Course sauvage à Lyon : un ancien gardien de la paix fixé sur son sort après avoir tué un piéton quai Claude-Bernard

Le tribunal correctionnel de Lyon a rendu sa décision ce mardi 5 mai dans l’affaire de l’accident mortel survenu dans la nuit du 19 mai 2023 sur le quai Claude-Bernard à proximité du centre nautique Tony-Bertrand,, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Cette nuit-là, Jérémie L., 24 ans, avait été percuté par une Volkswagen Golf alors qu’il traversait sur un passage piéton. Malgré l’intervention rapide des secours, le jeune homme était décédé sur place des suites d’un violent polytraumatisme.

Au volant du véhicule se trouvait Melvin T., 22 ans, alors gardien de la paix stagiaire en poste à Givors. Après les faits, le jeune policier avait quitté les lieux avant de se présenter quelques heures plus tard au commissariat. Depuis, il a été radié de la police nationale.

Une "course" entre deux voitures avant le drame

L’enquête avait rapidement mis en évidence de nombreux témoignages évoquant une conduite à très vive allure sur les quais du Rhône. Plusieurs personnes avaient décrit une “course” entre la Volkswagen Golf conduite par Melvin T. et une Audi présente à proximité au moment des faits.

Les investigations avaient également établi que Jérémie L. traversait bien sur un passage piéton lorsque le choc s’est produit. Des témoins avaient affirmé que le véhicule roulait entre 80 et 100 km/h. L’expertise accidentologique avait finalement estimé la vitesse du véhicule à au moins 64 km/h au moment de l’impact, après freinage, sur une portion limitée à 50 km/h.

Le rapport précisait par ailleurs que l’éclairage public fonctionnait correctement et que la visibilité était jugée bonne malgré l’heure tardive.

Sous la violence du choc, la victime avait été projetée sur plusieurs dizaines de mètres. L’autopsie avait conclu à une "mort violente consécutive à un polytraumatisme à haute énergie cinétique."

Le délit de fuite retenu par le tribunal

Après l’accident, Melvin T. s’était brièvement approché de la victime avant de prendre la fuite. Plusieurs témoins avaient confirmé son départ en courant tandis que ses passagers avaient expliqué qu’il s’était rendu chez un ami avant de revenir au commissariat au petit matin.

À l’audience, la défense avait notamment contesté les circonstances liées à une éventuelle alcoolisation au moment des faits. Les prélèvements ayant été réalisés plusieurs heures après le drame, le tribunal n’a finalement pas retenu cette circonstance aggravante. Plusieurs témoignages s’étaient par ailleurs contredits sur la consommation d’alcool du conducteur avant l’accident.

En revanche, la juridiction a retenu la vitesse excessive ainsi que le délit de fuite.

Trois ans de prison dont un an ferme

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Melvin T. à trois ans de prison dont un an ferme. L’ancien policier avait déjà effectué six mois de détention provisoire après les faits. Les six mois de prison restants ont été aménagés sous bracelet électronique.

Le tribunal a également prononcé l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant deux ans. Concernant les dommages et intérêts, le dossier a été renvoyé à janvier 2027.

Autre décision notable : les juges ont accordé une dispense d’inscription de la condamnation au casier judiciaire afin de ne pas compromettre les futurs projets professionnels du prévenu. À l’issue de l’audience, Me David Metaxas, avocat de Melvin T., s’est dit "très satisfait" de la décision rendue.

Présents au tribunal, le père et le frère de Jérémie L. sont apparus dignes et résignés face au jugement.