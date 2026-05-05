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Lyon : des dizaines de pare-brise pulvérisés, un mystérieux casseur sème la panique dans plusieurs secteurs

Lyon : des dizaines de pare-brise pulvérisés, un mystérieux casseur sème la panique dans plusieurs secteurs
Lyon : pare-brise pulvérisés, un mystérieux casseur sème la panique dans plusieurs secteurs

Des faits qui alimentent, une fois de plus, le sentiment d’insécurité chez certains habitants.

Ce week-end du premier mai, de nombreux propriétaires ont découvert leurs véhicules fortement endommagés dans plusieurs rues des 7e et 8e arrondissements de Lyon.

Au petit matin, le constat est souvent le même : pare-brise fissurés, enfoncés ou totalement détruits, parfois percés par des impacts violents. Des dégâts importants, sans trace d’effraction ni de vol, qui interrogent sur la nature de ces actes. S’agit-il de simples dégradations gratuites ou d’un phénomène plus large ?

Il est vrai qu'à Lyon, les véhicules sont régulièrement pris pour cible. Vols à la roulotte, dégradations ou tentatives d’effraction : ces faits sont en hausse dans l’agglomération. Mais dans ce cas précis, aucune intention de vol ne semble ressortir, renforçant l’incompréhension des riverains.

Une vidéo filmée par un témoin apporte un élément de réponse partiel. On y voit un homme muni d’une planche en bois s’en prendre violemment à plusieurs voitures stationnées dans le 7e arrondissement, notamment rue Étienne-Rognon, rue Raulin et rue Professeur Grignard.

D’autres dégradations ont également été signalées dans le 8e arrondissement, rue Professeur Paul-Sisley, à proximité de l’Institut Lumière."Les caméras promises par M. Doucet pendant sa campagne seront-elles bientôt installées ?" s'interrogent un riverain sur les réseaux sociaux.

Au moins une dizaine de véhicules auraient été touchés, avec des dégâts parfois considérables. L’individu aperçu sur les images aurait été interpellé par la police dans le 7e arrondissement selon Actu.fr. Mais une question demeure : est-il à l’origine de l’ensemble des dégradations constatées dans les deux secteurs ?

Néanmoins, les motivations derrière cette série de dégradations restent floues.

33 commentaires
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J6 le 05/05/2026 à 19:00

On dit merci aux droit de l'hommistes

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Caméra le 05/05/2026 à 18:56

Installez vos propres caméras dans vos voitures, prenez les devants et n'attendez rien de la société pour faire ce travail car nul ne le fera, protégez vos voitures.
Et si mettre des caméras est illégal ? Osef, a un moment donné ça suffit leurs conneries.
Il faut choper les salopards qui cassent les biens d'autrui

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ancien caviste le 05/05/2026 à 18:45
Calahann a écrit le 05/05/2026 à 15h51

C'est probablement un vrai fan de Carglass.

Plutôt un actionnaire de carglass !

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pas leur mode d action le 05/05/2026 à 18:44
Alfred a écrit le 05/05/2026 à 18h12

J'suis sûr que c'est des cyclistes.

le cycliste s en prend aux essuie glaces juste lorsque la voiture mal garee empiete sur la piste cyclable(SA piste qui est bien à lui!!ha,mais!!)
là c est plutot du domaine du psychopathe chronique ,de l alcolo au vin mauvais en etat second , ou du militant d extreme gauche qui en veut à la terre entiere..

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jeeep le 05/05/2026 à 18:41

Okkkk,gros benêt, c’est pas parce qu’on dit qu’au Texas ça serait différent que l’on admire le Texas. On affirme simplement qu’en France on a peur de gronder. À 4 ans un petit neveu m’a tiré la langue à moi qui en ai 75…

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Alfred le 05/05/2026 à 18:12

J'suis sûr que c'est des cyclistes.

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Okkkkk le 05/05/2026 à 17:59
Au Texas a écrit le 05/05/2026 à 16h14

Au Texas il y aurait un dénouement différent. Au grand plaisir des pompes funèbres.

Si t’admire autant que ça le Texas vas-y ! Tu manqueras a personne t’inquiète pas.

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Solidarité 69 le 05/05/2026 à 17:47

La nouvelle France by LFI.

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bassta le 05/05/2026 à 17:16
Chris25 a écrit le 05/05/2026 à 16h50

Ville apaisée...

un sentiment de pare brise pulvérisé....vite un psychologue pour vous rassurer !

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Monikae le 05/05/2026 à 17:14
Chris25 a écrit le 05/05/2026 à 16h50

Ville apaisée...

Cerveaux 🧠 Dérangés ! Les asiles psychiatriques doivent être réouvert !!

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Les Psychopathes le 05/05/2026 à 17:12

Le résultat du confinement qui a mis en démence plus de la moitié des français.

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Hillo le 05/05/2026 à 17:11

Encore un ecolo qui s’ennuie

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saco697 le 05/05/2026 à 17:11

et dire que Dousset a confirmé à mainte fois qu il faisait tout pour la sécurité des lyonnais … on se demande s il sait ce que signifie le mot sécurité… ce st vrai que pour lui c est d avoir là police municipale autour de lui pendant les émeutes … et d avoir la nouvelle garde comme partenaires privilégiés… ça confirme qu il était temps de pousser les bobos pseudos écolos incompétents dehors, la prochaine fois on s en débarrassera totalement

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Chris25 le 05/05/2026 à 16:50

Ville apaisée...

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Moliere en est mort le 05/05/2026 à 16:45

Sans aucun doute l'auteur de ces faits contribue a l'apaisement de la ville en incitant ces odieux pollueurs a changer de mode de transport ...

Le militantisme radical en action .

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Ritchie le 05/05/2026 à 16:21

Les travaux pratiques du gauchiste...

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Dry Life le 05/05/2026 à 16:15
suivi psychologique a écrit le 05/05/2026 à 15h32

combien de personnes souffrent des maladies psychiatriques sont en liberté sans diagnostic les français vive dans une société d’angoisse et d’individualisme les caméras ne réguleront jamais les problèmes la consommation de l’alcool aggrave la situation

Je rêve d'une France sans alcool. Que du thé et du kéfir, point barre.

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Au Texas le 05/05/2026 à 16:14

Au Texas il y aurait un dénouement différent. Au grand plaisir des pompes funèbres.

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Il faut les excuser le 05/05/2026 à 15:58

Toutes ces personnes n osent pas s'attaquer à une poubelle ou un abri bus .
Alors qu'un rétro ou un pare brise ...
Supercouillus !

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Ex Précisions le 05/05/2026 à 15:55

Pourtant ça fait du bruit quand ça pète une vitre de voiture, bizarre que personne ne l'entend.
Le gars il faudrait lui casser les doigts un par un pour lui faire comprendre, et rembourser les dégâts causés.

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Et le 05/05/2026 à 15:52

C'est pareil dans le cinquième ...

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Chris6969699 le 05/05/2026 à 15:51
Le ponpom ! a écrit le 05/05/2026 à 15h23

Aucune caméra dans le 4 eme ! Le maire en est très fier !!! Juste qu’au jour où !!!!!! Ça s’appelle prendre ses responsabilités Monsieur Zinzin !

Avec un sentiment de caméras de vidéoprotection, plus besoin de dépenser des fonds public pour installer des caméras...

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Calahann le 05/05/2026 à 15:51

C'est probablement un vrai fan de Carglass.

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à villeurbanne ,menu different le 05/05/2026 à 15:46
Bah a écrit le 05/05/2026 à 15h03

Ça fait des mois que c est le cas dans le secteur part dieu Ferrandière mais il faut juste ne pas oublier que le danger c est l extrême droite

un dingo casse à coup de tatane,au petit matin , les retroviseurs cote trottoir

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Okkkkk le 05/05/2026 à 15:43
Le ponpom ! a écrit le 05/05/2026 à 15h23

Aucune caméra dans le 4 eme ! Le maire en est très fier !!! Juste qu’au jour où !!!!!! Ça s’appelle prendre ses responsabilités Monsieur Zinzin !

Sa tombe bien sa c’est pas passé dans le 4eme.

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lyon avec zemmour vite et très vite le 05/05/2026 à 15:41

Il y a plein de fous comme ça dans la rue mais la racaille politicarde et policière s en foutent car ils sont pas affectés par ca

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ici c'est calme ras le 05/05/2026 à 15:39

Sa fait du bien que ce soit pas en banlieue sa changerai de la routine

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Reponse à Chris le 05/05/2026 à 15:38

Yen a marre...

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C'est la ville polluée du maire en place le 05/05/2026 à 15:36

Mais il ne veut pas voir cette pollution, la vraie, celle qui pourrit véritablement la vie des Lyonnais.

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suivi psychologique le 05/05/2026 à 15:32

combien de personnes souffrent des maladies psychiatriques sont en liberté sans diagnostic les français vive dans une société d’angoisse et d’individualisme les caméras ne réguleront jamais les problèmes la consommation de l’alcool aggrave la situation

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Chris6969699 le 05/05/2026 à 15:32

Un sentiment de bris de pare brises... Rien de plus...

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Le ponpom ! le 05/05/2026 à 15:23

Aucune caméra dans le 4 eme ! Le maire en est très fier !!! Juste qu’au jour où !!!!!! Ça s’appelle prendre ses responsabilités Monsieur Zinzin !

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Bah le 05/05/2026 à 15:03

Ça fait des mois que c est le cas dans le secteur part dieu Ferrandière mais il faut juste ne pas oublier que le danger c est l extrême droite

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