Ils pensent que les JO d'hiver 2030 vont être un désastre pour l'environnement : deux recours lancés pour faire capoter l'évènement dans les Alpes

Car ce groupe d'opposants aux Jeux Olympiques d'hiver 2030 sont déterminés à faire annuler la tenue de l'évènement dans les Alpes françaises.

Le collectif citoyen JOP 2030 estime que ce projet co-organisé par les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud aura "de forts impacts environnementaux", va "accroître la vulnérabilité de l’économie montagnard au réchauffement climatique" et accentuer "la dépendance au tourisme lié à la neige". Il pointe également les engagements financiers de l’État et des deux collectivités, "c’est une gabegie financière" en contradiction "flagrante" avec la Constitution française et la convention d’Aarhus des Nations Unies.

Le collectif a donc saisi le tribunal administratif de Lyon et l’ONU pour "demander la suspension de l’exécution du contrat hôte olympique et de la décision publique d’organiser les JO d’hiver 2030".

Une pétition a également été déposée la semaine dernière auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030 (COJOP). Elle demande "la suspension du contrat le temps d’organiser le processus de consultation et d’information du public".

Les membres se tournent également vers l’État pour obtenir un moratoire sur les lois spéciales olympiques "qui permettent de déroger à de nombreuses normes et notamment environnementales" et l’organisation d’un débat public sous l’égide de la Commission Nationale de Débat Public.