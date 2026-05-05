Une maison visée en pleine nuit par des tirs d’arme automatique près de Lyon : la piste d’une erreur de cible étudiée

Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, une habitation a été visée par plusieurs tirs d’arme automatique à Saint-Quentin-Fallavier, en Isère.

Le calme d’un quartier résidentiel de Saint-Quentin-Fallavier a été brutalement interrompu en pleine nuit. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, aux alentours de 2h du matin, plusieurs coups de feu ont été tirés en direction d’une maison située dans une impasse.

Sur place, les gendarmes de La Verpillière ont constaté de nombreux impacts sur la façade du logement. Certains projectiles ont même traversé les murs, confirmant l’utilisation d’une arme automatique de type kalachnikov.

Par chance, le domicile était vide au moment de l’attaque, évitant tout drame humain.

Les auteurs toujours recherchés

Une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire avec usage d’un moyen dangereux. Selon le Dauphiné Libéré, la piste d’une erreur d’adresse est sérieusement envisagée.

Le logement touché serait occupé par un couple sans antécédents judiciaires. Les investigations s’orientent vers une maison voisine qui aurait déjà été visée par le passé, dans un contexte de différend lié à l’entourage familial d’un occupant actuellement incarcéré à Angoulême.

Les enquêteurs ont pu identifier et localiser un véhicule suspect grâce à la vidéoprotection. La voiture, retrouvée à Villefontaine, a été saisie pour les besoins de l’enquête. À ce stade, les tireurs sont toujours en fuite.