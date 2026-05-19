Audrey Hénocque : "La Métropole ne peut pas décider sans les Lyonnais"

En charge de la Coopération territoriale et des Relations avec les arrondissements, Audrey Hénocque doit composer avec une Métropole à droite. Un rôle de casque bleu en somme ? "Je préfère facilitatrice. Pour que la Ville de Lyon réussisse à développer son projet, son plan de mandat sur lequel on est en train de travailler en ce moment, en pouvant collaborer avec la Métropole mais aussi avec l'ensemble des mairies d'arrondissement. Egalement la Région et d'autres villes partenaires du territoire. (…) On est dans la symbiose, on a besoin les uns des autres et on va être contraint à travailler ensemble et c'est tant mieux", indique la première adjointe de Grégory Doucet.
Symbiose de façade, car dès que les points de blocage apparaissent, les tensions également. Comme sur la rue Grenette : "La Métropole doit évidemment entendre les préférences des Lyonnais. Elle ne peut pas décider sans eux. C'est pour ça qu'on a lancé une concertation où il y a déjà eu 15 000 répondants aujourd'hui. Et donc, on présentera les résultats de cette concertation à la Métropole pour discuter avec elle".
Son principal interlocuteur à la Métropole est Jean-Michel Aulas. "Nous sommes rencontrés, on a eu une discussion cordiale, on a échangé nos numéros de téléphone. On verra au fur et à mesure comment on construit cette relation", réagit Audrey Hénocque, regrettant toutefois que JMA a "mis en avant des grands projets d'infrastructures qui lui tiennent à cœur. Je ne pense pas que ce soit la priorité de nos concitoyens et que c'est le bon usage de l'argent public que d'aller investir dans des infrastructures de type tunnel, nouveau stade à la Duchère, etc".
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50.67% c'est effectivement une victoire mais le très largement est sans doute un peu excessif....Signaler Répondre
ben alors vous ne diffusez pas les commentaires où l'on rappelle qu'aulas à été condamné en janvier 2026 mais vous publiez un commentaire mensonger sur la condamnation de chikirou.Signaler Répondre
vous allez bientot censurer encore plus que lyon people.
vous croyez que c'est en mentant aux gens que gagnerez les élections?
les bobos pseudos écolos qui pensent que rouler avec une trottinette ou un vélo électrique fabriqué en Chine par des gamins exploités et violentés deux roues qui ensuite traversent le monde sur des cargos au pétrole lourd le plus polluant… c est écologique et bon pour le monde … ces bons sont de plus mauvais perdants… ils n ont toujours pas compris que leur refrain moralisateur sans fondement nous a fait détester l écologie.. de plus leurs magouilles politicardes et mafieuses le sont poussés dehors ils sont minoritaires à la mairie puisque leurs pseudos alliés sont maintenant de claires dans l opposition… ils ont perdus faut assumer .. mais ça les bobos capricieux ne savent pas faireSignaler Répondre
mais heureusement la Métropole va pouvoir agir sans Mme Audrey Henisque et c est une fort bonne nouvelle pour les Lyonnais !Signaler Répondre
" La Métropole doit évidemment entendre les préférences des Lyonnais. Elle ne peut pas décider sans eux " .Signaler Répondre
C'est pourtant ce qui s'est passé pendant la précédente mandature !
C'est qui ou quoi une personne qui se pose cette question ?Signaler Répondre
Le vice-président actuel de la Métropole....et l'ancien président de l'OL cela vous dit rien ? Qui ne connait pas cela à part les trolls qui posent des questions pour indiquer leur niveau de finesse pour troller. 🤣
Il faut faire cesser le coûteux chantier Neyret qui coûte les yeux de la tête pour en faire un Tiers lieu de la transition écologique …. Ça ne servira à rien sauf regrouper les multiples associations fantoches pour picoler des cubi de rosé avec des frites congelées !!! Un scandale se prépare !Signaler Répondre
les lyonnais devait bien être de leur avis puisqu'ils ont été très largement réélusSignaler Répondre
Rigolote, elle vient de découvrir le mot CONCERTATION….Signaler Répondre
L'hôpital qui se fout de la charité, pendant 6 ans ils ont fait sans concertation, sans l'avis des lyonnais !Signaler Répondre
Très large ??? Regardez les chiffres avant d'aboyer. Il est passé de justesse grave à LFI sinon il était mort ! Donc ne la ramenez pas. La métropole est a droite et Doucet n'a quasiment aucune prérogative pour notre plus grand bonheur.Signaler Répondre
Ces 70000€ vont peut être servir à en récupérer 100000...Signaler Répondre
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vous comparez des choux et des carottesSignaler Répondre
Pendant 6 ans avec l équipe Doucet Bernard, les lyonnais n ont pas beaucoup été écoutés….maintenant ils donnent des leçons…extraordinaireSignaler Répondre
Elle peut nous rappeler la différence de voix entre le candidat Doucet et Aulas au soir du second tour?Signaler Répondre
Gagner dans un mouchoir de poche n'est pas un plesbicite et oblige à l'humilité.
Tous les pouvoirs sont à la Métropole, elle ne peut rien faire si ce n'est pleurer chez Lyonmag.
3000 balles par mois pendant 6 ou 7 ans , plus les charges , les frais et les ' a coté ' cela fait beaucoup , beaucoup plus que 70 000Signaler Répondre
Jean Michel Aulas ? C’est qui déjà lui ?Signaler Répondre
Ou les 104 millions de subventions aux association clientsSignaler Répondre
la très large réélection de doucet montre bien qu'il a l'assentiment des lyonnais.Signaler Répondre
toujours moins que les 70 000 euro que la métropole va donné a Ernst&Young pour une audit vu qu'ils ont même pas un comptable pour vérifié les comptesSignaler Répondre
""La métropole ne peut pas décider sans les lyonnais" dit la groupie de la pastèqueSignaler Répondre
La ville a pourtant bien décidé sans les lyonnais durant 6 ans
La métropole n'a donc pas le droit de faire la même chose ?
C'est réservé à la caste écolo-bobo...........?
Elle est marrante cette militante écolo de parler des décisions qui viennent de la métropole alors que sous le précédent mandat le clan écolo a imposé ses décisions en méprisant les maires et les citoyens, d'ailleurs à ce sujet 49 maires de la métropole voulaient en sortir ne supportant plus le mépris et le sectarisme imposés par les écolos....Signaler Répondre
Audrey , AudreySignaler Répondre
Auriez vous la memoire qui flanche
Car lors du precendent mandat on ne vous entendez pas sur ce meme sujet
Etonnant ????
"La métropole ne peut pas décider sans les Lyonnais". Heureusement que le ridicule ne tue pas. Elle a oublié la manière de gérer de Bernard ? Des pseudo concertations, des passages en force, du mépris...Elle est gonflée celle là. Qu'elle se regarde dans un miroir.Signaler Répondre
Je suis Lyonnais et à aucun moment , je n’ai été consulté!!! Mon parking résident a été augmenté de 50 % ( je n’ai pas une rolls Roy!!) Ma voiture si on vous suit , serait bientôt obsolète ( Je ne l’utilise que pour sortir de Lyon ) . Je Loue ma résidence en Airbnb pour payer mon crédit et on me taxe de tous les côtés ! A côté de cela, on dépense à tout va !!!! ( style les ombrieres ou la formation coccinelle ainsi que les associations bidons!) Je dis : ça suffit !Signaler Répondre
C'est donc elle qui va prendre tous les scuds de la guéguerre entre Doucet et le reste du monde ;-)Signaler Répondre
"1ère adjointe au maire de Lyon chargée de la Coopération territoriale"Signaler Répondre
En gros un job fantôme qui sert à rien et qui coûte une blinde 👏