Alerte à la bombe dans un lycée près de Lyon : trois adolescents mis en examen

Ces adolescents, originaires de Gironde, du Val-de-Marne et des Bouches-du-Rhône, sont soupçonnés d'avoir envoyé des menaces via les espaces numériques de travail.

Plusieurs établissements avaient dû être évacués, notamment le lycée Camus-Sermenaz de Rillieux-la-Pape, le 3 janvier.

Les trois adolescents ont été mis en examen notamment pour "menaces de mort et d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes et dénonciation mensongère". Ils ont tous les trois été placés sous contrôle judiciaire et se sont vus imposer une mesure d'investigation éducative. Une information judiciaire a été ouverte.