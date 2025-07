COJOP : trois nominations pour renforcer l’équipe dirigeante des JO d'hiver 2030

Trois nouvelles nominations ont été annoncées dans différentes fonctions stratégiques autour du président Edgar Grospiron à Décines-Charpieu.

On connait le nom de trois nouveaux directeurs et directrices pour piloter des fonctions stratégiques du COJOP. Il s’agit des ressources humaines, des affaires juridiques et de la communication. Ces nominations ont été validées par le Bureau Exécutif du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver des Alpes Française 2030 lors d’une réunion ce 30 juin. C’est donc une nouvelle étape dans la structuration de l’équipe dirigeante du COJOP.

Anne Leroi a été nommée Directrice des Ressources Humaines. Avec 15 ans d’expérience dans ce domaine, dont 9 ans à des postes de direction stratégique et opérationnelle dans des environnements variés, elle apportera au COJOP Alpes Françaises 2030, sa connaissance des enjeux RH dans ce contexte évènementiel complexe et exigeant.

Du côté des Affaires Juridiques, c’est Aude Benichou Mac Allister qui sera à la direction. Juriste d’affaires, elle est passée par le CIO, la LFP et par de grands cabinets d’avocats. Elle mettra au service du COJOP Alpes 2030 sa vision stratégique, ses solides compétences de négociation ainsi que sa connaissance de l’écosystème sportif et olympique.

Enfin, Arthur Richer prendra les rênes de la Communication. Après plus de 16 ans d’expérience en communication stratégique, gestion de crise et de la réputation, au service de dirigeants, d’institutions sportives et de grandes marques, il rejoint le COJOP Alpes Françaises 2030 avec une expertise reconnue dans l’écosystème du sport.