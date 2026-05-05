Rillieux-la-Pape : un salon de coiffure fermé un mois pour travail dissimulé

Sanction administrative dans la métropole lyonnaise. À Rillieux-la-Pape, un arrêté préfectoral prononce la fermeture pour un mois du salon de coiffure 10ème Avenue, situé avenue des Nations.

Cette décision fait suite à un contrôle réalisé fin janvier par les services de l’État. Sur place, les inspecteurs du travail ont constaté la présence d’un salarié non déclaré, l’emploi d’un travailleur étranger sans autorisation et l’absence de déclaration préalable à l’embauche.

Le gérant a reconnu certains faits, notamment une déclaration effectuée après le contrôle, ce qui est interprété comme une tentative de régularisation tardive.

Une fermeture décidée pour un mois

La préfecture a décidé une fermeture administrative d’un mois de l’établissement. La mesure vise à sanctionner "la gravité de l’infraction constatée à la réglementation du travail".

En cas de non-respect de cette décision, l’exploitant s’expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.