Aïd perturbé à Thizy-les-Bourgs : le Conseil des mosquées du Rhône appelle au dialogue

La situation se tend à Thizy-les-Bourgs, seule commune RN du département.
Dans un communiqué, le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) indique prendre acte du jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mai, dans le dossier opposant le maire de la commune à l’Association Cultuelle Islamique de Thizy “El Fath”.
Le CMR affirme accueillir favorablement la volonté exprimée par la municipalité de traiter l’ensemble des habitants "avec équité", dans le respect des principes républicains d’égalité et de neutralité.
L’organisation rappelle également que le recours à la justice administrative constitue un droit fondamental, estimant que l’association musulmane locale a exercé un droit pleinement inscrit dans le fonctionnement des institutions républicaines.
"Chaque citoyen, chaque association et chaque institution dispose de la liberté de saisir les juridictions compétentes afin de faire valoir ses droits", souligne le communiqué.
Le Conseil des mosquées du Rhône regrette toutefois les conséquences concrètes du différend sur la communauté musulmane locale.
Selon lui, des questions liées aux horaires et aux modalités d’état des lieux n’auraient pas permis aux fidèles de célébrer l’Aïd dans des conditions similaires aux années précédentes.
L’instance espère désormais que cette situation permettra "de renforcer les échanges constructifs, la confiance réciproque et l’anticipation" entre les différents acteurs locaux, au nom du "vivre-ensemble" et de la "paix sociale".
Le CMR indique également prendre acte de l’engagement de la municipalité pour permettre l’organisation des prochaines fêtes religieuses.
La commune aurait ainsi évoqué la possibilité d’organiser les célébrations de l’Aïd 2027, prévues les 9 et 10 mars, puis les 15 et 16 mai, dans un cadre préparé en amont.
Le Conseil des mosquées du Rhône conclut en réaffirmant son attachement à "un climat de fraternité, de respect et d’apaisement", appelant à éviter toute tension ou division autour du sujet.
Pour être respecté, il faut respecter les autres.Signaler Répondre
Reprenons les cas d'Ecoli dans l'épidémie de l'année dernière suite à une kermesse d'école.Signaler Répondre
Donc la traçabilité fait remonter à des boucheries Halal.
Dans quelques papiers vous avez des inspecteurs vétérinaires d'abattoir qui décrivent minutieusement le process de l'abattage rituel (et donc au passage on valide bien que c'est de la sauvagerie dégueulasse).
Dans ce process d'abattage, ses vétérinaires précisent les points sur lesquels il y a des "levés" d'interdits sanitaires (en réalité des points de contrôles pour éviter toutes contaminations de la viande). Et donc qui dit "levés d'interdits" dit donc risques pour le consommateur.
En dehors du concept religieux (et encore car ici il n'y a aucune obligation religieuse), on doit rester sur l'acceptation du risque ou pas lié à ses produits carnés Halal.
Ce qui est "comique" c'est que souvent on nous parle dans la sphère publique de l'idée du "consentement éclairé" mais en réalité sur ce sujet précis les parents ne sont même pas informés pour les cantines scolaires des risques liés à cet abattage et donc au Halal.
Je vous laisse vérifier sur le net les risques liés aux fameuses Ecoli et les morts associés (voir le bilan des cas du nord de la France de l'été dernier).
Beaucoup de paroles, de bonnes formules, mais on pense tout le contraireSignaler Répondre
Tous hypocrites
Ce que je trouve marrant "charlotte aux fraises" c'est d'utilisé un pseudo très franchouillard pour faire passer des idées parfois très orientalistes.Signaler Répondre
C'est ce qu'on appelle avance masqué non?
Entièrement d'accord !!!Signaler Répondre
Et ni avec toi en France rigolodeSignaler Répondre
T'inquiète le monde ce fait sans toi et ta façon de réfléchir rigolo.Signaler Répondre
toutes les guerres ont provoqué par des personnes "bienveillantes" qui se voilaient la face, rendormez vous...Signaler Répondre
Avec votre ethos de pensée on se soumet, on accepte les prières de rues, l’appel du muezzin, l’entrisme islamiste, le lavage de cerveau islamo gauchiste, etc, etc…Signaler Répondre
C’est du sophisme ou la cruelle réalité ?
Sophisme dangereux : avec votre ethos de pensée, on fait des guerres pour trois fois rien. Calmez-vous.Signaler Répondre
Le système du Halal est surtout une arnaque et un marché assez juteux pour beaucoup de personne.Signaler Répondre
Par contre on a un Etat faible car il est inadmissible de faire manger du Halal a des gens qui n'en veulent pas (pour apparemment de pas "stigmatiser").
En effet l'abattage rituel est une "sauvagerie dégueulasse". Il faut rajouter l'ensemble des risques sanitaires associés à ce genre d'abattage (voir le cas des Ecoli dans le nord de la France l'été dernier).
Sachant que ce genre de viande représente plus de risques alimentaires, il est donc inadmissible que des parents ne sachent pas que du Halal est servi en cantine scolaire.
Si les gens de cette confession veulent assumer le risque, ils l'assument, mais la totalité des autres qui ne sont pas de cette confession n'ont pas à assumer ce risque (et en plus payé pour financer cette religion).
Il veulent quoi ?Signaler Répondre
Qu'on leur mette à disposition gratuitement un hôtel restaurant 5 étoiles ouvert 24h/24 7j/7 ?
article tres mal ecrit : on ne sait toujours pas en quoi leur fete a été perturbée.Signaler Répondre
Effectivement c'est un exemple parmi tant d'autres.Signaler Répondre
Rien contre l'abattage rituel, rien contre les violence aux femmes de députés de l'extreme gauche etc etc.
Sue le tard l'ancien maire de Lyon (pourtant de gauche) Collomb avait raison "après le cote à cote viendra le face à face".
Je comprend que l'association musulmane semble avoir perdue contre la Mairie de Thizy...Signaler Répondre
Nous aimerions connaitre le motif de saisie du tribunal et surtout l'intitulé du jugement !
Sans cela aucun débat n'est possible ?
Au lire de ces commentaires, je suis heureuse que les français soient moins couards que leurs politiques.Signaler Répondre
Au lieu de s'intégrer dans leur généreux pays d'accueil en respectant ses coutumes certaines populations veulent nous imposer les leurs. Ce maire a raison de ne pas céder et de faire respecter nos us et coutumes.Signaler Répondre
la victimisation a outrance quand on ne cède pas a tout ce qu'ils veulent nous imposerSignaler Répondre
ou sont les associations gauchistes qui ne veulent pas de croix sur nos montagnes pour soutenir la municipalité ????Signaler Répondre
Eh oui , dès que l'on renonce au " pas de vagues " cela en provoque de belles .Signaler Répondre
Mais , comme le disaient les anciens : la loi est dure, mais c'est la loi .
Et là on ne les entend pas les associations de défense des animaux, ni les politiciens de gauche si prompts à hurler contre la barbarie de la corrida...Signaler Répondre
Moutons, brebis egorgees vivants.Halte aux souffrances animales atroces !Signaler Répondre