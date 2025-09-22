Près de Lyon : alerte à la bombe dans un collège après un appel téléphonique

Un appel téléphonique anonyme a déclenché une alerte à la bombe ce lundi 22 septembre au collège Charles-Senard, situé rue de Montessuy à Caluire-et-Cuire.

Les forces de l’ordre ont aussitôt mis en place un périmètre de sécurité. Les élèves et le personnel ont été confinés à l’intérieur, tandis que l’accès au site restait interdit. Quatre équipages de police ont été mobilisés, ainsi qu’un chien spécialisé dans la détection d’explosifs, précise le Progrès.

Malgré les recherches menées jusque dans l’après-midi, aucun engin suspect n’a été retrouvé. L’alerte s’est révélée infondée. Une enquête est en cours pour identifier l’origine de cet appel.