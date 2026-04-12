Tirs à Vénissieux : de nouvelles images inquiétantes montrent l'homme pris pour cible

Mise à jour : Ce samedi 11 avril, aux alentours de 13h, un homme a été la cible de tirs boulevard Joliot-Curie à Vénissieux. De nouvelles images, particulièrement marquantes, viennent d’être diffusées sur les réseaux sociaux.
Ce samedi 11 avril, aux alentours de 13h, un homme a été la cible de tirs boulevard Joliot-Curie à Vénissieux#Lyon #faitsdivers pic.twitter.com/RIuy4dVyHw— Lyon Mag (@lyonmag) April 12, 2026
Article initial 11/04 à 17h19: Des coups de feu ont semé l’inquiétude ce samedi à Vénissieux.
Selon plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des détonations, pouvant s’apparenter à des tirs, ont été entendues dans le quartier de La Borelle, proche du boulevard Joliot-Curie.
Sur ces images, on distingue au moins quatre individus cagoulés en train de prendre la fuite, quelques instants après les faits.
D’après nos informations, aux alentour de 13h au moins une personne, connue des services de police, a été blessée lors de cet épisode de violences. À ce stade, les circonstances précises des faits restent à éclaircir.
Une enquête a été ouverte.
La préfecture du Rhône nous précise que "des consignes de patrouilles renforcées sur le secteur des tirs" ont été données.
À la qualité d’élocution de la panier runachierSignaler Répondre
Il y aura bien des associations de gauche pour s'y opposer.Signaler Répondre
Et si un de ces petits anges se fait dégommer on a toute la gauche qui defile dans les rues...Signaler Répondre
Et c'est l'hôpital (donc nos impôts) qui soigne ce débris !! L'hôpital est déjà surchargé...Signaler Répondre
+1000 !Signaler Répondre
Voilà quand les peines de prison sont basses...à ces gens faut leur mettre 30 ans incompressible pour pas dire peine de mort...Signaler Répondre
ça déménage fort dans ta têteSignaler Répondre
LFI a la mairie délinquants dans la rue … ou alors c est le système LFI on remplace la police municipale par les dealers … et la Jeune Garde … les gens normaux n’ont plus qu à déménager c est le grand principe de LFISignaler Répondre
Les points de deals sont visibles et connus, Tir à vue sur dealers et consommateurs clients, ras le bol, de ce laxismeSignaler Répondre
Entre bouillie intellectuelle et syntaxe d'un élève de primaire, un poste de cadre supérieur t'es promis dans la nouvelle France.Signaler Répondre
en survêtement pas très crédible. Ils ont le diable en eux les racailles et les parents doivent content de leur progéniture. triste avenir.Signaler Répondre
Les traditions françaises se perdent, place à celles de la "nouvelle France".Signaler Répondre
L’Algérie n’est pas infiltrée et dirigée par l’entité !Signaler Répondre
LFI, parti de camés, de racailles, de fachos, de narcotrafiquants, d'assassins et d'ordures antisémites.Signaler Répondre
C'est plus clair ?
Dis moi c'est quelle ville ou le RN tout juste élu a frappé une policière ca elle refusait le contrôle en état d'ébriétéSignaler Répondre
On manque de Marshall et de Shérif et on a trop d' animateurs et d’éducateurs pour développer le bien vivre ensemble !Signaler Répondre
La jeune garde LFI.Signaler Répondre
Nous lecteurs civilisés, nous pas comprendre charabia LFISignaler Répondre
Oui mais ici c'est l'AfranceSignaler Répondre
Wesh la France LFI, vous avez voté pour ça les coco... profitez maintenant !!!Signaler Répondre
Vous me faites penser à un témoin de Jéhovah. Vous répetez n'importe quoi, et pensez détenir la vérité. La France dont vous parlez, c’est celle de Mohamed Mérah et Khaled Kelkal ?Signaler Répondre
Un aperçu de la France dans quelques mois quand LFI sera au pouvoir !Signaler Répondre
Le rêve. Une purge narko gauchisanteSignaler Répondre
Des sans cerveaux des réseaux sociauxSignaler Répondre
Dans une France d’enfants 👑 Rois et de Mères reines les fils députés sont légions aujourd’hui. Ont dit merci 🙏 QUI L Merci la CAF .Signaler Répondre
ukraine marché des kalachnikov et on va encore envoyer de l'argent...Signaler Répondre
mouaaaazz. LFI ou pas cheyyyySignaler Répondre
Une ville LFI quoi.Signaler Répondre
Vous avez ce pour quoi vous avez voté, je vois pas où est le problème?
Intervention médicale juste pour les civils innocents..eux ils faut refuser de les prendre en chargeSignaler Répondre
En Algérie ils ne le feraient pas !!!Signaler Répondre
La nouvelle France by LFISignaler Répondre
Ils méritent une justice à la Bukele, et encore c'est trop humain pour ces déchets !Signaler Répondre
Trump discute de toute façon à coup de bombardiers, de missiles ou de son réseau social à lui donc ;-)Signaler Répondre
Il a aujourd'hui envoyé sa marionnette Vance pour discuter avec les iraniens.
Quand on voit ça les dealers se disent pourquoi pas nous...
Il manque plus que le désert du Nevada avec le vent qui siffle....Signaler Répondre
comment rentre les armes en France qui les laisse rentrer ?????Signaler Répondre
comment rentre les armes en France qui les laisse rentrer ?????Signaler Répondre
Pas de soucis, c’était juste une battue aux sangliers 🐗.Signaler Répondre
Moi j'habite à Lyon. Ces agissements à Venissieux me laissent indifférent.Signaler Répondre
Et pourquoi pas en vrai, c'est la liberté d'expression dont-il s'agit ?Signaler Répondre
En France, le visage pâle devient par ignorance de + en + désobligeant, il pense comme trop souvent comme le RN, dans ces conditions, pourquoi ne pas continuer de cet élan signficatif et delabrant ?
Après, sur Vénissieux, le peuple a rendu son choix et verdict final. C'est cette France qui s'exprime que j'apprécie beaucoup !
ça reste entre eux …..Signaler Répondre
Comme trump, votre amiSignaler Répondre
LFI de toute évidence. Merluchon surveille tes amis, au lieu de penser a 2027Signaler Répondre
Et si c'était une réaction à l’islamophobie des Vénissians ?Signaler Répondre
Le far westSignaler Répondre
Ne craignez rien, vous avez LFI....Signaler Répondre
Je vous propose une soirée débat avec eux. Ramenez tous vos copains de gauche surtout...Signaler Répondre
En premier ils tuent et après ils discutent !Signaler Répondre
Les gens ont voté pour ça.Signaler Répondre
Rien d'extraordinaire tout va bien à Lyon il ya même des pistes cyclablesSignaler Répondre
De vrais TRUMPISTES !Signaler Répondre
Toujours par commencer avec le dialogue des flingues 🤔