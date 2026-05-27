Le maire du 5e arrondissement de Lyon Thomas Rudigoz élu président des Nuits de Fourvière

Changement de gouvernance pour l’un des plus grands rendez-vous culturels lyonnais.

Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement de Lyon et conseiller métropolitain, a été élu président du conseil d’administration des Nuits de Fourvière.

L’élu macroniste a remercié la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, ainsi que les membres du conseil d’administration pour leur confiance.

Dans sa première réaction, Thomas Rudigoz a salué l’importance du festival lyonnais. "C’est un honneur et une responsabilité. Les Nuits de Fourvière, c’est le plus grand festival pluridisciplinaire de France : 80 ans d’histoire, des théâtres antiques mythiques et une capacité unique à réunir, chaque été, des dizaines de milliers de spectateurs autour d’une programmation d’une richesse exceptionnelle", déclare-t-il.

Installées sur le site des théâtres antiques de Fourvière, les Nuits de Fourvière proposent chaque été une programmation mêlant musique, théâtre, danse, cirque et cabaret. En 2025, le festival avait accueilli 176 000 spectateurs.

Thomas Rudigoz dit vouloir poursuivre le travail engagé par les co-directeurs du festival, Vincent Anglade et Emmanuelle Durand, qui assurent la direction générale et artistique depuis 2023.

Le nouveau président affirme vouloir renforcer les partenariats avec les institutions culturelles du territoire et ouvrir davantage le festival à la jeunesse, tout en consolidant la place des Nuits de Fourvière parmi les grands événements culturels français.