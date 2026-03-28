SUV, alcool et choc fatal : le dossier du drame de Caluire-et-Cuire entre les mains d’un juge

Le septuagénaire au volant du SUV impliqué a été présenté au parquet de Lyon, dans la matinée de ce vendredi 27 mars. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme circulait avec un taux d’alcool de 1,59 g par litre de sang au moment des faits, rapporte le Progrès. Il roulait également sans assurance.

Ce jour-là, vers 14 heures, le conducteur avait percuté un couple de retraités qui traversait sur un passage piéton rue Pasteur. Les deux victimes, âgées de 79 et 80 ans, sont décédées sur place. Très connus dans leur quartier, leur disparition avait suscité une vive émotion locale.

Dans sa course, le véhicule avait aussi violemment heurté une voiture arrivant en face. La conductrice, une femme d’une quarantaine d’années, avait été grièvement blessée et désincarcérée par les secours. Elle s’est vu prescrire 30 jours d’incapacité totale de travail.

Blessé lui aussi, le suspect avait été hospitalisé et opéré, interrompant temporairement sa garde à vue. Celle-ci a repris jeudi matin avant son déferrement. Inconnu jusque-là des services de justice, le septuagénaire affirme ne pas se souvenir des faits. Il reconnaît toutefois avoir consommé de l’alcool avant de prendre le volant.

Une information judiciaire doit désormais être ouverte. Les investigations vont se poursuivre afin de préciser les circonstances exactes du drame. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si le conducteur utilisait son téléphone au moment de l’accident. Son appareil était actif, possiblement pour diffuser de la musique.