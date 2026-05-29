Près de Lyon : à trottinette, un homme mortellement percuté par une voiture qui venait de griller un feu rouge

Un homme de 30 ans est décédé ce vendredi matin à Villeurbanne. La victime, qui circulait à trottinette, a été percutée aux alentours de 8h30 par une voiture route de Genas. Selon les premiers éléments, le véhicule venait de griller un feu rouge. Son conducteur a pris la fuite après les faits et est activement recherché.

Le décès du trentenaire a été constaté sur place. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.