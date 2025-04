JO d’hiver 2030 : la Solideo lance les grands chantiers, Lyon à peine évoquée

La Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (Solideo), pilier central de l'organisation des JO d’hiver 2030 aux côtés du Cojop, a officiellement pris son envol ce lundi à Marseille.

Lors de cette présentation, les premières grandes lignes du chantier olympique ont été posées : rénovation, mobilité et héritage sont les mots d’ordre. Mais la ville de Lyon, qui avait été un temps évoquée pour accueillir certaines épreuves, semble aujourd’hui absente des priorités.

Si les projets se concentrent dans les Alpes du Sud et la Tarentaise, avec l’absence de projets d’infrastructures confirmés à ce stade, la possibilité d’une cérémonie d’ouverture à Lyon n’est pas écartée.

"90 % de ce qu'on va faire c'est de la rénovation", a affirmé Damien Robert, directeur général exécutif de la SOLIDEO. Il a présenté quatre ouvrages " très structurants" qui seront lancés dans les prochaines semaines : les villages olympiques de Briançon et de Nice, une patinoire olympique neuve à Nice et la réhabilitation complète de la piste de bobsleigh et de luge de La Plagne.

Sur les patinoires, un point encore sensible, l’option lyonnaise évoquée ces derniers mois semble définitivement écartée. Cette alternative avait été un temps envisagée pour accueillir les matchs de hockey, avant que cette possibilité ne soit formellement exclue par Edgar Grospiron, président du COJOP.

Fabrice Pannekoucke, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a insisté sur le rôle des territoires alpins : "Nos jeux vont être conjugués avec la notion d’héritage. […] Il n’y a pas cinquante destinations, mais ce que je suis certain, c'est que la nôtre à une place de choix."

La ministre des Sports Marie Barsacq a confirmé que " la carte des sites" serait "collectivement confirmée d’ici l’été 2025". La carte des sites devrait être en effet dévoilée le 23 juin. Une échéance qui laisse encore planer quelques incertitudes.