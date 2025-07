JO d’Hiver 2030 : quatre nouvelles têtes débarquent au COJOP à Lyon

Ce mercredi 16 juillet, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver des Alpes Françaises 2030 s’est réuni pour élire quatre nouveaux noms à des postes stratégiques.

Anne Murac, déjà impliquée lors des Jeux de Paris 2024 en dirigeant six sites, a été nommée directrice des opérations pour les JO 2030.

Mathilde Meurisse est la nouvelle directrice des sports. Elle avait été directrice déléguée des opérations sportives pour Paris 2024 et avait participé à l’organisation de Londres 2012, de Rio 2016 et du Commonwealth 2018.

La directrice de cabinet du président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Blandine Vinagre-Rocca, par ailleurs compagne du maire du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver, va prendre en charge les affaires publiques du COJOP.

Quant à Elie Patrigeon, ancien directeur général du Comité Paralympique et Sportif Français, celui-ci a été nommé directeur héritage, impact et durabilité pour "la construction de l’héritage et la responsabilité des Jeux".

"Avec ces nouvelles nominations, Alpes françaises 2030 peut désormais compter sur une équipe expérimentée et paritaire de 9 directeurs mobilisés autour du directeur général Cyril Linette pour avancer, dès la rentrée, sur les principales priorités du projet", a déclaré Edgar Grospiron, président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver des Alpes Françaises 2030 basé à Décines-Charpieu, au sein d’un communiqué.