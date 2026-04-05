Sécurité, métro E, bus… les priorités du nouveau maire du 5e arrondissement à Lyon

Nouveau visage à la tête du 5e arrondissement. Enfin... pas vraiment.
Car Thomas Rudigoz connaît bien le poste dans lequel il a été officiellement installé ce samedi. A savoir celui de maire du 5e, à l’issue de l’installation du conseil d’arrondissement.
Dans une première prise de parole, il a salué la confiance des habitants, évoquant un message clair adressé par les électeurs dès le premier tour. "Les habitants du 5e ont exprimé un message fort […] celui d’une attente de proximité, d’écoute et de réponses concrètes face aux difficultés du quotidien", a-t-il déclaré.
L'élu Renaissance, qui a ravi la mairie aux écologistes dès le 1er tour des municipales, insiste sur la méthode : présence sur le terrain, écoute des habitants et action au plus près des quartiers. "Je veux une mairie d’arrondissement accessible, présente sur le terrain, attentive à chaque quartier", affirme-t-il.
La sécurité comme priorité
Parmi les axes annoncés, la sécurité apparaît comme centrale. "Parce qu’il n’y a pas de qualité de vie sans tranquillité publique", insiste Thomas Rudigoz.
Le maire du 5e entend porter plusieurs demandes auprès de la Ville de Lyon, notamment le renforcement des moyens de surveillance et de présence sur le terrain, avec davantage de caméras et d’effectifs.
Autre dossier prioritaire : les déplacements. Thomas Rudigoz annonce vouloir défendre une approche "pragmatique et équilibrée", avec plusieurs revendications concrètes comme la relance du projet de métro E, l'amélioration de la desserte en bus et lever certains points de blocage identifiés dans l’arrondissement, potentiellement la réouverture de rues fermées aux voitures ou passées à sens unique par les écologistes.
Au-delà des mesures, le nouveau maire affirme vouloir mieux défendre les intérêts du 5e arrondissement dans les décisions prises à l’échelle de la ville.
"Le 5e doit être mieux entendu et défendu dans les décisions qui concernent son quotidien", estime l'ex-député de la 1ère circonscription.
tu n’as pas compris que TEOL était fini sur ce mandat ?Signaler Répondre
Et pendant ce temps là, les grands lyonnais de l'Est développent de l'asthme et des maladies respiratoires, car pour purifier l'air lyonnais sans baisser son confort quotidien, la valse des poids Lourds s'intensifie sur la rocade. Pourquoi ne pas récupérer un semblant de dignité en réalisant le grand contournement ouest?Signaler Répondre
TEOL c'est fini. Annoncé suite aux élections de la métropole.Signaler Répondre
Ce sera métro, quoi qu'il en coûte, jusqu'au stade, pour servir au passage le business de la famille de papy, qui s'il a vendu le club a ses petites affaires autour gérées par le fiston ...
A long terme, nous serons tous morts.Signaler Répondre
La phrase n'est pas de moi, mais d'un grand économiste à qui on demandait comment sortir RAPIDEMENT de la crise de 1929.
Lire ou voir "Les Raisins de la Colère", si vous ne savez pas de quelle crise il s'agit.
Remettre des voitures dans le Vieux-Lyon et espérer que malgré l'augmentation de circulation sur le plateau les bus circuleront mieux tout en espérant un métro E qui n'arrivera jamais ou après le tunnel géant de la métropole... Il n'y a pas d'urbaniste dans l'équipe...Signaler Répondre
Surtout pas ...Signaler Répondre
Un metro, un vrai. C'est plus long a faire mais c'est un investissement sur le long terme a contrario du pansement sur la jambe de bois que vous préconisé.
Pour le Métro E , laissons tomber, il sera trop cher et, donc, ne se fera pas . Gardons le projet TEOL, qui peut être réalisé d’ici 2032/34 et permettre une meilleure desserte en bus du plateau. Il faut aussi mettre à 2 voies le tunnel des deux amants pour le tram-train .Signaler Répondre
Il aurait pu rajouter tags,saleté,toile de tente........Signaler Répondre