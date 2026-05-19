Audrey Hénocque : "La Métropole ne peut pas décider sans les Lyonnais"

En charge de la Coopération territoriale et des Relations avec les arrondissements, Audrey Hénocque doit composer avec une Métropole à droite. Un rôle de casque bleu en somme ? "Je préfère facilitatrice. Pour que la Ville de Lyon réussisse à développer son projet, son plan de mandat sur lequel on est en train de travailler en ce moment, en pouvant collaborer avec la Métropole mais aussi avec l'ensemble des mairies d'arrondissement. Egalement la Région et d'autres villes partenaires du territoire. (…) On est dans la symbiose, on a besoin les uns des autres et on va être contraint à travailler ensemble et c'est tant mieux", indique la première adjointe de Grégory Doucet.

Symbiose de façade, car dès que les points de blocage apparaissent, les tensions également. Comme sur la rue Grenette : "La Métropole doit évidemment entendre les préférences des Lyonnais. Elle ne peut pas décider sans eux. C'est pour ça qu'on a lancé une concertation où il y a déjà eu 15 000 répondants aujourd'hui. Et donc, on présentera les résultats de cette concertation à la Métropole pour discuter avec elle".

Son principal interlocuteur à la Métropole est Jean-Michel Aulas. "Nous sommes rencontrés, on a eu une discussion cordiale, on a échangé nos numéros de téléphone. On verra au fur et à mesure comment on construit cette relation", réagit Audrey Hénocque, regrettant toutefois que JMA a "mis en avant des grands projets d'infrastructures qui lui tiennent à cœur. Je ne pense pas que ce soit la priorité de nos concitoyens et que c'est le bon usage de l'argent public que d'aller investir dans des infrastructures de type tunnel, nouveau stade à la Duchère, etc".

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