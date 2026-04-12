Tirs à Vénissieux : de nouvelles images inquiétantes montrent l'homme pris pour cible

Mise à jour : Ce samedi 11 avril, aux alentours de 13h, un homme a été la cible de tirs boulevard Joliot-Curie à Vénissieux. De nouvelles images, particulièrement marquantes, viennent d’être diffusées sur les réseaux sociaux.

Ce samedi 11 avril, aux alentours de 13h, un homme a été la cible de tirs boulevard Joliot-Curie à Vénissieux#Lyon #faitsdivers pic.twitter.com/RIuy4dVyHw — Lyon Mag (@lyonmag) April 12, 2026

Article initial 11/04 à 17h19: Des coups de feu ont semé l’inquiétude ce samedi à Vénissieux.

Selon plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des détonations, pouvant s’apparenter à des tirs, ont été entendues dans le quartier de La Borelle, proche du boulevard Joliot-Curie.

Sur ces images, on distingue au moins quatre individus cagoulés en train de prendre la fuite, quelques instants après les faits.

D’après nos informations, aux alentour de 13h au moins une personne, connue des services de police, a été blessée lors de cet épisode de violences. À ce stade, les circonstances précises des faits restent à éclaircir.

Une enquête a été ouverte.

La préfecture du Rhône nous précise que "des consignes de patrouilles renforcées sur le secteur des tirs" ont été données.