Nouvelle alerte à la bombe à l’université catholique de Lyon

Les campus de l’UCLy de la place des Archives et de la place Carnot ont été évacués ce lundi matin aux alentours de 8h45. En cause : une alerte à la bombe. Les démineurs sont actuellement sur place et des perturbations de circulation sont à noter dans les secteurs concernés.

L’université catholique de Lyon avait déjà fait l’objet d’une alerte à la bombe le 23 octobre dernier avec au bout l’évacuation des deux campus lyonnais mais également de celui d’Annecy.