du jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mai, dans le dossier opposant le maire de la commune à l’Association Cultuelle Islamique de Thizy “El Fath”.

Le CMR affirme accueillir favorablement la volonté exprimée par la municipalité de traiter l’ensemble des habitants "avec équité", dans le respect des principes républicains d’égalité et de neutralité.

L’organisation rappelle également que le recours à la justice administrative constitue un droit fondamental, estimant que l’association musulmane locale a exercé un droit pleinement inscrit dans le fonctionnement des institutions républicaines.

"Chaque citoyen, chaque association et chaque institution dispose de la liberté de saisir les juridictions compétentes afin de faire valoir ses droits", souligne le communiqué.

Le Conseil des mosquées du Rhône regrette toutefois les conséquences concrètes du différend sur la communauté musulmane locale.

Selon lui, des questions liées aux horaires et aux modalités d’état des lieux n’auraient pas permis aux fidèles de célébrer l’Aïd dans des conditions similaires aux années précédentes.

L’instance espère désormais que cette situation permettra "de renforcer les échanges constructifs, la confiance réciproque et l’anticipation" entre les différents acteurs locaux, au nom du "vivre-ensemble" et de la "paix sociale".

Le CMR indique également prendre acte de l’engagement de la municipalité pour permettre l’organisation des prochaines fêtes religieuses.

La commune aurait ainsi évoqué la possibilité d’organiser les célébrations de l’Aïd 2027, prévues les 9 et 10 mars, puis les 15 et 16 mai, dans un cadre préparé en amont.

Le Conseil des mosquées du Rhône conclut en réaffirmant son attachement à "un climat de fraternité, de respect et d’apaisement", appelant à éviter toute tension ou division autour du sujet.