Lundi 4 mai, en milieu de matinée, la tension est montée d’un cran à l'est de Lyon. À quelques secondes d’intervalle, deux collèges — Robert-Doisneau à L’Isle-d’Abeau et Salvador-Allende à Bourgoin-Jallieu — ont reçu un appel signalant la présence d’un engin explosif.

Face à la menace, les forces de sécurité ont été immédiatement mobilisées. Gendarmes et policiers se sont rendus sur place pour sécuriser les lieux et procéder à l’évacuation des élèves ainsi que du personnel. Au total, plusieurs centaines de personnes ont dû quitter les établissements dans l’urgence.

Les opérations de levée de doute ont mobilisé des équipes spécialisées, notamment des unités cynophiles entraînées à la détection d’explosifs. Les bâtiments ont été inspectés afin d’écarter tout danger.

En parallèle, les investigations ont permis de remonter rapidement jusqu’à l’origine des appels. Les enquêteurs ont établi qu’ils provenaient d’une seule et même ligne téléphonique. Cette piste les a conduits jusqu’à un adolescent domicilié à Maubec (Isère), rapporte le Progrès.

Le suspect a été interpellé dans la foulée. D’après les premiers éléments, il aurait été scolarisé dans les deux établissements visés. Exclu définitivement du collège Salvador-Allende, il était ensuite inscrit à L’Isle-d’Abeau. Son profil évoque une situation de rupture scolaire.

Placée en garde à vue, la personne interpellée s’y trouvait toujours lundi soir, tandis que l’enquête se poursuit.