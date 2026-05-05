Lyon : pare-brise pulvérisés, un mystérieux casseur sème la panique dans plusieurs secteurs

Ce week-end du premier mai, de nombreux propriétaires ont découvert leurs véhicules fortement endommagés dans plusieurs rues des 7e et 8e arrondissements de Lyon.
Au petit matin, le constat est souvent le même : pare-brise fissurés, enfoncés ou totalement détruits, parfois percés par des impacts violents. Des dégâts importants, sans trace d’effraction ni de vol, qui interrogent sur la nature de ces actes. S’agit-il de simples dégradations gratuites ou d’un phénomène plus large ?
Il est vrai qu'à Lyon, les véhicules sont régulièrement pris pour cible. Vols à la roulotte, dégradations ou tentatives d’effraction : ces faits sont en hausse dans l’agglomération. Mais dans ce cas précis, aucune intention de vol ne semble ressortir, renforçant l’incompréhension des riverains.
Une vidéo filmée par un témoin apporte un élément de réponse partiel. On y voit un homme muni d’une planche en bois s’en prendre violemment à plusieurs voitures stationnées dans le 7e arrondissement, notamment rue Étienne-Rognon, rue Raulin et rue Professeur Grignard.
D’autres dégradations ont également été signalées dans le 8e arrondissement, rue Professeur Paul-Sisley, à proximité de l’Institut Lumière."Les caméras promises par M. Doucet pendant sa campagne seront-elles bientôt installées ?" s'interrogent un riverain sur les réseaux sociaux.
Au moins une dizaine de véhicules auraient été touchés, avec des dégâts parfois considérables. L’individu aperçu sur les images aurait été interpellé par la police dans le 7e arrondissement selon Actu.fr. Mais une question demeure : est-il à l’origine de l’ensemble des dégradations constatées dans les deux secteurs ?
Néanmoins, les motivations derrière cette série de dégradations restent floues.
On dit merci aux droit de l'hommistesSignaler Répondre
Installez vos propres caméras dans vos voitures, prenez les devants et n'attendez rien de la société pour faire ce travail car nul ne le fera, protégez vos voitures.Signaler Répondre
Et si mettre des caméras est illégal ? Osef, a un moment donné ça suffit leurs conneries.
Il faut choper les salopards qui cassent les biens d'autrui
Plutôt un actionnaire de carglass !Signaler Répondre
le cycliste s en prend aux essuie glaces juste lorsque la voiture mal garee empiete sur la piste cyclable(SA piste qui est bien à lui!!ha,mais!!)Signaler Répondre
là c est plutot du domaine du psychopathe chronique ,de l alcolo au vin mauvais en etat second , ou du militant d extreme gauche qui en veut à la terre entiere..
Okkkk,gros benêt, c’est pas parce qu’on dit qu’au Texas ça serait différent que l’on admire le Texas. On affirme simplement qu’en France on a peur de gronder. À 4 ans un petit neveu m’a tiré la langue à moi qui en ai 75…Signaler Répondre
J'suis sûr que c'est des cyclistes.Signaler Répondre
Si t’admire autant que ça le Texas vas-y ! Tu manqueras a personne t’inquiète pas.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
un sentiment de pare brise pulvérisé....vite un psychologue pour vous rassurer !Signaler Répondre
Cerveaux 🧠 Dérangés ! Les asiles psychiatriques doivent être réouvert !!Signaler Répondre
Le résultat du confinement qui a mis en démence plus de la moitié des français.Signaler Répondre
Encore un ecolo qui s’ennuieSignaler Répondre
et dire que Dousset a confirmé à mainte fois qu il faisait tout pour la sécurité des lyonnais … on se demande s il sait ce que signifie le mot sécurité… ce st vrai que pour lui c est d avoir là police municipale autour de lui pendant les émeutes … et d avoir la nouvelle garde comme partenaires privilégiés… ça confirme qu il était temps de pousser les bobos pseudos écolos incompétents dehors, la prochaine fois on s en débarrassera totalementSignaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Sans aucun doute l'auteur de ces faits contribue a l'apaisement de la ville en incitant ces odieux pollueurs a changer de mode de transport ...Signaler Répondre
Le militantisme radical en action .
Les travaux pratiques du gauchiste...Signaler Répondre
Je rêve d'une France sans alcool. Que du thé et du kéfir, point barre.Signaler Répondre
Au Texas il y aurait un dénouement différent. Au grand plaisir des pompes funèbres.Signaler Répondre
Toutes ces personnes n osent pas s'attaquer à une poubelle ou un abri bus .Signaler Répondre
Alors qu'un rétro ou un pare brise ...
Supercouillus !
Pourtant ça fait du bruit quand ça pète une vitre de voiture, bizarre que personne ne l'entend.Signaler Répondre
Le gars il faudrait lui casser les doigts un par un pour lui faire comprendre, et rembourser les dégâts causés.
C'est pareil dans le cinquième ...Signaler Répondre
Avec un sentiment de caméras de vidéoprotection, plus besoin de dépenser des fonds public pour installer des caméras...Signaler Répondre
C'est probablement un vrai fan de Carglass.Signaler Répondre
un dingo casse à coup de tatane,au petit matin , les retroviseurs cote trottoirSignaler Répondre
Sa tombe bien sa c’est pas passé dans le 4eme.Signaler Répondre
Il y a plein de fous comme ça dans la rue mais la racaille politicarde et policière s en foutent car ils sont pas affectés par caSignaler Répondre
Sa fait du bien que ce soit pas en banlieue sa changerai de la routineSignaler Répondre
Yen a marre...Signaler Répondre
Mais il ne veut pas voir cette pollution, la vraie, celle qui pourrit véritablement la vie des Lyonnais.Signaler Répondre
combien de personnes souffrent des maladies psychiatriques sont en liberté sans diagnostic les français vive dans une société d’angoisse et d’individualisme les caméras ne réguleront jamais les problèmes la consommation de l’alcool aggrave la situationSignaler Répondre
Un sentiment de bris de pare brises... Rien de plus...Signaler Répondre
Aucune caméra dans le 4 eme ! Le maire en est très fier !!! Juste qu’au jour où !!!!!! Ça s’appelle prendre ses responsabilités Monsieur Zinzin !Signaler Répondre
Ça fait des mois que c est le cas dans le secteur part dieu Ferrandière mais il faut juste ne pas oublier que le danger c est l extrême droiteSignaler Répondre