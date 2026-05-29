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Près de Lyon : à trottinette, un homme mortellement percuté par une voiture qui venait de griller un feu rouge

Près de Lyon : à trottinette, un homme mortellement percuté par une voiture qui venait de griller un feu rouge
Près de Lyon : à trottinette, un homme mortellement percuté par une voiture qui venait de griller un feu rouge - LyonMag

Terrible drame ce vendredi à Villeurbanne.

Un homme de 30 ans est décédé ce vendredi matin à Villeurbanne. La victime, qui circulait à trottinette, a été percutée aux alentours de 8h30 par une voiture route de Genas. Selon les premiers éléments, le véhicule venait de griller un feu rouge. Son conducteur a pris la fuite après les faits et est activement recherché.

Le décès du trentenaire a été constaté sur place. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Tags :

accident

villeurbanne

42 commentaires
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Horreur le 29/05/2026 à 15:56
Pedestre69 a écrit le 29/05/2026 à 15h10

Il n'y a qu'à créer un rond point à la place du feu tricolore...je serais très curieux de connaître le comportement des trottinettes dans les carrefours giratoires notamment en matière de signalisation de direction et de clignotants ??

Quelle horreur !
Encore un mort à cause d’une bagnole

Il y en a marre

Taisez vous donc avec vos théories.
Les faits sont là.
C’est un drame !

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Ex Précisions le 29/05/2026 à 15:46
Pedestre69 a écrit le 29/05/2026 à 15h10

Il n'y a qu'à créer un rond point à la place du feu tricolore...je serais très curieux de connaître le comportement des trottinettes dans les carrefours giratoires notamment en matière de signalisation de direction et de clignotants ??

Il y a une mode en ce moment où les protoxydés traversent les rond-points tout droit en se filmant, donc...

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Interdire le 29/05/2026 à 15:17
Oui mais, a écrit le 29/05/2026 à 14h52

Hélas, il n'y a pas que les trottinettes en libre service. Il y'a aussi toutes celles appartenant à des particuliers. C'est la trottinette électrique en globalité qu'il faudrait interdire. Mais ça...

Et en quoi l interdiction des trotinette empêche les voitures de griller les feux rouge ? On se croirait aux usa. Un mec vient avec un flingue dans une école et des gens se demande pk les gentils n en avaient pas. Je n étais pas decliniste mais force est de constater que certains touchent le fond

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Pedestre69 le 29/05/2026 à 15:10

Il n'y a qu'à créer un rond point à la place du feu tricolore...je serais très curieux de connaître le comportement des trottinettes dans les carrefours giratoires notamment en matière de signalisation de direction et de clignotants ??

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IroGad le 29/05/2026 à 14:58
Cookie the first a écrit le 29/05/2026 à 12h58

Les aménagements de ce carrefour sont affreux et illisibles ! Un tel accident de me surprend pas !

L'accident a eu lieu en bas de chez moi, j'habite là depuis bien avant les travaux, le feux grillé était déjà présent avant. Il y a déjà eu au moins un accident avec les mêmes raisons (chauffard) mais pas avec les mêmes conséquences (1 blessé) avant ces fameux travaux. Le drame de ce matin n'est donc pas lié au nouveau carrefour.

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Oui mais, le 29/05/2026 à 14:52
tueuses ! a écrit le 29/05/2026 à 12h37

A quand les trottinettes en libre accès seront-elles supprimées à Lyon comme à Paris !

Hélas, il n'y a pas que les trottinettes en libre service. Il y'a aussi toutes celles appartenant à des particuliers. C'est la trottinette électrique en globalité qu'il faudrait interdire. Mais ça...

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Mdrplusplus le 29/05/2026 à 14:32
Lolotooooooooooo a écrit le 29/05/2026 à 13h38

Route de Genas, feu grillé, délit de fuite, j'ai comme une petite idée du profil qui était au volant .....

Et cela n'a rien à voir avec la droite ........

Et en plus si c'est une clio, l'enquête sociologique est bouclée.
A moins que ce ne soit un de ces véhicules loué immatriculé dans les pays de l'est.

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Heu... le 29/05/2026 à 14:32
Puisque tu parles absence de neurones a écrit le 29/05/2026 à 13h21

COMBIEN de morts, blessés, handicapés à cause de Sainte Bagnole ?
COMBIEN de morts, blessés, handicapés à cause des vélos et des trottes ?

Comme tu es en manque de neurones, je suis obligé de préciser que cette double question n'exonère en RIEN les abrutis en vélo et trotte, mais je doute que tu comprennes. Quand un abruti grille un feu en trotte, il y a peu de chance qu'il tue le conducteur du véhicule qu'il va percuter. Quand c'est la bagnole qui passe au rouge, il y a peu de chance que le trotteux, le cycliste, le motard, le piéton en réchappe. Est-ce que ton cerveau sous-équipé peut comprendre ça ?

Si vous voulez comparer les choses, prenez toutes les informations:

Combien de voitures?
Combien de kilomètres parcourus en voiture?
Combien de vélos?
Combien de kilomètres parcourus en vélos?

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reddrexxx le 29/05/2026 à 14:31

Villeurbanne et delit de fuite ca sent le conducteur qui s'appelle "nahel le petit ange "cette histoire.....

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Inspecteur le 29/05/2026 à 14:31

Route de Genas, délit de fuite... hum hum...

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Esther le 29/05/2026 à 14:30

Cours Émile Zola je n’ai jamais vu une trotinette ou un vélo respecter les feux rouge et j’emprunté tous les jours ce cours. Ça devient dangereux pour tous, personnes âgées à pied. Que faire ?

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Rapport le 29/05/2026 à 14:25
Bribri2 a écrit le 29/05/2026 à 13h52

Les gens modestes qui ont besoin d'une voiture sont des droitardés ?
C'est quoi cette intolérance à 2 balles ?
Prenez une camomille (bio) ca vous détendra de la pantoufle

Alors vu le prix d une voiture par an je ne sais pas si on peut parler de gens modestes... et alors il faut expliquer le lien avec le non respect du code de la route. Pourquoi est il si difficile de reconnaître l erreur un mec en voiture ? Mes condoléances à la famille

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Nouvelle France le 29/05/2026 à 14:23
Vous voulez ENCORE une preuve de ce qu'est un bagnolard droitardé ? a écrit le 29/05/2026 à 13h03

Quand on parle de "bagnolard" ET qu'on l'associe à "droitardé, certains se demandent pourquoi. Il suffit de lire leurs commentaires, quel que soit le crime commis par le conducteur de Sainte Bagnole, c'est jamais de sa faute mais celle des vélos ou des trottinettes ! L'aveuglement poussé au max du max !!!
Il y a eu un accident du même genre en décembre une personne en trottinette est tuée par une camionnette qui avait grillé un feu après avoir embouti une voiture. Les bourricots de service ont immédiatement dit que les trottinettes grillent les feux. Relisez les commentaires :
https://www.lyonmag.com/article/148944/lyon-un-homme-a-trottinette-mortellement-percute-par-une-camionnette-le-chauffeur-positif-au-cannabis

Aujourd'hui, le mec grille le feu et c’est encore de la faute de la trotte. P...n, mais il y a QUOI dans vos cerveaux malades ?

Comment tu sais que le conducteur était de droite? C'est quoi le rapport avec la droite?
Et vu les circonstances du drame, on a plutôt le sentiment que c'était un des protégés de LFI

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OQTH le 29/05/2026 à 14:23
Bizzare... a écrit le 29/05/2026 à 13h03

Accident suite à un non respect de feu rouge d'un automobiliste qui a pris la fuite et les commentaires font le procès des trottinettes.
La bêtise humaine est insondable

Complètement d'accord avec vous, le nombre de trolls ici est hallucinant.
Le chauffard a courageusement pris la fuite... comme d'hab....

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Cerveau le 29/05/2026 à 14:13
Vous voulez ENCORE une preuve de ce qu'est un bagnolard droitardé ? a écrit le 29/05/2026 à 13h03

Quand on parle de "bagnolard" ET qu'on l'associe à "droitardé, certains se demandent pourquoi. Il suffit de lire leurs commentaires, quel que soit le crime commis par le conducteur de Sainte Bagnole, c'est jamais de sa faute mais celle des vélos ou des trottinettes ! L'aveuglement poussé au max du max !!!
Il y a eu un accident du même genre en décembre une personne en trottinette est tuée par une camionnette qui avait grillé un feu après avoir embouti une voiture. Les bourricots de service ont immédiatement dit que les trottinettes grillent les feux. Relisez les commentaires :
https://www.lyonmag.com/article/148944/lyon-un-homme-a-trottinette-mortellement-percute-par-une-camionnette-le-chauffeur-positif-au-cannabis

Aujourd'hui, le mec grille le feu et c’est encore de la faute de la trotte. P...n, mais il y a QUOI dans vos cerveaux malades ?

Le votre n'a pas l'air totalement ok non plus. Parce que faire l'association bagnole = droitard comme vous dites, cela montre la stupidité de cette pseudo logique...

Déjà que vient foutre la politique là dedans ? Aucun rapport.

Ou alors il faut aller au bout de cette fausse logique. Il y a aussi des tas de gens de gauche qui conduisent comme des tarés et qui sont accros à leurs bagnole. Par exemple il y en a même qui se disent écolo avec leurs faux dieux vélos, de gauche mais qui bizarrement prennent leur voiture pour aller à des endroits où ils y seraient en 10-15 min en marchant (oups).

Ensuite oui c'est un fait avéré, que cela vous plaise ou non il y a énormément de gens en trottinette qui conduisent n'importe comment. Donc bah ouais, a force les gens deviennent, a tord ici, suspicieux dès qu'un accident implique une trottinette. Ces gens là sont tout autant des chauffard que ceux en voiture.

Dans le fond vous avez raison, le chauffard ici est bien côté bagnole et il y en a plein qui sont des dangers sur la route n'ayant rien a faire dans une voiture.

La trotinette est elle le problème en soi ? Non . La voiture est elle le soucis ? Non plus.

C'est le chauffard qui manipule le moyen de transport.

Mais au final vous faites comme les autres : vous vous focalisez sur le moyen de transport plutôt que sur le problème de fond véritable, a savoir qu'il y a dans cette société énormément de gens qui n'ont rien à faire dehors que ce soit en voiture, en trotinette, en vélo ou autre, qui sont complètement tarés et qui représentent un danger pour tous les autres .


Et là pour le coup on pourrait évoquer les politiques qui sont tous les même, gauche ou droite ils n'en ont strictement rien à cirer

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Bribri2 le 29/05/2026 à 13:52
Vous voulez ENCORE une preuve de ce qu'est un bagnolard droitardé ? a écrit le 29/05/2026 à 13h03

Quand on parle de "bagnolard" ET qu'on l'associe à "droitardé, certains se demandent pourquoi. Il suffit de lire leurs commentaires, quel que soit le crime commis par le conducteur de Sainte Bagnole, c'est jamais de sa faute mais celle des vélos ou des trottinettes ! L'aveuglement poussé au max du max !!!
Il y a eu un accident du même genre en décembre une personne en trottinette est tuée par une camionnette qui avait grillé un feu après avoir embouti une voiture. Les bourricots de service ont immédiatement dit que les trottinettes grillent les feux. Relisez les commentaires :
https://www.lyonmag.com/article/148944/lyon-un-homme-a-trottinette-mortellement-percute-par-une-camionnette-le-chauffeur-positif-au-cannabis

Aujourd'hui, le mec grille le feu et c’est encore de la faute de la trotte. P...n, mais il y a QUOI dans vos cerveaux malades ?

Les gens modestes qui ont besoin d'une voiture sont des droitardés ?
C'est quoi cette intolérance à 2 balles ?
Prenez une camomille (bio) ca vous détendra de la pantoufle

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Lolotooooooooooo le 29/05/2026 à 13:38
Vous voulez ENCORE une preuve de ce qu'est un bagnolard droitardé ? a écrit le 29/05/2026 à 13h03

Quand on parle de "bagnolard" ET qu'on l'associe à "droitardé, certains se demandent pourquoi. Il suffit de lire leurs commentaires, quel que soit le crime commis par le conducteur de Sainte Bagnole, c'est jamais de sa faute mais celle des vélos ou des trottinettes ! L'aveuglement poussé au max du max !!!
Il y a eu un accident du même genre en décembre une personne en trottinette est tuée par une camionnette qui avait grillé un feu après avoir embouti une voiture. Les bourricots de service ont immédiatement dit que les trottinettes grillent les feux. Relisez les commentaires :
https://www.lyonmag.com/article/148944/lyon-un-homme-a-trottinette-mortellement-percute-par-une-camionnette-le-chauffeur-positif-au-cannabis

Aujourd'hui, le mec grille le feu et c’est encore de la faute de la trotte. P...n, mais il y a QUOI dans vos cerveaux malades ?

Route de Genas, feu grillé, délit de fuite, j'ai comme une petite idée du profil qui était au volant .....

Et cela n'a rien à voir avec la droite ........

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Jesaistout le 29/05/2026 à 13:34
Vous voulez ENCORE une preuve de ce qu'est un bagnolard droitardé ? a écrit le 29/05/2026 à 13h03

Quand on parle de "bagnolard" ET qu'on l'associe à "droitardé, certains se demandent pourquoi. Il suffit de lire leurs commentaires, quel que soit le crime commis par le conducteur de Sainte Bagnole, c'est jamais de sa faute mais celle des vélos ou des trottinettes ! L'aveuglement poussé au max du max !!!
Il y a eu un accident du même genre en décembre une personne en trottinette est tuée par une camionnette qui avait grillé un feu après avoir embouti une voiture. Les bourricots de service ont immédiatement dit que les trottinettes grillent les feux. Relisez les commentaires :
https://www.lyonmag.com/article/148944/lyon-un-homme-a-trottinette-mortellement-percute-par-une-camionnette-le-chauffeur-positif-au-cannabis

Aujourd'hui, le mec grille le feu et c’est encore de la faute de la trotte. P...n, mais il y a QUOI dans vos cerveaux malades ?

Et si le bagnolard était en fait un gauchiasse ?
Voir même un extrême gauchiasse du genre de ceux adorés par LFI ou les écologistes ?
Parce que, il suffit de se mettre à un feu rouge route de genas ou autre et regarder le profil de ceux qui grillent les feux.

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Puisque tu parles absence de neurones le 29/05/2026 à 13:21
Neurones absentes a écrit le 29/05/2026 à 12h58

Derrière une voiture, il y a un conducteur et potentiellement un cerveau...C'est donc ce cerveau ou cette absence de cerveau qui guide la voiture. Et c'est le même raisonnement pour les cyclistes (ce matin un a grille le feu rouge allègrement au carrefour St Clair), les trotinettes, les motards....si chacun respectait les règles, tout irait peut être mieux, ne croyez vous pas ? Au lieu de toujours accabler les voitures dans votre diarrhée verbale qui témoigne de votre sectarisme.

COMBIEN de morts, blessés, handicapés à cause de Sainte Bagnole ?
COMBIEN de morts, blessés, handicapés à cause des vélos et des trottes ?

Comme tu es en manque de neurones, je suis obligé de préciser que cette double question n'exonère en RIEN les abrutis en vélo et trotte, mais je doute que tu comprennes. Quand un abruti grille un feu en trotte, il y a peu de chance qu'il tue le conducteur du véhicule qu'il va percuter. Quand c'est la bagnole qui passe au rouge, il y a peu de chance que le trotteux, le cycliste, le motard, le piéton en réchappe. Est-ce que ton cerveau sous-équipé peut comprendre ça ?

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Manfueld le 29/05/2026 à 13:19

C’est terrible ! Ces trottinettes tuent en 2 ans combien de décès ?

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Heu... le 29/05/2026 à 13:12
Vous voulez ENCORE une preuve de ce qu'est un bagnolard droitardé ? a écrit le 29/05/2026 à 13h03

Quand on parle de "bagnolard" ET qu'on l'associe à "droitardé, certains se demandent pourquoi. Il suffit de lire leurs commentaires, quel que soit le crime commis par le conducteur de Sainte Bagnole, c'est jamais de sa faute mais celle des vélos ou des trottinettes ! L'aveuglement poussé au max du max !!!
Il y a eu un accident du même genre en décembre une personne en trottinette est tuée par une camionnette qui avait grillé un feu après avoir embouti une voiture. Les bourricots de service ont immédiatement dit que les trottinettes grillent les feux. Relisez les commentaires :
https://www.lyonmag.com/article/148944/lyon-un-homme-a-trottinette-mortellement-percute-par-une-camionnette-le-chauffeur-positif-au-cannabis

Aujourd'hui, le mec grille le feu et c’est encore de la faute de la trotte. P...n, mais il y a QUOI dans vos cerveaux malades ?

Vous êtes vraiment en train d'essayer de tirer une règle générale en partant de commentaires de quelques trolls?
Vous êtes sur que vous ne devriez pas vous poser vous même la question de ce que vous avez dans le cerveau?

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Jacques20 le 29/05/2026 à 13:11
Vous voulez ENCORE une preuve de ce qu'est un bagnolard droitardé ? a écrit le 29/05/2026 à 13h03

Quand on parle de "bagnolard" ET qu'on l'associe à "droitardé, certains se demandent pourquoi. Il suffit de lire leurs commentaires, quel que soit le crime commis par le conducteur de Sainte Bagnole, c'est jamais de sa faute mais celle des vélos ou des trottinettes ! L'aveuglement poussé au max du max !!!
Il y a eu un accident du même genre en décembre une personne en trottinette est tuée par une camionnette qui avait grillé un feu après avoir embouti une voiture. Les bourricots de service ont immédiatement dit que les trottinettes grillent les feux. Relisez les commentaires :
https://www.lyonmag.com/article/148944/lyon-un-homme-a-trottinette-mortellement-percute-par-une-camionnette-le-chauffeur-positif-au-cannabis

Aujourd'hui, le mec grille le feu et c’est encore de la faute de la trotte. P...n, mais il y a QUOI dans vos cerveaux malades ?

Bagnolard droitardé ? Pas de bagnolards chez les gauchos, peut-être ? Et ton Abdelkader Lahmar qui ne respecte rien, non plus, c'est quoi ?

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Vous voulez ENCORE une preuve de ce qu'est un bagnolard droitardé ? le 29/05/2026 à 13:03

Quand on parle de "bagnolard" ET qu'on l'associe à "droitardé, certains se demandent pourquoi. Il suffit de lire leurs commentaires, quel que soit le crime commis par le conducteur de Sainte Bagnole, c'est jamais de sa faute mais celle des vélos ou des trottinettes ! L'aveuglement poussé au max du max !!!
Il y a eu un accident du même genre en décembre une personne en trottinette est tuée par une camionnette qui avait grillé un feu après avoir embouti une voiture. Les bourricots de service ont immédiatement dit que les trottinettes grillent les feux. Relisez les commentaires :
https://www.lyonmag.com/article/148944/lyon-un-homme-a-trottinette-mortellement-percute-par-une-camionnette-le-chauffeur-positif-au-cannabis

Aujourd'hui, le mec grille le feu et c’est encore de la faute de la trotte. P...n, mais il y a QUOI dans vos cerveaux malades ?

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Bizzare... le 29/05/2026 à 13:03

Accident suite à un non respect de feu rouge d'un automobiliste qui a pris la fuite et les commentaires font le procès des trottinettes.
La bêtise humaine est insondable

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Cookie the first le 29/05/2026 à 12:58

Les aménagements de ce carrefour sont affreux et illisibles ! Un tel accident de me surprend pas !

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Neurones absentes le 29/05/2026 à 12:58
Ex chauffard a écrit le 29/05/2026 à 12h15

quand les voitures seront interdite en ville ? combien de piétons,cyclistes,trotinetistes doivent encore mourrir ?

Derrière une voiture, il y a un conducteur et potentiellement un cerveau...C'est donc ce cerveau ou cette absence de cerveau qui guide la voiture. Et c'est le même raisonnement pour les cyclistes (ce matin un a grille le feu rouge allègrement au carrefour St Clair), les trotinettes, les motards....si chacun respectait les règles, tout irait peut être mieux, ne croyez vous pas ? Au lieu de toujours accabler les voitures dans votre diarrhée verbale qui témoigne de votre sectarisme.

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Jacques20 le 29/05/2026 à 12:58
Ex chauffard a écrit le 29/05/2026 à 12h15

quand les voitures seront interdite en ville ? combien de piétons,cyclistes,trotinetistes doivent encore mourrir ?

Pour cet automobiliste, je ne vais pas le défendre, au contraire : il grille un feu ce qui, hélas, devient très très courant de nos jours, il tue quelqu'un et se sauve alors que peut-être un geste aurait pu le sauver, allez savoir. Ce tueur mérite le maximum.
Maintenant, interdire les voitures en ville, pourquoi ? Elles étaient là avant les trottinettes. Maintenant, dans d'autres cas, les trottinettes se comportent n'importe comment en ville, traversent les carrefours en diagonale, coupent la route, font n'importe quoi. Alors, avant d'accuser les voitures, on pourrait déjà parler des trottinettes, non ?
Maintenant, ce ne sont pas les véhicules (autos ou trottinettes) qu'il faudrait interdire mais plutôt les mauvaises mentalités ou attitudes (bien qu'avant les trottinettes n'étaient pas sur la chaussée et je ne vois pas trop ce qu'elles y font).
Ce que l'on constate surtout, c'est que les trottinettes, les vélos, les scooters font n'importe quoi et que maintenant les autos en font autant. Pourquoi ? Peut-être aussi parce que les nouveaux automobilistes sont les anciens trottinettistes, scooteristes ou cyclistes qui se permettaient déjà tout.

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Pedestre69 le 29/05/2026 à 12:53

Un jeune trottinettiste de plus qui s'en est allé rejoindre les Iris et Warren au paradis ! Paix à son âme et courage à sa famille.

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Achète-toi un cerveau le 29/05/2026 à 12:43
ATTACHÉ VOTRE CEINTURE a écrit le 29/05/2026 à 12h21

Vous avez vue la vitesse des trotinettes maintenant ? En cas de chute, ça pardonne pas .

QUEL rapport entre cet accident et ce que tu écris ? Quand on se déplace sur un "engin" roulant sans carrosserie, on met un casque, trottinette, skate, vélo, moto, mobylette, etc. C'est quoi que tu ne comprends pas ?

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Fabrice le 29/05/2026 à 12:40

En tant que Taxi, c’est l’anarchie totale en ville qu’on dénombre pas mal de blessés depuis ces dernières années dans la métropole, suite à plusieurs travaux qui ont été placés de partout à Lyon. Et malgré tout, on a réélu le Maire les vélos gris, les feux rouges, on leur laisse la priorité de griller les feux, les trottinettes roulent à vive allure, ne respecte rien et j’en passe, on essaye de faire vraiment attention mais c’est trop dangereux

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tueuses ! le 29/05/2026 à 12:37
Ex chauffard a écrit le 29/05/2026 à 12h15

quand les voitures seront interdite en ville ? combien de piétons,cyclistes,trotinetistes doivent encore mourrir ?

A quand les trottinettes en libre accès seront-elles supprimées à Lyon comme à Paris !

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rien à voir le 29/05/2026 à 12:36
ATTACHÉ VOTRE CEINTURE a écrit le 29/05/2026 à 12h21

Vous avez vue la vitesse des trotinettes maintenant ? En cas de chute, ça pardonne pas .

dans ce cas!!on t explique que l AUTOMOBILISTE A GRILLE UN FEU ROUGE!!

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tueuse ! le 29/05/2026 à 12:35
Ex Précisions a écrit le 29/05/2026 à 12h16

En trottinette ou en vélo en cas d'accident on n'est pas du tout protégé malheureusement.
Espérons qu'ils retrouvent rapidement ce tueur. On devine déjà le profil...

A Paris, après une votation citoyenne, les trottinettes en libre acccès on déjà été supprimées. A Lyon c'est pour uand !

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Un lâche de plus en liberté le 29/05/2026 à 12:34

Un malheureux concours de circonstances, ce monde ne nous appartient pas; beaucoup de jeunes vivent dangereusement, très dangereusement.

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johnny le 29/05/2026 à 12:30
Ex chauffard a écrit le 29/05/2026 à 12h15

quand les voitures seront interdite en ville ? combien de piétons,cyclistes,trotinetistes doivent encore mourrir ?

La trottinette a cas aussi rouler moin vite j'en et encore vu une me frôlé a fond sur le trottoir tranquille je l'interpelle y me dit va n.... Ta mère

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Gugusse le 29/05/2026 à 12:24
Ex chauffard a écrit le 29/05/2026 à 12h15

quand les voitures seront interdite en ville ? combien de piétons,cyclistes,trotinetistes doivent encore mourrir ?

Ton pseudo m'indique que tu dois être un chauffard! 😡

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Nodevmomo le 29/05/2026 à 12:21

Interdire définitivement les voitures devient urgent!

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laya le 29/05/2026 à 12:21

j'étais présente ce matin route de genas.Il y avait une ambulance et beaucoup de policiers.Celà me m'étonne pas qu'il y a eu des accidents;c'est l'enfer de circuler à cet endroit avec ces travaux .Vivement que ces travaux finissent!

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ATTACHÉ VOTRE CEINTURE le 29/05/2026 à 12:21

Vous avez vue la vitesse des trotinettes maintenant ? En cas de chute, ça pardonne pas .

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Ex Précisions le 29/05/2026 à 12:16

En trottinette ou en vélo en cas d'accident on n'est pas du tout protégé malheureusement.
Espérons qu'ils retrouvent rapidement ce tueur. On devine déjà le profil...

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Jesaistout le 29/05/2026 à 12:15

Avant que les commentaires ne s'enflamment, ce n'est pas la voiture qui tue, mais ceux qui les conduisent en ne respectant pas les règles les plus élémentaires du code de la route. Ne serait-ce que la consultation du téléphone en conduisant par les deux tiers des conducteurs et même en vélo ou en trottinettes.
Il y a de plus en plus de personnes qui ne respectent pas les feux, automobilistes, cyclistes, deux roues de toute nature. Effectivement c'est plus dommageable lorsque c'est un automobilistes.
Et en plus l'auteur s'enfuie, sans doute n'avait-il plus le permis, un défaut d'assurance ?
Encore une fois, c'est le résultat du laisser faire.

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Ex chauffard le 29/05/2026 à 12:15

quand les voitures seront interdite en ville ? combien de piétons,cyclistes,trotinetistes doivent encore mourrir ?

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