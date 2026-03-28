Judiciaire

SUV, alcool et choc fatal : le dossier du drame de Caluire-et-Cuire entre les mains d’un juge

SUV, alcool et choc fatal : le dossier du drame de Caluire-et-Cuire entre les mains d’un juge
SUV, alcool et choc fatal : le dossier du drame de Caluire-et-Cuire entre les mains d’un juge - LyonMag

L’affaire du double accident mortel survenu le 3 mars à Caluire-et-Cuire avance.

Le septuagénaire au volant du SUV impliqué a été présenté au parquet de Lyon, dans la matinée de ce vendredi 27 mars. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme circulait avec un taux d’alcool de 1,59 g par litre de sang au moment des faits, rapporte le Progrès. Il roulait également sans assurance.

Ce jour-là, vers 14 heures, le conducteur avait percuté un couple de retraités qui traversait sur un passage piéton rue Pasteur. Les deux victimes, âgées de 79 et 80 ans, sont décédées sur place. Très connus dans leur quartier, leur disparition avait suscité une vive émotion locale.

Dans sa course, le véhicule avait aussi violemment heurté une voiture arrivant en face. La conductrice, une femme d’une quarantaine d’années, avait été grièvement blessée et désincarcérée par les secours. Elle s’est vu prescrire 30 jours d’incapacité totale de travail.

Blessé lui aussi, le suspect avait été hospitalisé et opéré, interrompant temporairement sa garde à vue. Celle-ci a repris jeudi matin avant son déferrement. Inconnu jusque-là des services de justice, le septuagénaire affirme ne pas se souvenir des faits. Il reconnaît toutefois avoir consommé de l’alcool avant de prendre le volant.

Une information judiciaire doit désormais être ouverte. Les investigations vont se poursuivre afin de préciser les circonstances exactes du drame. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si le conducteur utilisait son téléphone au moment de l’accident. Son appareil était actif, possiblement pour diffuser de la musique.

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accident

4 commentaires
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Catalan le 28/03/2026 à 18:21
Ex Précisions a écrit le 28/03/2026 à 17h48

Les vieux bourgeois tuent...

commentaire débile

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lorsque tu le 28/03/2026 à 18:13
Ex Précisions a écrit le 28/03/2026 à 17h48

Les vieux bourgeois tuent...

taris cote inspiration et bons mots ,tu deviens mediocre à vouloir forcer ta nature dejà bien poussive...le silence est d or

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Odjali1969 le 28/03/2026 à 18:00
Ex Précisions a écrit le 28/03/2026 à 17h48

Les vieux bourgeois tuent...

Commentaire d’une rare intelligence !
Les abrutis pullulent eux

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Ex Précisions le 28/03/2026 à 17:48

Les vieux bourgeois tuent...

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