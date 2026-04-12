Faits Divers

Tirs à Vénissieux : de nouvelles images inquiétantes montrent l'homme pris pour cible

Tirs à Vénissieux : de nouvelles images inquiétantes montrent l'homme pris pour cible

INFO LYONMAG.

Mise à jour : Ce samedi 11 avril, aux alentours de 13h, un homme a été la cible de tirs boulevard Joliot-Curie à Vénissieux. De nouvelles images, particulièrement marquantes, viennent d’être diffusées sur les réseaux sociaux.

Article initial 11/04 à 17h19: Des coups de feu ont semé l’inquiétude ce samedi à Vénissieux.

Selon plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des détonations, pouvant s’apparenter à des tirs, ont été entendues dans le quartier de La Borelle, proche du boulevard Joliot-Curie.

Sur ces images, on distingue au moins quatre individus cagoulés en train de prendre la fuite, quelques instants après les faits.

D’après nos informations, aux alentour de 13h au moins une personne, connue des services de police, a été blessée lors de cet épisode de violences. À ce stade, les circonstances précises des faits restent à éclaircir.

Une enquête a été ouverte.

La préfecture du Rhône nous précise que "des consignes de patrouilles renforcées sur le secteur des tirs" ont été données.

Tags :

tirs

vénissieux

50 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ça correspond le 12/04/2026 à 15:23
Solidarité 69 a écrit le 12/04/2026 à 14h07

Entre bouillie intellectuelle et syntaxe d'un élève de primaire, un poste de cadre supérieur t'es promis dans la nouvelle France.

À la qualité d’élocution de la panier runachier

Signaler Répondre
avatar
Watt le 12/04/2026 à 15:13
Faisons le ménage a écrit le 12/04/2026 à 14h13

Les points de deals sont visibles et connus, Tir à vue sur dealers et consommateurs clients, ras le bol, de ce laxisme

Il y aura bien des associations de gauche pour s'y opposer.

Signaler Répondre
avatar
Quelle chance nous avons en France le 12/04/2026 à 15:06

Et si un de ces petits anges se fait dégommer on a toute la gauche qui defile dans les rues...

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 12/04/2026 à 14:56

Et c'est l'hôpital (donc nos impôts) qui soigne ce débris !! L'hôpital est déjà surchargé...

Signaler Répondre
avatar
zolvan le 12/04/2026 à 14:49
Faisons le ménage a écrit le 12/04/2026 à 14h13

Les points de deals sont visibles et connus, Tir à vue sur dealers et consommateurs clients, ras le bol, de ce laxisme

+1000 !

Signaler Répondre
avatar
Hm le 12/04/2026 à 14:48

Voilà quand les peines de prison sont basses...à ces gens faut leur mettre 30 ans incompressible pour pas dire peine de mort...

Signaler Répondre
avatar
par contre le 12/04/2026 à 14:46
saco697 a écrit le 12/04/2026 à 14h21

LFI a la mairie délinquants dans la rue … ou alors c est le système LFI on remplace la police municipale par les dealers … et la Jeune Garde … les gens normaux n’ont plus qu à déménager c est le grand principe de LFI

ça déménage fort dans ta tête

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 12/04/2026 à 14:21

LFI a la mairie délinquants dans la rue … ou alors c est le système LFI on remplace la police municipale par les dealers … et la Jeune Garde … les gens normaux n’ont plus qu à déménager c est le grand principe de LFI

Signaler Répondre
avatar
Faisons le ménage le 12/04/2026 à 14:13

Les points de deals sont visibles et connus, Tir à vue sur dealers et consommateurs clients, ras le bol, de ce laxisme

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 12/04/2026 à 14:07
Calahann a écrit le 11/04/2026 à 19h36

Et pourquoi pas en vrai, c'est la liberté d'expression dont-il s'agit ?
En France, le visage pâle devient par ignorance de + en + désobligeant, il pense comme trop souvent comme le RN, dans ces conditions, pourquoi ne pas continuer de cet élan signficatif et delabrant ?
Après, sur Vénissieux, le peuple a rendu son choix et verdict final. C'est cette France qui s'exprime que j'apprécie beaucoup !

Entre bouillie intellectuelle et syntaxe d'un élève de primaire, un poste de cadre supérieur t'es promis dans la nouvelle France.

Signaler Répondre
avatar
simplementcitoyen le 12/04/2026 à 13:54

en survêtement pas très crédible. Ils ont le diable en eux les racailles et les parents doivent content de leur progéniture. triste avenir.

Signaler Répondre
avatar
Action Réaction le 12/04/2026 à 13:53

Les traditions françaises se perdent, place à celles de la "nouvelle France".

Signaler Répondre
avatar
Le chacelier nethan le 12/04/2026 à 13:37
Mollah le Homard a écrit le 11/04/2026 à 23h42

En Algérie ils ne le feraient pas !!!

L’Algérie n’est pas infiltrée et dirigée par l’entité !

Signaler Répondre
avatar
Les Fachos Incultes le 12/04/2026 à 11:37
?? ?? ? a écrit le 12/04/2026 à 09h46

Nous lecteurs civilisés, nous pas comprendre charabia LFI

LFI, parti de camés, de racailles, de fachos, de narcotrafiquants, d'assassins et d'ordures antisémites.

C'est plus clair ?

Signaler Répondre
avatar
Antiraciste le 12/04/2026 à 11:29
1789 a écrit le 12/04/2026 à 10h29

La jeune garde LFI.

Dis moi c'est quelle ville ou le RN tout juste élu a frappé une policière ca elle refusait le contrôle en état d'ébriété

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 12/04/2026 à 11:10

On manque de Marshall et de Shérif et on a trop d' animateurs et d’éducateurs pour développer le bien vivre ensemble !

Signaler Répondre
avatar
1789 le 12/04/2026 à 10:29

La jeune garde LFI.

Signaler Répondre
avatar
?? ?? ? le 12/04/2026 à 09:46
Votre utopie Mélenchoniste a écrit le 12/04/2026 à 00h12

Une ville LFI quoi.

Vous avez ce pour quoi vous avez voté, je vois pas où est le problème?

Nous lecteurs civilisés, nous pas comprendre charabia LFI

Signaler Répondre
avatar
Bah ouiiii le 12/04/2026 à 09:38
Mollah le Homard a écrit le 11/04/2026 à 23h42

En Algérie ils ne le feraient pas !!!

Oui mais ici c'est l'Afrance

Signaler Répondre
avatar
marriannee le 12/04/2026 à 09:30

Wesh la France LFI, vous avez voté pour ça les coco... profitez maintenant !!!

Signaler Répondre
avatar
Calagwer le 12/04/2026 à 09:22
Calahann a écrit le 11/04/2026 à 19h36

Et pourquoi pas en vrai, c'est la liberté d'expression dont-il s'agit ?
En France, le visage pâle devient par ignorance de + en + désobligeant, il pense comme trop souvent comme le RN, dans ces conditions, pourquoi ne pas continuer de cet élan signficatif et delabrant ?
Après, sur Vénissieux, le peuple a rendu son choix et verdict final. C'est cette France qui s'exprime que j'apprécie beaucoup !

Vous me faites penser à un témoin de Jéhovah. Vous répetez n'importe quoi, et pensez détenir la vérité. La France dont vous parlez, c’est celle de Mohamed Mérah et Khaled Kelkal ?

Signaler Répondre
avatar
Il est déjà trop tard le 12/04/2026 à 09:02

Un aperçu de la France dans quelques mois quand LFI sera au pouvoir !

Signaler Répondre
avatar
Wp le 12/04/2026 à 08:52
J6 a écrit le 11/04/2026 à 18h34

Je vous propose une soirée débat avec eux. Ramenez tous vos copains de gauche surtout...

Le rêve. Une purge narko gauchisante

Signaler Répondre
avatar
Manuabdel le 12/04/2026 à 07:49

Des sans cerveaux des réseaux sociaux

Signaler Répondre
avatar
Normal le 12/04/2026 à 06:48

Dans une France d’enfants 👑 Rois et de Mères reines les fils députés sont légions aujourd’hui. Ont dit merci 🙏 QUI L Merci la CAF .

Signaler Répondre
avatar
ukraine le 12/04/2026 à 05:01
FCLYON6 a écrit le 11/04/2026 à 20h36

comment rentre les armes en France qui les laisse rentrer ?????

ukraine marché des kalachnikov et on va encore envoyer de l'argent...

Signaler Répondre
avatar
mdr le 12/04/2026 à 00:28

mouaaaazz. LFI ou pas cheyyyy

Signaler Répondre
avatar
Votre utopie Mélenchoniste le 12/04/2026 à 00:12

Une ville LFI quoi.

Vous avez ce pour quoi vous avez voté, je vois pas où est le problème?

Signaler Répondre
avatar
Moui moui le 12/04/2026 à 00:07

Intervention médicale juste pour les civils innocents..eux ils faut refuser de les prendre en charge

Signaler Répondre
avatar
Mollah le Homard le 11/04/2026 à 23:42

En Algérie ils ne le feraient pas !!!

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 11/04/2026 à 23:40

La nouvelle France by LFI

Signaler Répondre
avatar
Calahaine le 11/04/2026 à 22:47
Calahann a écrit le 11/04/2026 à 17h34

De vrais TRUMPISTES !
Toujours par commencer avec le dialogue des flingues 🤔

Ils méritent une justice à la Bukele, et encore c'est trop humain pour ces déchets !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 11/04/2026 à 21:13
Hooooo a écrit le 11/04/2026 à 19h17

Comme trump, votre ami

Trump discute de toute façon à coup de bombardiers, de missiles ou de son réseau social à lui donc ;-)
Il a aujourd'hui envoyé sa marionnette Vance pour discuter avec les iraniens.
Quand on voit ça les dealers se disent pourquoi pas nous...

Signaler Répondre
avatar
Richi le 11/04/2026 à 20:55
Pascal 12 a écrit le 11/04/2026 à 19h01

Le far west

Il manque plus que le désert du Nevada avec le vent qui siffle....

Signaler Répondre
avatar
FCLYON6 le 11/04/2026 à 20:36

comment rentre les armes en France qui les laisse rentrer ?????

Signaler Répondre
avatar
FCLYON6 le 11/04/2026 à 20:35

comment rentre les armes en France qui les laisse rentrer ?????

Signaler Répondre
avatar
Gabouillon le 11/04/2026 à 20:11

Pas de soucis, c’était juste une battue aux sangliers 🐗.

Signaler Répondre
avatar
On s'en fout le 11/04/2026 à 19:42

Moi j'habite à Lyon. Ces agissements à Venissieux me laissent indifférent.

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 11/04/2026 à 19:36
Calagwer a écrit le 11/04/2026 à 19h06

Et si c'était une réaction à l’islamophobie des Vénissians ?

Et pourquoi pas en vrai, c'est la liberté d'expression dont-il s'agit ?
En France, le visage pâle devient par ignorance de + en + désobligeant, il pense comme trop souvent comme le RN, dans ces conditions, pourquoi ne pas continuer de cet élan signficatif et delabrant ?
Après, sur Vénissieux, le peuple a rendu son choix et verdict final. C'est cette France qui s'exprime que j'apprécie beaucoup !

Signaler Répondre
avatar
cri69 le 11/04/2026 à 19:28

ça reste entre eux …..

Signaler Répondre
avatar
Hooooo le 11/04/2026 à 19:17
L’extrême droite. a écrit le 11/04/2026 à 18h21

En premier ils tuent et après ils discutent !

Comme trump, votre ami

Signaler Répondre
avatar
Kiffe le 11/04/2026 à 19:16

LFI de toute évidence. Merluchon surveille tes amis, au lieu de penser a 2027

Signaler Répondre
avatar
Calagwer le 11/04/2026 à 19:06
Calahann a écrit le 11/04/2026 à 17h34

De vrais TRUMPISTES !
Toujours par commencer avec le dialogue des flingues 🤔

Et si c'était une réaction à l’islamophobie des Vénissians ?

Signaler Répondre
avatar
Pascal 12 le 11/04/2026 à 19:01

Le far west

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 11/04/2026 à 18:56

Ne craignez rien, vous avez LFI....

Signaler Répondre
avatar
J6 le 11/04/2026 à 18:34
Calahann a écrit le 11/04/2026 à 17h34

De vrais TRUMPISTES !
Toujours par commencer avec le dialogue des flingues 🤔

Je vous propose une soirée débat avec eux. Ramenez tous vos copains de gauche surtout...

Signaler Répondre
avatar
L’extrême droite. le 11/04/2026 à 18:21

En premier ils tuent et après ils discutent !

Signaler Répondre
avatar
Watt le 11/04/2026 à 18:09

Les gens ont voté pour ça.

Signaler Répondre
avatar
Jeanlaville le 11/04/2026 à 17:50

Rien d'extraordinaire tout va bien à Lyon il ya même des pistes cyclables

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 11/04/2026 à 17:34

De vrais TRUMPISTES !
Toujours par commencer avec le dialogue des flingues 🤔

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.