Politique

Le maire du 5e arrondissement de Lyon Thomas Rudigoz élu président des Nuits de Fourvière

Le maire du 5e arrondissement de Lyon Thomas Rudigoz élu président des Nuits de Fourvière

Le maire du 5e arrondissement de Lyon, Thomas Rudigoz, a été élu président du conseil d’administration des Nuits de Fourvière. L’élu Renaissance entend s’appuyer sur le rayonnement du festival pour renforcer ses liens avec les institutions culturelles et la jeunesse.  

Changement de gouvernance pour l’un des plus grands rendez-vous culturels lyonnais.

Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement de Lyon et conseiller métropolitain, a été élu président du conseil d’administration des Nuits de Fourvière.

L’élu macroniste a remercié la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, ainsi que les membres du conseil d’administration pour leur confiance.

Dans sa première réaction, Thomas Rudigoz a salué l’importance du festival lyonnais. "C’est un honneur et une responsabilité. Les Nuits de Fourvière, c’est le plus grand festival pluridisciplinaire de France : 80 ans d’histoire, des théâtres antiques mythiques et une capacité unique à réunir, chaque été, des dizaines de milliers de spectateurs autour d’une programmation d’une richesse exceptionnelle", déclare-t-il.  

Installées sur le site des théâtres antiques de Fourvière, les Nuits de Fourvière proposent chaque été une programmation mêlant musique, théâtre, danse, cirque et cabaret. En 2025, le festival avait accueilli 176 000 spectateurs.

Thomas Rudigoz dit vouloir poursuivre le travail engagé par les co-directeurs du festival, Vincent Anglade et Emmanuelle Durand, qui assurent la direction générale et artistique depuis 2023.

Le nouveau président affirme vouloir renforcer les partenariats avec les institutions culturelles du territoire et ouvrir davantage le festival à la jeunesse, tout en consolidant la place des Nuits de Fourvière parmi les grands événements culturels français.

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Thomas Rudigoz

nuits de fourviere

7 commentaires
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Pedaleduschnok le 27/05/2026 à 18:47
Touc a écrit le 27/05/2026 à 17h07

Ça sent l’hommage à Didier Barbelivien et la réhabilitation de Bruel et Depardieu.

Touc = Plouc

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Rock ! le 27/05/2026 à 18:14

S'il pouvait faire venir Iggy Pop !

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Olivier B. le 27/05/2026 à 17:11

En fait le problème des nuits de fourvières c'est qu'il y a eu un changement de programmation en supprimant la musique populaire, à de la musique plus bobo, des personnes qui sont en fait invité pour une grosse partie du public.
Je me suis retrouvé en fosse avec des voisins qui demandaient de ne pas bouger/sauter (Lol)
je ne sens plus l'esprit de mélange de toutes les sortes de musiques, on se retouve comme au victoire de la variété en oblitérant le métal, le hard Rock, le rap ...
Depuis 20 ans c'est la première année que je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied dans cette programmation

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Touc le 27/05/2026 à 17:07

Ça sent l’hommage à Didier Barbelivien et la réhabilitation de Bruel et Depardieu.

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Jesaistout le 27/05/2026 à 16:45

La subvention va sûrement augmenter de la part de la métropole et de la région.
Le prix des places devient très élevé, inabordable pour une partie de la population.

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well done le 27/05/2026 à 16:45

on est mal barré avec lui ...

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Biquette le 27/05/2026 à 16:04

À qui succède-t-il ?

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