Près de Lyon : alerte à la bombe dans un collège après un appel téléphonique - LyonMag

L’auteur du coup de fil affirmait qu’un engin explosif avait été déposé dans l’établissement.

Un appel téléphonique anonyme a déclenché une alerte à la bombe ce lundi 22 septembre au collège Charles-Senard, situé rue de Montessuy à Caluire-et-Cuire.

Les forces de l’ordre ont aussitôt mis en place un périmètre de sécurité. Les élèves et le personnel ont été confinés à l’intérieur, tandis que l’accès au site restait interdit. Quatre équipages de police ont été mobilisés, ainsi qu’un chien spécialisé dans la détection d’explosifs, précise le Progrès

Malgré les recherches menées jusque dans l’après-midi, aucun engin suspect n’a été retrouvé. L’alerte s’est révélée infondée. Une enquête est en cours pour identifier l’origine de cet appel.

alerte à la bombe

collège

avatar
Ben le 22/09/2025 à 18:59

Un coup d'un élève encarté LFI

caluirard le 22/09/2025 à 18:33

le premier adjoint gochard a démissionné monsieur le maire il est temps de renforcer la présence policière pour calmer les petits virils naissants merci profitons de la démission de votre adjoint gochiste

