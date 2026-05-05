Lyon : pare-brise pulvérisés, un mystérieux casseur sème la panique dans plusieurs secteurs

Ce week-end du premier mai, de nombreux propriétaires ont découvert leurs véhicules fortement endommagés dans plusieurs rues des 7e et 8e arrondissements de Lyon.

Au petit matin, le constat est souvent le même : pare-brise fissurés, enfoncés ou totalement détruits, parfois percés par des impacts violents. Des dégâts importants, sans trace d’effraction ni de vol, qui interrogent sur la nature de ces actes. S’agit-il de simples dégradations gratuites ou d’un phénomène plus large ?

Il est vrai qu'à Lyon, les véhicules sont régulièrement pris pour cible. Vols à la roulotte, dégradations ou tentatives d’effraction : ces faits sont en hausse dans l’agglomération. Mais dans ce cas précis, aucune intention de vol ne semble ressortir, renforçant l’incompréhension des riverains.

Une vidéo filmée par un témoin apporte un élément de réponse partiel. On y voit un homme muni d’une planche en bois s’en prendre violemment à plusieurs voitures stationnées dans le 7e arrondissement, notamment rue Étienne-Rognon, rue Raulin et rue Professeur Grignard.

D’autres dégradations ont également été signalées dans le 8e arrondissement, rue Professeur Paul-Sisley, à proximité de l’Institut Lumière."Les caméras promises par M. Doucet pendant sa campagne seront-elles bientôt installées ?" s'interrogent un riverain sur les réseaux sociaux.

Au moins une dizaine de véhicules auraient été touchés, avec des dégâts parfois considérables. L’individu aperçu sur les images aurait été interpellé par la police dans le 7e arrondissement selon Actu.fr. Mais une question demeure : est-il à l’origine de l’ensemble des dégradations constatées dans les deux secteurs ?

Néanmoins, les motivations derrière cette série de dégradations restent floues.