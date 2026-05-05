Faits Divers

Près de Lyon : deux collèges évacués en urgence après des alertes à la bombe, un adolescent arrêté

Près de Lyon : deux collèges évacués en urgence après des alertes à la bombe, un adolescent arrêté

Deux établissements scolaires de l’Isère ont été visés par des alertes à la bombe quasi simultanées.

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alerte à la bombe

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