Course sauvage à Lyon : un ancien gardien de la paix fixé sur son sort après avoir tué un piéton quai Claude-Bernard

Le tribunal correctionnel de Lyon a rendu sa décision ce mardi 5 mai dans l’affaire de l’accident mortel survenu dans la nuit du 19 mai 2023 sur le quai Claude-Bernard à proximité du centre nautique Tony-Bertrand,, dans le 7e arrondissement de Lyon.
Cette nuit-là, Jérémie L., 24 ans, avait été percuté par une Volkswagen Golf alors qu’il traversait sur un passage piéton. Malgré l’intervention rapide des secours, le jeune homme était décédé sur place des suites d’un violent polytraumatisme.
Au volant du véhicule se trouvait Melvin T., 22 ans, alors gardien de la paix stagiaire en poste à Givors. Après les faits, le jeune policier avait quitté les lieux avant de se présenter quelques heures plus tard au commissariat. Depuis, il a été radié de la police nationale.
Une "course" entre deux voitures avant le drame
L’enquête avait rapidement mis en évidence de nombreux témoignages évoquant une conduite à très vive allure sur les quais du Rhône. Plusieurs personnes avaient décrit une “course” entre la Volkswagen Golf conduite par Melvin T. et une Audi présente à proximité au moment des faits.
Les investigations avaient également établi que Jérémie L. traversait bien sur un passage piéton lorsque le choc s’est produit. Des témoins avaient affirmé que le véhicule roulait entre 80 et 100 km/h. L’expertise accidentologique avait finalement estimé la vitesse du véhicule à au moins 64 km/h au moment de l’impact, après freinage, sur une portion limitée à 50 km/h.
Le rapport précisait par ailleurs que l’éclairage public fonctionnait correctement et que la visibilité était jugée bonne malgré l’heure tardive.
Sous la violence du choc, la victime avait été projetée sur plusieurs dizaines de mètres. L’autopsie avait conclu à une "mort violente consécutive à un polytraumatisme à haute énergie cinétique."
Le délit de fuite retenu par le tribunal
Après l’accident, Melvin T. s’était brièvement approché de la victime avant de prendre la fuite. Plusieurs témoins avaient confirmé son départ en courant tandis que ses passagers avaient expliqué qu’il s’était rendu chez un ami avant de revenir au commissariat au petit matin.
À l’audience, la défense avait notamment contesté les circonstances liées à une éventuelle alcoolisation au moment des faits. Les prélèvements ayant été réalisés plusieurs heures après le drame, le tribunal n’a finalement pas retenu cette circonstance aggravante. Plusieurs témoignages s’étaient par ailleurs contredits sur la consommation d’alcool du conducteur avant l’accident.
En revanche, la juridiction a retenu la vitesse excessive ainsi que le délit de fuite.
Trois ans de prison dont un an ferme
Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Melvin T. à trois ans de prison dont un an ferme. L’ancien policier avait déjà effectué six mois de détention provisoire après les faits. Les six mois de prison restants ont été aménagés sous bracelet électronique.
Le tribunal a également prononcé l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant deux ans. Concernant les dommages et intérêts, le dossier a été renvoyé à janvier 2027.
Autre décision notable : les juges ont accordé une dispense d’inscription de la condamnation au casier judiciaire afin de ne pas compromettre les futurs projets professionnels du prévenu. À l’issue de l’audience, Me David Metaxas, avocat de Melvin T., s’est dit "très satisfait" de la décision rendue.
Présents au tribunal, le père et le frère de Jérémie L. sont apparus dignes et résignés face au jugement.
Sérieux normalement perpétuité ou peine de mortSignaler Répondre
de jour comme de nuit en tant que piéton je regarde avant de traverser ! si je vois voiture pressée vélo ou trottinette je m arrête même si je suis dans mes droits et ça m’a servi plus d’une fois !!Signaler Répondre
1 an de prison pour jne vie ca vaSignaler Répondre
Et voilà, encore une victoire des juges rouges : bracelet électronique pour 6 mois après avoir tué quelqu'un !!!!!Signaler Répondre
c'est même moins que Sarkozy !
Bizarre cet avocat qui a eté condamné pour avoir refusé de se soumettre à contrôle drogue et alcoolémie après avoir accidenté une personneSignaler Répondre
Ce n est pas cet avocat qui a des démêlés avec la justice ?Signaler Répondre
Il est mis en examen non ?
Et sinon
Y a pas d appel possible ?
car ça paraît peu comme peine rendue
T'es vraiment taré, toi. Un homme a été tué.Signaler Répondre
Le vrai responsable, c'est la personne qu'il poursuivait! On l'a arrêté?Signaler Répondre
Ben en même temps, on en voit tous les jours des types comme ça, qui regardent même pas à droite ou à gauche mais traversent direct, rien à foutre de ce qui vient à gauche ou à droite. C’est bien français comme comportement…Signaler Répondre
Moi personnellement je suis choqué il mérite perpétuité faut pas réfléchir normalement le juge doit lui mettre perpétuitéSignaler Répondre
Quel commentaire débile, à ton image.Signaler Répondre
Il y en a partout...Signaler Répondre
Pensez-vous que si une personne quelconque qui participe aux échanges sur LyonMag, aurait fait exactement les mêmes délits cumulés subirai la même Clémence judiciaire ?Signaler Répondre
Le vrai con hein ?Signaler Répondre
C est bien fait pour sa gueule il n avait qu a écouté , c est ca ?
et qui c est qui va rembourser les frais sur la voiture hein ?
Comme quoi , certains avec la TDC ne parlent pas ils petent...
Limite ça va être la faute du piéton d'avoir traversé sur le passage protégé. Non mais incroyable. Le mec fait un délit de fuite et en plus n'obtiens pas d'inscription à son casier judiciaire. Pourquoi retenter la fonction publique ?Signaler Répondre
"mort violente consécutive à un polytraumatisme à haute énergie cinétique." C'est une belle expression pour un meurtre.Signaler Répondre
Et l'accusé s'en sort avec 6 mois sous bracelet sans mention au casier... son avocat a toutes les raisons de se féliciter.
Apprenti policier et déjà un expert voyou .Signaler Répondre
C'est un bon lui !
une peine vraiment ridicule.Signaler Répondre
Quelle peine ridicule pour un meurtrier !!!Signaler Répondre
A quand une échelle des peines liée au degré d'atteinte à la victime ???
La vie d'un homme en France en 2026 ne vaut pas grand chose...Signaler Répondre
Le coupable, policier stagiaire (circonstance aggravante, un policier doit être exemplaire) ne se prend qu'une année ferme, dont six mois sous bracelet électronique, pour un homicide involontaire avec délit de fuite, alors que son job c'est faire respecter la loi, c'est vraiment pas cher payé.
Un mort quand même.Signaler Répondre
Lfi va ressortir ce fait pendant des années alors que leurs électeurs protégés en commettent tous les jours sur Lyon des homicides...
Le genre d'individu qui, même s'il voit et entend des voitures qui arrivent à fond, traverse quand même...Signaler Répondre
Oui mas les vélosSignaler Répondre