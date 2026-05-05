Rillieux-la-Pape : un salon de coiffure fermé un mois pour travail dissimulé

Sanction administrative dans la métropole lyonnaise. À Rillieux-la-Pape, un arrêté préfectoral prononce la fermeture pour un mois du salon de coiffure 10ème Avenue, situé avenue des Nations.
Cette décision fait suite à un contrôle réalisé fin janvier par les services de l’État. Sur place, les inspecteurs du travail ont constaté la présence d’un salarié non déclaré, l’emploi d’un travailleur étranger sans autorisation et l’absence de déclaration préalable à l’embauche.
Le gérant a reconnu certains faits, notamment une déclaration effectuée après le contrôle, ce qui est interprété comme une tentative de régularisation tardive.
Une fermeture décidée pour un mois
La préfecture a décidé une fermeture administrative d’un mois de l’établissement. La mesure vise à sanctionner "la gravité de l’infraction constatée à la réglementation du travail".
En cas de non-respect de cette décision, l’exploitant s’expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
C'est du racisme.
Ce n'était pas du travail dissimulé, la preuve tout le monde a vu cet employé travaillé, les clients et même les services d'état.
C'est pour ça qu'il vaut mieux des fonctionnaires, eux ne risquent pas de dissimuler du travail :)Signaler Répondre
C'est facile de raconter des conneries. Ces coiffeurs barbiers sont souvent rattachés au trafic de drogue pour le blanchiment d'argent.Signaler Répondre
Quand tu vois l'importance que prennent ces trafics avec leurs guérillas, que même des innocents en deviennent la cible à l'instar de cette maison à St Quentin Fallavier criblée de balles probablement par erreur ou de cette mère de famille touchée par une balle perdue (et il doit y en avoir d'autres), on ne parle plus de petits là mais on rentre bien chez les gros.
Effectivement, tu sembles bien faire partie de ceux qui ont eu le cerveau lavé mais essaie de t'en servir un minimum.
Arrête ton baratin, tout est faux. 🤣🤣🤣Signaler Répondre
oh ! on voit que le lavage de cerveau à la lessive gauchisante fonctionne à plein. Total est le plus gros contributeur d impôts en France. ses bénéfices sont réalisés à l étranger. quant à l extrême droite dont vous parlez ... le RN, il change de nom maintenant c est le RNS Rassemblement National Socialiste. il a le même logiciel économique que la gauche. donc il devrait vous plaire. calmez vous au lieu de répéter bêtement les inepties de votre gourou. il n y a pas pire aveugle que quelqu'un qui ne veux pas voir. bisous 😚Signaler Répondre
Laissez moi deviner, c'était un salon de coiffure pour dames?Signaler Répondre
c’est facile d’aller chercher les petits par contre attaquer les gros plus personne TOTALE qui raquette tout le monde avec de l’essence à 2.5L et qui ne paye pas les impôts en France personne ne fait des articles ou des commissions d’enquête lorsque l’extrême droite selon les sondages soit aux pouvoirs la France sera à genoux après les 10 ans de Macron qui a gouverné avec wauguiez et Darmain et Retallieu et la crème de l’économie Bruno Lemaire les champions de la droiteSignaler Répondre
Et toujours pas d'expulsion il se foute des lois françaises et rien et.pole emploi va l'équipe rémunérerSignaler Répondre
Il n'en ont rien à faire ces délinquants de l'autorité, il recommencera surtout à Rillieux...Signaler Répondre
Rillieux-la-Pape : des ordures blessent grièvement une policière municipale.Signaler Répondre
Les racailles, soutenues et défendues par LFI jetaient des pavés sur la voiture des policiers.
Comme d'habitude, les juges trouveront des circonstances atténuantes et il n'y aura pas de sanctions pour ces raclures (s'ils sont arrêtés)...
dissimulés parce que c etaient de grands timides...un coiffeur de stars m expliquait pourtant que pour reussir ,etant beau garçon,il fallait avoir ,dans la coiffure ,entre ..."autres", de la conversation et surtout!!etre ..."ouvert"(sic) à l autreSignaler Répondre