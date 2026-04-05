Sécurité, métro E, bus… les priorités du nouveau maire du 5e arrondissement à Lyon

Nouveau visage à la tête du 5e arrondissement. Enfin... pas vraiment.

Car Thomas Rudigoz connaît bien le poste dans lequel il a été officiellement installé ce samedi. A savoir celui de maire du 5e, à l’issue de l’installation du conseil d’arrondissement.

Dans une première prise de parole, il a salué la confiance des habitants, évoquant un message clair adressé par les électeurs dès le premier tour. "Les habitants du 5e ont exprimé un message fort […] celui d’une attente de proximité, d’écoute et de réponses concrètes face aux difficultés du quotidien", a-t-il déclaré.

L'élu Renaissance, qui a ravi la mairie aux écologistes dès le 1er tour des municipales, insiste sur la méthode : présence sur le terrain, écoute des habitants et action au plus près des quartiers. "Je veux une mairie d’arrondissement accessible, présente sur le terrain, attentive à chaque quartier", affirme-t-il.

La sécurité comme priorité

Parmi les axes annoncés, la sécurité apparaît comme centrale. "Parce qu’il n’y a pas de qualité de vie sans tranquillité publique", insiste Thomas Rudigoz.

Le maire du 5e entend porter plusieurs demandes auprès de la Ville de Lyon, notamment le renforcement des moyens de surveillance et de présence sur le terrain, avec davantage de caméras et d’effectifs.

Autre dossier prioritaire : les déplacements. Thomas Rudigoz annonce vouloir défendre une approche "pragmatique et équilibrée", avec plusieurs revendications concrètes comme la relance du projet de métro E, l'amélioration de la desserte en bus et lever certains points de blocage identifiés dans l’arrondissement, potentiellement la réouverture de rues fermées aux voitures ou passées à sens unique par les écologistes.

Au-delà des mesures, le nouveau maire affirme vouloir mieux défendre les intérêts du 5e arrondissement dans les décisions prises à l’échelle de la ville.

"Le 5e doit être mieux entendu et défendu dans les décisions qui concernent son quotidien", estime l'ex-député de la 1ère circonscription.