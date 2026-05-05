Alpes Françaises 2030 : Vincent Roberti nommé directeur général du COJOP pour remplacer Cyril Linette

Vincent Roberti a été nommé au poste de Directeur général du COJOP. L’annonce a été faite ce mardi.

L’actuel préfet du Tarn et Garonne succèdera à Cyril Linette, qui avait quitté ses fonctions en février dernier.

Vincent Roberti est présenté comme ayant un "parcours de grande qualité, marqué par la conduite de projets complexes, la transformation d’organisations de grande ampleur et la gestion d’environnements institutionnels sensibles".

Son nom a été proposé à l'issue d'un "processus de sélection méthodique, transparent et exigeant​. Trois profils aux expertises et parcours différents ont été présélectionnés et rencontrés par les parties prenantes dans le cadre d'un comité de recrutement dédié".

Si le nom de Jean-François Vilotte, actuel directeur général de la Fédération française de football, revenait avec insistance, c’est donc celui de Vincent Roberti qui a finalement été choisi.

"Le COJOP est convaincu que ses grandes qualités font de Monsieur Roberti la personnalité idéale pour mener à bien la livraison des jeux Olympiques et Paralympiques Alpes Françaises 2030", indique le communiqué.

Cette nomination sera soumise à l'approbation des membres du Bureau Exécutif le 11 mai.