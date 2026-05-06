Près de Lyon : un homme mortellement percuté par un train à un passage à niveau

Un accident dramatique s’est produit mardi 5 mai, aux alentours de 20h30, sur la commune de Saint-Georges-de-Reneins, dans le Beaujolais. Selon les premiers éléments, un homme a été violemment percuté par un train au niveau d’un passage à niveau situé route de Nuits.

À leur arrivée, les secours n’ont pu que constater le décès de la victime. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour intervenir sur les lieux, précise le Progrès. Leur opération s’est achevée dans la soirée.

Pour l’heure, les circonstances exactes de la collision restent inconnues et devront être éclaircies.

Ce drame survient moins de 48 heures après un autre accident similaire dans le département. La veille, une femme âgée d’une quarantaine d’années avait également perdu la vie en gare de Saint-Priest.