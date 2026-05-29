Société

Aïd perturbé à Thizy-les-Bourgs : le Conseil des mosquées du Rhône appelle au dialogue

Aïd perturbé à Thizy-les-Bourgs : le Conseil des mosquées du Rhône appelle au dialogue

Le Conseil des mosquées du Rhône réagit à la décision du tribunal administratif de Lyon dans le litige opposant le maire de Thizy-les-Bourgs à l’association cultuelle musulmane El Fath. L’instance appelle au dialogue et regrette que l’Aïd n’ait pas pu être célébré comme les années précédentes.

La situation se tend à Thizy-les-Bourgs, seule commune RN du département.

Dans un communiqué, le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) indique prendre acte du jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mai, dans le dossier opposant le maire de la commune à l’Association Cultuelle Islamique de Thizy “El Fath”.

Le CMR affirme accueillir favorablement la volonté exprimée par la municipalité de traiter l’ensemble des habitants "avec équité", dans le respect des principes républicains d’égalité et de neutralité.

L’organisation rappelle également que le recours à la justice administrative constitue un droit fondamental, estimant que l’association musulmane locale a exercé un droit pleinement inscrit dans le fonctionnement des institutions républicaines.

"Chaque citoyen, chaque association et chaque institution dispose de la liberté de saisir les juridictions compétentes afin de faire valoir ses droits", souligne le communiqué.

Le Conseil des mosquées du Rhône regrette toutefois les conséquences concrètes du différend sur la communauté musulmane locale.

Selon lui, des questions liées aux horaires et aux modalités d’état des lieux n’auraient pas permis aux fidèles de célébrer l’Aïd dans des conditions similaires aux années précédentes.

L’instance espère désormais que cette situation permettra "de renforcer les échanges constructifs, la confiance réciproque et l’anticipation" entre les différents acteurs locaux, au nom du "vivre-ensemble" et de la "paix sociale".

Le CMR indique également prendre acte de l’engagement de la municipalité pour permettre l’organisation des prochaines fêtes religieuses.

La commune aurait ainsi évoqué la possibilité d’organiser les célébrations de l’Aïd 2027, prévues les 9 et 10 mars, puis les 15 et 16 mai, dans un cadre préparé en amont.

Le Conseil des mosquées du Rhône conclut en réaffirmant son attachement à "un climat de fraternité, de respect et d’apaisement", appelant à éviter toute tension ou division autour du sujet.

Tags :

aïd

Thizy-les-Bourgs

22 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
aimelyon le 29/05/2026 à 15:44

Pour être respecté, il faut respecter les autres.

Signaler Répondre
avatar
Comique le 29/05/2026 à 15:43
Eva a écrit le 29/05/2026 à 14h39

Entièrement d'accord !!!

Reprenons les cas d'Ecoli dans l'épidémie de l'année dernière suite à une kermesse d'école.
Donc la traçabilité fait remonter à des boucheries Halal.
Dans quelques papiers vous avez des inspecteurs vétérinaires d'abattoir qui décrivent minutieusement le process de l'abattage rituel (et donc au passage on valide bien que c'est de la sauvagerie dégueulasse).
Dans ce process d'abattage, ses vétérinaires précisent les points sur lesquels il y a des "levés" d'interdits sanitaires (en réalité des points de contrôles pour éviter toutes contaminations de la viande). Et donc qui dit "levés d'interdits" dit donc risques pour le consommateur.

En dehors du concept religieux (et encore car ici il n'y a aucune obligation religieuse), on doit rester sur l'acceptation du risque ou pas lié à ses produits carnés Halal.

Ce qui est "comique" c'est que souvent on nous parle dans la sphère publique de l'idée du "consentement éclairé" mais en réalité sur ce sujet précis les parents ne sont même pas informés pour les cantines scolaires des risques liés à cet abattage et donc au Halal.

Je vous laisse vérifier sur le net les risques liés aux fameuses Ecoli et les morts associés (voir le bilan des cas du nord de la France de l'été dernier).

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 29/05/2026 à 15:28

Beaucoup de paroles, de bonnes formules, mais on pense tout le contraire
Tous hypocrites

Signaler Répondre
avatar
Comique le 29/05/2026 à 15:26
Charlotte aux fraises a écrit le 29/05/2026 à 13h42

T'inquiète le monde ce fait sans toi et ta façon de réfléchir rigolo.

Ce que je trouve marrant "charlotte aux fraises" c'est d'utilisé un pseudo très franchouillard pour faire passer des idées parfois très orientalistes.
C'est ce qu'on appelle avance masqué non?

Signaler Répondre
avatar
Eva le 29/05/2026 à 14:39
Comique a écrit le 29/05/2026 à 12h24

Le système du Halal est surtout une arnaque et un marché assez juteux pour beaucoup de personne.

Par contre on a un Etat faible car il est inadmissible de faire manger du Halal a des gens qui n'en veulent pas (pour apparemment de pas "stigmatiser").

En effet l'abattage rituel est une "sauvagerie dégueulasse". Il faut rajouter l'ensemble des risques sanitaires associés à ce genre d'abattage (voir le cas des Ecoli dans le nord de la France l'été dernier).

Sachant que ce genre de viande représente plus de risques alimentaires, il est donc inadmissible que des parents ne sachent pas que du Halal est servi en cantine scolaire.

Si les gens de cette confession veulent assumer le risque, ils l'assument, mais la totalité des autres qui ne sont pas de cette confession n'ont pas à assumer ce risque (et en plus payé pour financer cette religion).

Entièrement d'accord !!!

Signaler Répondre
avatar
Loïc01 le 29/05/2026 à 14:38
Charlotte aux fraises a écrit le 29/05/2026 à 13h42

T'inquiète le monde ce fait sans toi et ta façon de réfléchir rigolo.

Et ni avec toi en France rigolode

Signaler Répondre
avatar
Charlotte aux fraises le 29/05/2026 à 13:42
Comique a écrit le 29/05/2026 à 12h24

Le système du Halal est surtout une arnaque et un marché assez juteux pour beaucoup de personne.

Par contre on a un Etat faible car il est inadmissible de faire manger du Halal a des gens qui n'en veulent pas (pour apparemment de pas "stigmatiser").

En effet l'abattage rituel est une "sauvagerie dégueulasse". Il faut rajouter l'ensemble des risques sanitaires associés à ce genre d'abattage (voir le cas des Ecoli dans le nord de la France l'été dernier).

Sachant que ce genre de viande représente plus de risques alimentaires, il est donc inadmissible que des parents ne sachent pas que du Halal est servi en cantine scolaire.

Si les gens de cette confession veulent assumer le risque, ils l'assument, mais la totalité des autres qui ne sont pas de cette confession n'ont pas à assumer ce risque (et en plus payé pour financer cette religion).

T'inquiète le monde ce fait sans toi et ta façon de réfléchir rigolo.

Signaler Répondre
avatar
en fait le 29/05/2026 à 13:40
Touc a écrit le 29/05/2026 à 12h38

Sophisme dangereux : avec votre ethos de pensée, on fait des guerres pour trois fois rien. Calmez-vous.

toutes les guerres ont provoqué par des personnes "bienveillantes" qui se voilaient la face, rendormez vous...

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 29/05/2026 à 13:12
Touc a écrit le 29/05/2026 à 12h38

Sophisme dangereux : avec votre ethos de pensée, on fait des guerres pour trois fois rien. Calmez-vous.

Avec votre ethos de pensée on se soumet, on accepte les prières de rues, l’appel du muezzin, l’entrisme islamiste, le lavage de cerveau islamo gauchiste, etc, etc…
C’est du sophisme ou la cruelle réalité ?

Signaler Répondre
avatar
Touc le 29/05/2026 à 12:38
Un français fier de son histoire. a écrit le 29/05/2026 à 10h52

Au lieu de s'intégrer dans leur généreux pays d'accueil en respectant ses coutumes certaines populations veulent nous imposer les leurs. Ce maire a raison de ne pas céder et de faire respecter nos us et coutumes.

Sophisme dangereux : avec votre ethos de pensée, on fait des guerres pour trois fois rien. Calmez-vous.

Signaler Répondre
avatar
Comique le 29/05/2026 à 12:24

Le système du Halal est surtout une arnaque et un marché assez juteux pour beaucoup de personne.

Par contre on a un Etat faible car il est inadmissible de faire manger du Halal a des gens qui n'en veulent pas (pour apparemment de pas "stigmatiser").

En effet l'abattage rituel est une "sauvagerie dégueulasse". Il faut rajouter l'ensemble des risques sanitaires associés à ce genre d'abattage (voir le cas des Ecoli dans le nord de la France l'été dernier).

Sachant que ce genre de viande représente plus de risques alimentaires, il est donc inadmissible que des parents ne sachent pas que du Halal est servi en cantine scolaire.

Si les gens de cette confession veulent assumer le risque, ils l'assument, mais la totalité des autres qui ne sont pas de cette confession n'ont pas à assumer ce risque (et en plus payé pour financer cette religion).

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 29/05/2026 à 11:56

Il veulent quoi ?
Qu'on leur mette à disposition gratuitement un hôtel restaurant 5 étoiles ouvert 24h/24 7j/7 ?

Signaler Répondre
avatar
philenice le 29/05/2026 à 11:12

article tres mal ecrit : on ne sait toujours pas en quoi leur fete a été perturbée.

Signaler Répondre
avatar
CQFD... le 29/05/2026 à 11:04
soutien au maire a écrit le 29/05/2026 à 10h28

ou sont les associations gauchistes qui ne veulent pas de croix sur nos montagnes pour soutenir la municipalité ????

Effectivement c'est un exemple parmi tant d'autres.
Rien contre l'abattage rituel, rien contre les violence aux femmes de députés de l'extreme gauche etc etc.
Sue le tard l'ancien maire de Lyon (pourtant de gauche) Collomb avait raison "après le cote à cote viendra le face à face".

Signaler Répondre
avatar
ancien caviste le 29/05/2026 à 10:56

Je comprend que l'association musulmane semble avoir perdue contre la Mairie de Thizy...
Nous aimerions connaitre le motif de saisie du tribunal et surtout l'intitulé du jugement !
Sans cela aucun débat n'est possible ?

Signaler Répondre
avatar
Thérèse de T. le 29/05/2026 à 10:55

Au lire de ces commentaires, je suis heureuse que les français soient moins couards que leurs politiques.

Signaler Répondre
avatar
Un français fier de son histoire. le 29/05/2026 à 10:52

Au lieu de s'intégrer dans leur généreux pays d'accueil en respectant ses coutumes certaines populations veulent nous imposer les leurs. Ce maire a raison de ne pas céder et de faire respecter nos us et coutumes.

Signaler Répondre
avatar
commedhab le 29/05/2026 à 10:37
GAD a écrit le 29/05/2026 à 10h01

Eh oui , dès que l'on renonce au " pas de vagues " cela en provoque de belles .
Mais , comme le disaient les anciens : la loi est dure, mais c'est la loi .

la victimisation a outrance quand on ne cède pas a tout ce qu'ils veulent nous imposer

Signaler Répondre
avatar
soutien au maire le 29/05/2026 à 10:28

ou sont les associations gauchistes qui ne veulent pas de croix sur nos montagnes pour soutenir la municipalité ????

Signaler Répondre
avatar
GAD le 29/05/2026 à 10:01

Eh oui , dès que l'on renonce au " pas de vagues " cela en provoque de belles .
Mais , comme le disaient les anciens : la loi est dure, mais c'est la loi .

Signaler Répondre
avatar
Seb le Malin le 29/05/2026 à 09:39
sang a écrit le 29/05/2026 à 09h30

Moutons, brebis egorgees vivants.Halte aux souffrances animales atroces !

Et là on ne les entend pas les associations de défense des animaux, ni les politiciens de gauche si prompts à hurler contre la barbarie de la corrida...

Signaler Répondre
avatar
sang le 29/05/2026 à 09:30

Moutons, brebis egorgees vivants.Halte aux souffrances animales atroces !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.